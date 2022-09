Der Älpler vom Breitenberg: Mit 25 Jahren ist Simon Trenkle bereits für 200 Schumpen verantwortlich

Großern Abschied am Samstag

Pfronten – Mit seinen 25 Jahren ist Simon Trenkle wohl der jüngste Älpler im Ostallgäu, der für über 200 Jungrinder verantwortlich ist. Seine Hütte befindet sich auf dem Breitenberg, unweit der Hochalpbahn, wo sich ihm eine Panoramaaussicht bietet. Sein Beruf ist ebenso vielseitig wie aufreibend. Deshalb blickt er der Viehscheid am kommenden Samstag, 10. September, in Pfronten mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

In gemächlichem Tempo strebt der Sessellift dem Gipfel zu. Dort oben, hatte Simon Trenkle gesagt, soll man nach seiner Hütte fragen. Die Fahrt mit der Hochalpbahn dauert länger als gedacht, genügend Zeit, um sich das typische Bild eines Älplers vorzustellen: Ein Hirte, der monatelang und menschenseelenallein mit seinen Tieren in der Abgeschiedenheit der Berge lebt, in einer bescheidenen Hütte, ohne Wasser und Strom.

Die Hochalpe auf dem Breitenberg ist dagegen ein bisschen kommoder. Dort, wo sich Simon Trenkle um über 200 Jungrinder kümmert (im Allgäu „Schumpen“ genannt), hat seine Hütte nicht nur Wasser und Strom, sondern oft sogar einen Handy-Empfang.



Auch kommt einem der Begriff „Abgeschiedenheit“ hier eher nicht in den Sinn – nur wenige Schritte vom Sessellift entfernt, tummeln sich an schönen Tagen unzählige Besucher auf und abseits der Wege. Manchmal stehen sie sogar vor Trenkles Tür, weil sie das Schild überlesen haben, dass es dort weder Speis’ noch Trank gibt.

Der 25-Jährige bleibt indes gelassen, solche Begegnungen ist er von Kind auf gewohnt: „Eigentlich war immer klar, dass ich irgendwann auf die Alpe geh’.“ Bevor er 2019 in die Fußstapfen des Vaters trat, war dieser 14 Sommer hier oben, davon neun Jahre mit seinem Sohn als Kleinhirten.



Sieben Tage im Einsatz

„Dass es bei mir aber so früh etwas wird, hätt’ ich am Anfang nicht gedacht.“ Doch ein schwerer Bandscheibenvorfall bedeutete für den Zimmerer das Aus in seinem erlernten Beruf. Beim Vater, der im Winter immer an der Breitenbergbahn arbeitete, zeichnete sich ebenfalls eine berufliche Veränderungen ab: Angesichts des Klimawandels und immer weniger Schnee, bot man ihm dort eine Vollzeitstelle an, sofern er als Hirte aufhören würde. „Wenn dir mit Anfang 50 ein unbefristeter Vertrag angeboten wird, kann dir eigentlich nichts Besseres passieren“, meinte der Sohn.

Als dann auch der Rechtlerverband Pfronten sein Okay gab, hatte sich eins ins andere gefügt – mit 21 Jahren übernahm Simon Trenkle die Hochalpe am Breitenberg. Zudem hatte er in Wertach einen verständnisvollen Arbeitgeber gefunden: Für die Installationsfirma Bernschneider errichtet er in der kalten Jahreszeit unter anderem Trockenbauwände und Pelletlager.

Wenn er also die Herde zur Viehscheid ins Tal treibt, ticken auch für ihn die Uhren in den kommenden neun Monaten anders. Man könnte sich vorstellen, dass es für den Pfrontener immer eine große Umstellung ist, von der „freien Zeiteinteilung“ auf dem Berg zu den „geregelten Arbeitszeiten“ im Tal. Doch Trenkle schüttelt den Kopf: Etwas früher Feierabend zu haben, sei auch mal ganz schön; außerdem freue er sich auf die freien Sonntage. Im Sommer müsse er dagegen immer sieben Tage in der Woche Vollgas geben.

Ein riskantes Gelände

Mit rund 108 Hektar hat seine Alpe eine sehr große Fläche, die es zu beweiden gilt. Damit alles baumfrei bleibt, braucht es schon 180 bis 200 Rinder, schätzt der Hirte. Der Breitenberg ist dabei ein riskantes Gelände für Mensch und Tier – es gibt unzählige Gräben, wo etwas passieren kann. So ist Simon Trenkle ständig unterwegs, um die Paarhufer von gefährlichen Stellen fernzuhalten. Dabei hilft ihm auch seine Border Collie-Hündin.

