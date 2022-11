„Bauernhofcafè“ in Wertach: Das Ziel sind zufriedene Gäste

Von: Riccarda Gschwend

Anton Wiest und Antonia Sorg bei den letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung. © Riccarda Gschwend

Während der Gasthof „Hirsch“ in Wertach schließt, steht das „Bauernhofcafè“ vor der Wiedereröffnung. Die neuen Pächter haben große Pläne.

Wertach – Antonia Sorg und Anton Wiest polieren, schrubben und wischen, was das Zeug hält. In wenigen Tagen soll das „Bauernhofcafé” in Wertach wieder eröffnet werden – und es gibt noch einiges zu tun. Der 36-jährige gelernte Koch Anton Wiest ist der neue Pächter des Cafés. Er möchte die mitten im Ort gelegene Gastronomie, die zuletzt leer stand, wieder mit Leben füllen.



Angesprochen wurde Anton Wiest von seinem Bekannten Josef Böck aus Nesselwang. Der Metzger hatte mitbekommen, dass der vorige Pächter des „Bauernhofcafés” gekündigt hatte und fragte den 36-Jährigen, ob er sich nicht vorstellen könne, nach Wertach zu kommen.

Dieser hatte zu der Zeit ein Hotel in Altenstadt gepachtet, schaute sich aber nach etwas Kleinerem um. „Ich wollte etwas haben, das überschaubarer ist“, erzählt Anton Wiest. „Die 15-Stunden-Tage im Hotel haben mich an meine Grenzen gebracht.“ Nach zwei Wochen Bedenkzeit und einer angebotenen Wohnung im angrenzenden Bauernhof stand für ihn fest: Er will das „Bauernhofcafé” übernehmen.



Für den Service konnte der Koch, der selbst hauptsächlich in der Küche stehen wird, Antonia Sorg gewinnen. Sie hilft gemeinsam mit Bekannten nun, die Räumlichkeiten auf Vordermann zu bringen. Das Inventar in der gemütlichen Stube bleibt erhalten – die Holzmöbel, die ausgestopften Wildtiere, der Kachelofen. In der Küche musste kräftig investiert werden. „Neue Elektrik, neue Geräte, neue Regale – wir haben viel gemacht“, sagt Anton Wiest.



Bayerische Küche

Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Am 19. November öffnen die Türen – an diesem Tag mit geladenen Gästen, danach für die Öffentlichkeit. Es wird selbst gebackene Kuchen, eine Brotzeitkarte und ein Mittagsgeschäft mit warmen Speisen geben. „Bayerische Küche“, wie Anton Wiest sagt. Das „Bauernhofcafé” möchte gezielt auch für Familienfeiern zur Verfügung stehen. 42 Personen haben in der Stube Platz, weitere 32 im Sommer im Biergarten. Für Wertach bedeutet die Neueröffnung ein Gewinn – hatte doch zuletzt erst der traditionsreiche Gasthof Hirsch dicht gemacht (der Kreisbote berichtete).

Anton Wiest freut sich auf die neue Aufgabe. Was er sich wünscht? Der 36-Jährige grinst: „Ganz einfach: zufriedene Gäste.“