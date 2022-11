100 Jahre EV Füssen: Eine Feier für die Ewigkeit

Von: Selma Höfer

Zweiter Vorsitzender Thomas Zellhuber. © EV Füssen

Der EV Füssen wird heuer 100 Jahre alt. Das soll mit mehreren Veranstaltungen im Dezember groß gefeiert werden. Ein Überblick.

Füssen – Mehrfach schrieb der Eissportverein Füssen (EVF) Geschichte. Seit 100 Jahren begleitet der Verein am Kobelhang die Geschicke der Stadt. Dieses Jubiläum wird im Dezember mit zwei besonderen Ereignissen gefeiert: Am 9. Dezember gibt es eine große Geburtstagsgala im Festspielhaus Neuschwanstein und am 11. Dezember findet in der Arena ein Traditionsderby gegen Garmisch-Partenkirchen statt.



Wäre Füssen eine alte Frau, könnte sie viele Geschichten erzählen. Sie könnte von den Bauwerken und Straßen auf ihrem Terrain berichten, von den Bürgern der Stadt und von all den Besuchern aus Nah und Fern. Es wären Geschichten von Menschen und Familien, von Erfolgen, Umbrüchen und Niederlagen. Immer mit dabei: der Eissportverein Füssen. Die Vereinsfamilie des EV Füssen begleitet die Stadt seit nunmehr einem ganzen Jahrhundert.



Darüber gibt es vieles zu berichten. Großartige Erfolge, mit umjubelten Triumphen und von starken Mannschaften, die national von sich reden machten. Sie könnte die Niederlagen bedauernd erwähnen und von finanziellem Notstand erzählen. Vom Fallen des Vereins und davon, wie er sich wieder und wieder aufrappelte.



Heute könnte Füssen von Vorfreude erzählen, denn am zweiten Dezemberwochenende feiert der EVF seinen 100. Geburtstag. Ein Vereinsjubiläum, das mit mehr als nur einer einfachen Feier über die Bühne gehen soll. „Diese Geburtstagsfeier soll allen in Erinnerung bleiben“, verrät Thomas Zellhuber, 2. Vorstand, im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu gehöre auch eine besondere Location, weshalb die Wahl auf das Festspielhaus fiel. Eine richtige Gala wird dort am Freitag, 9. Dezember, zu Ehren des Vereins stattfinden.



Die Gala wird in drei Teile gegliedert und soll die 100 Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren lassen. Wer nun denkt, dass dann lange Reden geschwungen werden, um den EVF zu beweihräuchern, sodass man nach zehn Minuten beginnt sich zu langweilen, irrt sich. Dieses Versprechen gibt der EVF-Vorstand: „Es wird sehr dynamisch, absolut nicht steif und mit vielen Highlights geschmückt sein.“ Zunächst wird es eine Ausstellung in Foyer geben, bevor im Saal ein Festakt mit Showelementen und Musik über die Bühne geht. Anschließend kann im Barbereich des Hauses bis in die Morgenstunde getanzt und ausgelassen gefeiert werden.



Besondere Exponate

Teilweise moderiert, stellenweise mit Musik oder Ton untermalt, wird es den Gästen im Flur des Festspielhauses zunächst möglich sein, die Geschichte des Vereins zu durchlaufen. Eine Ausstellung, so Zellhuber, soll dort aufgebaut werden. „Hier soll sich das Ganze verbinden – Legenden, die dabei sind, Pokale, Medaillen und Urkunden, Fotos und vieles mehr.“

Dabei können sich die Leute austauschen und ins Gespräch kommen. Die Ausstellung wird an Raritäten reich bestückt sein. Ein ganz besonderes Exponat ist dabei der „Spengler-Cup“, ein Pokal, den der Füssener Eishockeyverein zweimal gewann (1952 und 1964). „Das ist die zweitgrößte Trophäe der Welt, die man im Club-Verein gewinnen kann“, erklärt der 2. Vorsitzende.

Auf der Gala wird dieser besondere Preis zu sehen sein. Eine Delegation von vier Mann wird dem EVF die Ehre erweisen und das gute Stück aus dem Wintersportmuseum in Davos nach Füssen begleiten. Sie haben auch vor das ganze Wochenende zu bleiben, um die Feier mitzuerleben. „Das zeigt den Stellenwert, den der EV Füssen auch international hat“, freut sich Zellhuber.

Die Show wird, mit einer Pause, insgesamt circa 2,5 Stunden dauern und die Geschichte des EVFs präsentieren. In verschiedene Zeitabschnitte geteilt, werden die Gäste chronologisch durch das vergangene Jahrhundert der Vereinsgeschichte geführt. „Von einem Moderator, der auch in bisschen mehr kann, als nur zu moderieren“, sagt 2. Vorstand Zellhuber lachend.

Jedem geschichtlichen Teil folgt ein thematisch passender Show-Block. „Gemischt aus hochklassigen Akrobaten, Musikern und Künstlern, die wir explizit dafür angeworben haben.“ Das Vorstandsmitglied ist überzeugt, dass diese Künstler es schaffen werden, das Publikum in Verbindung mit der erfolgreichen Vereinsgeschichte zu verzaubern. Zellhuber ist sich sicher, dass auch Gäste, die sich weniger für Eishockey interessieren, von diesem Programm begeistert sein werden.

„Wir werden nur einmal ‚100 Jahre EV Füssen‘ erleben. Bei solch einer Feier sei ans frühe Zubettgehen einfach nicht zu denken. Deshalb verwandelt sich der Barbereich des Festspielhauses nach der Show in eine Diskothek. Alle die dann dabei sind, können das Heute und Hier mit dem EVF zelebrieren, erneut ins Gespräch kommen und das Tanzbein schwingen.



Vorverkauf gestartet

Die Gala ist zwar eine Feier des Vereinsjubiläums, jedoch kein reines Eishockeyevent. Es verbinden sich geschichtliche Informationen, Vereinshistorie und ein grandioses Unterhaltungsprogramm. Die Karten sind bereits erhältlich. Für die Gala wurde eigens eine Homepage eingerichtet (www.100-jahre-evf.de).

„Wir sagen, wenn 100 Jahre gefeiert werden, dann bitte mit einem Knall“, betont Zellhuber. Der EVF lasse sich die Geburtstagsgala „richtig was kosten“. Ein Betrag, der im mittleren fünfstelligen Bereich liege. Karten gibt es in vier Preiskategorien. Alle Karten ermöglichen die Teilnahme an den drei Galateilen. Jedoch sitzt man bei der Show um so weiter hinten, je höher die gewählte Kategorie liegt. Der Vorstand hofft nun, dass sich die Tickets gut verkaufen und viele Zuschauer, Gäste, Vereinsmitglieder und Fans zu einer großartigen Feier zusammenkommen werden.



Das Traditionsderby am Sonntag, 11. Dezember (der übrigens der eigentliche Geburtstag des EVF ist), verspricht ein weiteres Highlight zu werden. Es handelt sich dabei tatsächlich den ersten Gegner überhaupt. „Der DEB hat den Termin extra im Spielplan berücksichtigt“, so Zellhuber.