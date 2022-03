Der Abriss der Kirche Zu den Acht Seligkeiten lässt weiter auf sich warten

Von: Chris Friedrich

Der geplante Abriss und Neubau der Kirche Zu den Acht Seligkeiten verschieben sich voraussichtlich bis in das Jahr 2024. © Chris Friedrich

Füssen – Die Kirche „Zu den Acht Seligkeiten” in Füssen-West bekommt eine Gnadenfrist, bevor die Bagger anrücken.

Der eigentlich für dieses Frühjahr angekündigte Abriss mit anschließendem Neubau des pastoralen Begegnungszentrums verschiebt sich wohl auf frühesten 2024. „Unser Fahrplan hat sich sehr verzögert“, erklärte Stadtpfarrer Frank Deuring auf Nachfrage des Kreisboten.



Die Verschiebung des Großprojekts liege auch an der Corona-Krise. Er habe nie geglaubt, dass es so lange dauern würde, bis die Dinge wirklich ins Rollen kommen, so der Stadtpfarrer weiter. Deuring weist darüber hinaus auf die vielen positiven Erfahrungen hin. „Mit allen Beteiligten arbeiten wir gut und kreativ zusammen.“ Jetzt wachse die Vorfreude auf das neue Begegnungszentrum.



Neuer Kindergarten

In der Tat: das große Projekt im Füssener Westen nimmt Fahrt auf. So sind sämtliche Planungsleistungen für die Kindertagesstätte und das Begegnungszentrum, die unter einem Dach sein werden, vom Füssener Kommunalparlament vergeben worden (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich). Denn im Zuge des Neubaus des Pastoralen Begegnungszentrums soll auch der Kindergarten St. Gabriel für mehrere Millionen Euro neu gebaut werden.



Der Abriss des Sakralbaus sei wahrscheinlich nicht vor 2024 zu erwarten, erläuterter Deuring, der das Motto „Abbruch heißt Aufbruch“ bekannt gemacht hatte. Er lobt die diesbezügliche Zusammenarbeit mit der Stadt, den Freien Büros und nicht zuletzt der Kirchenstiftung.



Vorfreude steigt

Zu den Beschäftigen im kirchlichen Dienst, für die das Begegnungszentrum völlig neue Perspektiven bietet, zählt Sibylle Berktold. Sie gebürtige Kärntnerin leitet den katholischen Kindergarten St. Gabriel in Füssen-West und hier auch die Kindekrippe. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen – es gibt Männer in der Gruppe und auch einen Kinderpfleger in der Krippe – freut sie sich sehr auf den in den die nächsten Jahren anstehenden Umzug ins geplante Begegnungszentrum Füssen-West. „Wir können dann Kindergarten- und Krippe unter einem Dach sein. Noch sind wir räumlich getrennt.