„Viele meinen, man hätte als Hirte ein leichtes Leben und würde nur durch die Herde spazieren.“ Aber bei seinen täglichen Kontrollgängen, bei denen er die Tiere zählt, Zäune repariert, Brunnen reinigt und Salzlecksteine verteilt, legt der junge Mann bis zu 20 Kilometer zurück. Die Höhenmeter hat er nicht gezählt. Und er muss bei jedem Wetter raus, das in rund 1800 Metern Höhe auch mal sehr ruppig sein kann.

Heuer kein Kranzrind

Blieb der Sommer dann unfallfrei, wird zum Alpabtrieb das Leittier traditionell mit einem Kranz geschmückt. „Aber dieses Jahr wird es hier leider keinen Kranz geben“, schluckt Trenkle, einen Schumpen habe man einschläfern müssen.

Man merkt, dass dem jungen Mann solche Zwischenfälle nahe gehen. Er fühlt sich für alle Jungrinder, die in seine Obhut gegeben wurden, nicht nur verantwortlich, er hat auch eine Verbindung zu jedem einzelnen Tier. Vor Jahren musste er hilflos mit ansehen, wie eines vor seinen Augen abstürzte – „und du kannst nichts machen, weil du zu weit weg bist!“ Ein Anblick, den der junge Mann nie vergisst. „Das sind harte Momente“, sagt Trenkle, sieht zu seiner Herde hinüber und versinkt in Schweigen.

Das Vieh, das dort ruhig auf der Breitenberger Weide grast, stammt nicht nur aus der Umgebung, sondern teilweise aus anderen Gegenden, etwa aus Dietmannsried, Legau und sogar Lindau. Je nach Region und Zweck gibt es unterschiedliche Strukturen: Andernorts findet man beispielsweise Senn-Alpen, wo die Kühe vor Ort gemolken werden und ihre Milch weiterverarbeitet wird. „Und während es im benachbarten Tirol oft Mutterkuh-Alpen gibt, haben wir in Pfronten mittlerweile nur noch Jungvieh-Alpen.“ Hier oben seien die ältesten Tiere (zwischen zwei und zweieinhalb Jahre alt) tragend; zwischen Herbst und Frühjahr würden sie ihr Kalb bekommen.

Sprechstunde für das Jungvieh

Ihre Besitzer wissen natürlich, dass der Berg Gefahren birgt. Dafür haben sie über den Sommer keine Arbeit mit dem Vieh. „Und viele sagen: Wenn die Schumpen dann als ausgewachsene Kühe Milch geben, sind sie viel gesünder und robuster als die, die von Geburt an nur im Stall sind.“ Durch das abwechslungsreiche Futter der Bergwiesen, viel Bewegung an der frischen Luft und abgehärtet durch Wind und Wetter erhalten sie einen guten Start für ihre Zukunft.

Jeden Morgen, frühestens ab sieben Uhr, sieht sich der junge Hirte die Schumpen genau an: Ist etwa eines der Tiere auffällig, weil es nicht frisst, zu oft liegt oder unsauber auftritt? Um das meiste kümmert sich Simon Trenkle selbst, gewisse Veterinärkenntnisse hat er schon als Kleinhirte vom Vater gelernt. Jede Behandlung vermerkt er genau im „Viehbüchle“, damit der Besitzer Bescheid weiß. „Aber man muss sich immer weiter informieren, Krankheiten verändern sich auch.“



Spätestens an der Viehscheid sei der Austausch mit den anderen Hirten enorm wichtig: „Wie behandelt ihr das? Habt ihr bessere Alternativen?“ Die „Sprechstunde“ für das Jungvieh beginnt auf dem Breitenberg meist in den frühen Abendstunden, wenn etwas mehr Ruhe einkehrt.

Trubel am Berg

Denn tagsüber, zur Hochsaison, gleicht der Gipfel einem Bienenstock. Wenn Naturliebhaber, Freizeitsportler und Gipfelstürmer auf den Bergweiden ausschwärmen und die Region für sich beanspruchen, kommen die vielgeliebten Nutztiere zeitweise in Stress. Dann muss Trenkle manchmal die buntgefleckten von den buntgekleideten, zweibeinigen Rindviechern trennen, bevor es den Vierbeinern zu bunt wird. „Sonst kann ein Tier schnell jemanden mit dem Kopf umschubsen. Und dann ist das Geschrei wieder groß!“



Deswegen versucht der Hirte den Touristen regelmäßig klarzumachen, dass die Alpe kein Streichelzoo ist. Nicht immer stößt er dabei auf Verständnis. Allzu oft lautet die Antwort: „Wir wissen schon, was wir machen – wir machen ja Urlaub daheim. Und was geht dich das an?“

Dann kann es vorkommen, dass der ansonsten ruhige Älpler laut wird, wenn er manchen Besucher zurechtweisen muss. „Viele denken, sie haben das Recht dazu, wenn sie hier im Urlaub sind.“ Aber auch hier oben müsse man sich an gewisse Regeln halten, das gelte ebenso für Wanderer wie E-Bike-Fahrer.



