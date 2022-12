100 Jahre EVF: Der Spengler-Cup Pokal kommt nach Füssen

Von: Selma Höfer

Die Mannschaft des EV Füssens feiert 1949 den 1. Deutschen Meistertitel. © Archiv/Hegenbarth

Der EV Füssen feiert am kommenden Wochenende mit einem bunten Programm sein 100-jähriges Bestehen. Ein Rückblick.

Füssen – Am 11. Dezember 1922 gegründet, mauserte sich der EV Füssen in der Nachkriegszeit zum tonangebenden Eishockeyverein in Deutschland. Obschon auf den Höhenflug die finanzielle Schieflage folgte, rappelte sich der Verein immer wieder auf.

Am Wochenend feiert der EVF seinen 100. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen und meisterhaften Programm (siehe Info-Kasten). Dazu gehören wird eine Ausstellung, die Rainer Zenzs größtenteils in Eigeninitiative zusammengestellt hat. Zeugnisse der Mannschaften, ihrer Trainer und der Vereinsfamilie. Erinnerungsstücke in Wort, Bild und zum Anfassen, denn zu den Exponaten gehören auch einige Medaillen und Pokale.

Wer Zenzs danach fragt, was bei den Erfolgen des EVF seiner Meinung nach hervorzuheben sei, sollte sich ein wenig Zeit für das Gespräch nehmen. Der ehemalige Pressegesprächsleiter des Eishockeyvereins hat nicht zuletzt in dieser Position so einiges miterlebt. Als Radiomoderator berichtete er 25 Jahre lang live über die Spiele am Kobelhang. Viel kann er deshalb erzählen. Betonen würde Zenzs jedoch vor allem, dass es der EVF war, der den Namen seiner Heimatstadt weltweit bekannt machte.



Zweimal gewann der EV Füssen den Spengler Cup. Der Pokal wird ein besonderes Ausstellungsstück bei der großen Gala zur Jubiläumsfeier am 9. Dezember darstellen. © Felix Warmann

Wie aus der Pistole geschossen kann der langjährige ESV-Fan die großen Erfolge nennen: In 24 Jahren holte der EVF 16 Mal den deutschen Meistertitel. Dazu wurden die Mannschaft fünfmal Vizemeister. Als der FC Füssen 2019 sein Jubiläum feierte, habe er sich gedacht: „Wenn der EVF 100 wird, versuchen wir das richtig groß zu machen.“ Seine private Sammlung begann Zenzs schon vor Jahrzehnten, in den letzten Jahren hat er sich nochmals intensiv darum bemüht.



Wie alles begann

Die Vereinsgeschichte begann im Jahr 1922, als 18 vom Eishockey begeisterte Füssener zusammen kamen um einen Verein zu gründen. Initiator war Hans Rüther, der dann auch bis 1930 erster Vorsitzender des „Füssener Eissportvereins“ war. Die Aufbauarbeit des Vereins war beispielhaft für den Sport. In den Jahren 1927 bis 1930, 1933 bis 1936, 1938 bis 1944 und 1948 konnten sich das Füssener Team für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Im Jahre 1929 wurde der EVF erstmals Bayerischer Eishockeymeister. 1935 errang der Verein zum ersten Mal die deutsche Vizemeisterschaft.



Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs katapultierte sich der EVF schließlich an die Spitze des deutschen Eishockeysports. Kurz zusammengefasst war der Füssener Eishockeyverein der erfolgreichste der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Meistertitel wurden in den 25 Jahren, genauer gesagt von 1949 bis 1973 eingefahren. Sieben davon in ununterbrochener Reihenfolge (ein Rekord, der bis heute besteht).



Die Meistermacher

Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass der Verein für die 16 gewonnenen Titel nur 74 Spieler und fünf Trainer benötigte. Die Meistertrainer waren Bruno Leinweber, Frank Trottier, Markus Egen, Vladimír Bouzek und Siegfried Schubert. Sie werden respektvoll „die Meistermacher“ genannt, erklärt Zenzs.



Gespielt wurde von Ende der 1940er Jahre bis Ende der 1980er Jahre im Kobelstadion, dessen Kapazität zunächst etwa 16.000 Zuschauer betrug. Als das Stadion Anfang der 1960er Jahre überdacht wurde, fasste der Eisplatz nur noch 7000 Zuschauer. Federführend für das Bauprojekt war der damalige 1. Präsident des EV Füssen, Raphael von Thurn und Taxis.

