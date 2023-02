Der 94. Schwangauer Faschingsumzug ist jünger und leiser

Kreativität ist gefragt: Mit viel Herzblut und Mühe hat sich diese Gruppe auf ihren Auftritt in Schwangau vorbereitet. © Michael Lukaszewski

Erstmals nach der langen Corona-Zwangspause fand am Sonntag wieder der Faschingsumzug ins Schwangau statt. Der war jedoch etwas anders als gewohnt.

Schwangau – Jünger und leiser als vor der Corona-Krise feierten die Schwangauer Narren am Sonntag ihren großen Umzug durch das Dorf der Königsschlösser. Insgesamt 45 Zugnummern, darunter auch welche aus Österreich, setzten sich am frühen Nachmittag im Kröb in Bewegung, um von dort aus durch den Ort bis zum „Schlossbrauhaus“ zu ziehen.

„Viva la Mexiko!“: Beim Fasching in Schwangau drehte sich heuer (fast) alles um das südamerikanische Land. © Michael Lukaszewski

Wie von vor der Corona-Zwangspause gewohnt, säumten tausende Schaulustige den Weg des Umzugs, der am Sonntag zum mittlerweile 94. Mal stattfand. Thematisch bot der Umzug eine bunte Mischung aus aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft und Dorfleben.

So wurde das bayerische Raumfahrtprogramm ebenso aufs Korn genommen wie der G7-Gipfel und dessen Kosten. Überhaupt spielte die Raumfahrt heuer eine große Rolle bei den Narren. Aber auch in den Wilden Westen und ins Reich der Wikinger ging die närrische Reise.

Lange Party

Nicht fehlen durften natürlich auch die Schlümpfe (aus Roßhaupten) oder ein Wagen mit deftiger Heavy-Metal-Musik. Hinzu kamen Umzugswagen mit einem Bad oder einer Sauna. Eine Gruppe kam gar auf weißen Einhörnern daher geritten.



Auch die Wikinger fallen an Fasching ins Dorf der Königsschlösser ein. © Michael Lukaszewski

Selbstverständlich mit von der Partie war auch das Schwangauer Prinzenpaar Prinzessin Franziska I. und Prinz Simon I.



Am „Schlossbrauhaus“ angekommen, ging es dort weiter mit der ausgelassenen Party. Erstmals hatten die Veranstalter vom Faschingsverein auf dem dortigen Parkplatz eine Partyzone mit DJ und Ständen aufgebaut, wo die Narren an diesem Nachmittag noch lange feiern konnten.