Durch die Corona-Pandemie habe der Zulauf in der Ferienregion stark zugenommen. Da kann eine Saison schon nervenaufreibend sein. „Im Frühjahr freust du dich, dass es bald losgeht – du kannst es fast nicht erwarten! Und im Herbst bist du froh, dass es dann vorbei ist“, erklärt der 25-jährige mit einem Lächeln.



Wenn das ganze Vieh talwärts zieht – da ist dann schon Wehmut mit dabei.“

Doch für wenige Monate ist die Alpe seine zweite Heimat, von der er sich ungern trennt. „Wenn das ganze Vieh talwärts zieht – da ist dann schon Wehmut mit dabei.“ In diesem Augenblick braucht der Hirte immer ein paar Minuten für sich allein, bevor auch er sich auf den Weg macht. „Und da kann dann schon die eine oder andere Träne fließen“, gesteht Simon Trenkle. Weil er weiß: Der Sommer und die schönste Zeit des Jahres sind vorüber. Der gemeinsame Alpabtrieb mit all den Helfern und die anschließende Viehscheid im Tal, wo er mit Freunden, Familie und Kollegen zusammentreffe, sei immer ein schöner Saisonabschluss.



Wie sieht es aber mit seinen Schützlingen aus – kehren die gerne ins Tal zurück? „Kühe (und auch Schumpen) haben ein gutes Gedächtnis. Diejenigen, die schon das zweite Jahr hier oben sind, kennen sich vor Ort aus. Und beim Alpabtrieb ziehen die Älteren meist vorne weg, weil sie wissen, dass das Futter nun unten im Tal auf sie wartet.“



Gegenseitige Hilfe

Übrigens wird am Viehscheid-Termin eisern festgehalten, ganz egal, wie das Wetter an diesem Tag ist. Regen macht einer Schumpe prinzipiell nichts aus. Tatsächlich liege die Wohlfühltemperatur eines Weiderindes bei ca. zehn Grad, verrät Trenkle. „Unter der Hitze leiden sie mehr. Deshalb stellen sich die Viecher auch mal in den Sommerregen, wenn er kühl genug ist.“

Blitz und Donner mögen sie ebenso wenig wie der Mensch. Und auf dem Breitenberg ist man dem Himmel ja fast einen Kilometer näher als im Tal. „Letztes Jahr hatte ich hier oben ein Gewitter, wo Blitz und Donner gleichzeitig kamen, direkt an meiner Hütte“, erinnert sich der junge Mann: „Alle Gläser und Tassen haben vibriert – da wird es einem schon anders, wenn man mittendrin ist, ganz allein.“

Kann er selbst manchmal anderen Menschen helfen, die hier oben in Not geraten sind? „Ich bin ja die meiste Zeit beim Vieh und wenn man irgendwo etwas sieht, bleibt man natürlich dort, bis Hilfe eintrifft.“ So hätten ihn auch schon Freunde bei der Bergwacht gebeten, schnell mit seinem Quad zu einem Mann zu fahren, der dort oben mit einem Schwächeanfall lag. „Das ist selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig helfen.“



Viele schöne Momente

Doch was ist das Schönste an seinem Beruf? Da beginnt der 25-Jährigen zu strahlen: „Das sind viele Sachen! Dass man etwa im Frühjahr dem ganzen Stress, den die Leut’ unten haben, ein bisschen entfliehen kann.“ Beim Vieh zu sein, mit den Tieren zu arbeiten und so viel über sie zu lernen, bedeute ihm enorm viel. Oder der schönste Moment am Abend: „Nach einem anstrengenden Tag, wenn alle Menschen weg sind, draußen zu sitzen, den Viechern zuschauen und gemütlich ein Bier trinken!“ Oder jetzt im Herbst: „Wenn es mit dem Wetter langsam mystisch wird, dann kommst du dir manchmal richtig klein vor. Das ist schön.“

Über die Hälfte seines Lebens ist Trenkle nun schon sommers hier oben. Man merkt, dass die Arbeit mit den Tieren ihn erdet – trotz seiner Jugend strahlt er eine gewisse Ruhe und Gelassenheit aus. Und man merkt, dass er sich eigentlich schon wieder auf das Frühjahr freut, wenn es Ende Mai, Anfang Juni wieder auf „seine“ Alpe auf den Breitenberg geht.

Elmar Schalk