Das Kobelstadion war das erste vereinseigene Eisstadion in Deutschland und kurz nach dem Kriegsende eine Sensation. 1988 wurde es abgerissen und die Arena entstand, die 1990 fertiggestellt wurde. Heute steht das Eisstadion zunehmend in der Kritik: ständig sind teure Reparaturleistungen nötig und die steigenden Energiekosten gefährden aktuell den Betrieb der Eisflächen (der Kreisbote berichtete mehrfach).



1973 wurde Füssen zur Heimatstadt des Bundesleistungszentrums für Eishockey und Curling (BLZ) und somit zur Kaderschmiede für den Eissport. Das sei Otto Wanner zu verdanken, meint Zenzs. Wanner, Füssener Bürgermeister und zu dieser Zeit Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), habe sich sehr darum bemüht. 2006 wurde das BLZ auch zum Bundesstützpunkt für Curling.



Der Verein ist zahlungsunfähig

Der EV Füssen schien unbesiegbar. Doch im Laufe der 1970er Jahre ging die große Zeit des Vereins zu Ende. Bereits zu Beginn der 1980er fand sich der EVF im Tabellenkeller wieder. Nach dem Konkurs 1983 wurde der EVF unter dem Namen „Eislaufverein Füssen“ als Nachfolger gegründet.

Die Verschuldung des Vereins belief sich laut Siegfried Schubert, ehemaliger Mannschaftskapitän, Vorstandsmitglied und Trainer der 1. Mannschaft des EVF (1970 bis 1983), auf rund 400.000 Euro. Schubert ist Autor der Chronik „EV Füssen, 16-facher Deutscher Eishockeymeister“. Er ist der Meinung, Konkurs „hätte schon allein durch der Verkauf der im Jahre 1966 erworbenen Nebelvilla in Füssen, in der Kemptenerstraße, eventuell abgewendet werden können“.



Bis Ende der 1980er Jahre stellte der EVF ein gutes Zweitliga-Team. In der Folgezeit gab es eine Art Achterbahnfahrt. Von der Saison 2000/01 bis zur Spielzeit 2014/15 spielte die Mannschaft immerhin wieder durchgehend in der Oberliga. Am 27. Juli 2015 beantragte der EV Füssen seine zweite Insolvenz. Es fehlten die nötigen Einnahmen, die nötigen Spenden aus der Wirtschaft und Sponsoring ebenso wie ausreichend Zuschauer bei den Spielen.

Doch der Verein ließ sich nicht unterkriegen und startete wieder – unter dem Namen „Eissportverein Füssen“ – einen weiteren Neuanfang in der Bezirksliga Bayern. In der laufenden Saison spielen die Schwarz-Gelben in der Oberliga Süd, der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Eishockey.



Großes Programm

Bei einer großen Gala am 9. Dezember im Festspielhaus lässt der Verein seine Gäste durch die Jahre reisen (der Kreisbote berichtete). Bevor die große Show startet, wird im Foyer Zenzs Ausstellung zu bestaunen sein. Während die Gäste der Geburtstagsfeier die Zeitzeugnisse bestaunen, können sie sich austauschen und ins Gespräch kommen – auch mit Eishockey-Legenden und Spielern der aktuellen Mannschaft.

Thomas Zellhuber, 2. EVF-Vorstand, habe 27 ehemalige Meister und Trainer zur Gala eingeladen. „Alle, die noch am Leben sind“, sagt Zenzs. Die Ausstellung wird an Raritäten reich bestückt sein. Zu den ganz besonderen Exponaten wird der „Spengler-Cup“ zählen. „Den Pokal begleitet extra eine Delegation aus dem Museum in Davos“, so Zenzs. Auch den Thurn und Taxis Pokal bekomme er von der Adelsfamilie geliehen. „Nur die Meisterschaftspokale sind verschollen. Wo die geblieben sind, weiß kein Mensch.“

Zwei Tage später, am eigentlichen Geburtstag des Vereins, spielen die Schwarz-Gelben ein Traditionsderby gegen den SC Riessersee, der ersten Gegner des Clubs in seinen frühen Jahren. Dann, und voraussichtlich noch bis Ende März, können die von Zenzs gesammelten Erinnerungsstücke des EVFs in einer umfunktionierten Skihütte vor der Arena am Kobelhang bestaunt werden.