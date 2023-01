Allgäu: Der „Wünschewagen“ erfüllte auch 2022 wieder schwerstkranken Menschen letzte Wünsche

Von: Matthias Matz

Teilen

51 Mal war der Wünschewagen Allgäu/schwaben im vergangenen Jahr im Einsatz. © ASB

Seit 2018 erfüllt der „Wünschwagen“ des Arbeiter-Samariter-Bund im Allgäu und Schwaben Todkranken ihre letzten Wünsche. Eine Bilanz.

Landkreis – Noch einmal ans Meer fahren, einen letzten gemeinsamen Ausflug mit der Familie erleben oder mit dem Fußballverein des Herzens im Stadion mitfiebern – der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) erfüllt seit November 2018 schwerstkranken Menschen aus dem Allgäu und Schwaben letzte Wünsche.

Der Wünschewagen hat seither fast 200 letzte Herzenswünsche erfüllt, davon 51 im Jahr 2022. Für diese 51 letzten Wünsche wurden ca. 20730 Kilometer zurückgelegt. Allerdings wurden deutlich mehr Wunschfahrten geplant, rund 100 Wunschfahrten standen kurz vor der Durchführung, konnten dann aber in letzter Minute nicht mehr stattfinden.

Der Gesundheitszustand der Fahrgäste hatte sich so rapide verschlechtert, dass sie sich die Fahrt nicht mehr zutrauten oder sie verstarben früher, wie sie es hatten wahrhaben wollen. Die Organisatoren erleben immer wieder, dass sie Wünsche zu spät erreichen. 42 Fahrten waren bereits fertig zur Umsetzung geplant, kamen aber nicht mehr zustande.

Generell wird jeder Wunsch, der medizinisch und organisatorisch umsetzbar ist, wahrgemacht, teilweise auch innerhalb weniger Stunden oder Tage. Die weiteste Strecke, die 2022 für eine Wunschfahrt zurückgelegt wurde, war über 2000 Kilometer und führte Richtung Nordsee nach Oldenburg.

Ebenso führte eine Wunschfahrt ins Ausland an den Gardasee. Dort wollte der Fahrgast noch ein letztes Mal zusammen mit seinem italienischen Freund und seiner Mutter ein Glas Rotwein trinken und die Füße in sein geliebtes Wasser strecken.

Kleine und große Wünsche

Aber es gab auch kleinere und nahe gelegene Wünsche zu erfüllen. So standen zahlreiche Wünsche auf dem Programm, bei dem die Fahrgäste einfach noch mal nach Hause wollten. Für sie bestand der letzte Wunsch aus einem gemütlichen Kaffee im Kreise der Familie mit Blick in den heimischen Garten, den sie so geliebt haben.



Corona stellte die Koordinatoren des Wünschewagens wieder vor eine besondere Herausforderung. Außerdem fanden im vergangenen Jahr zahlreiche Fortbildungen statt, um die Wunscherfüller auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und es dürfen nach einem zweitägigen Schulungswochenende 19 neue Wunscherfüller „letzte Wünsche“ erfüllen.

In Deutschland gibt es 23 ASB-Wünschewagen, drei davon in Bayern. Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der ASB-Verbände. Der Wünschewagen ist ein Kooperationsprojekt der ASB Verbände Allgäu, Augsburg, Neu- Ulm und Dillingen-Donau-Ries.

Das Fahrzeug ist gezielt auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt: Eine Musikanlage sowie ein harmonisches Konzept aus Licht und Farben verschönern die Reise. Eine Rundum-Verglasung bietet einen Panoramablick. Zugleich verfügt der Wünschewagen über eine notfallmedizinische Ausstattung, damit das ASB-Team im Notfall professionelle Hilfe leisten kann.



Spenden willkommen

Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben finanziert sich ausschließlich über Spenden- und Sponsorenmittel sowie über freiwillige Mitarbeit. Eine Wunscherfüllung kostet bis zu 1500 Euro. Um die Wünsche aller Fahrgäste kostenfrei zu erfüllen, ist eine finanzielle Unterstützung durch Spender oder Sponsoren jederzeit willkommen. Hieraus werden neben den Wünschen auch Schulungen und Weiterbildung der ehrenamtlichen Kräfte finanziert, die sich um das Wohl der Fahrgäste kümmern.