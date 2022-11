Parkplatz am Füssener Festspielhaus: »Das ist Gift für die Achmühle«

Von: Matthias Matz

Lediglich eine Ampel regelt die Zufahrt zum Parkplatzes des Festspielhauses. Dieser soll bei Aufführungen eigentlich erst geöffnet werden, wenn der die „Achmühle” voll ist. © Matthias Matz

Für Diskussionen im Werkausschuss sorgte jetzt der Parkplatz des Festspielhauses. Dieser macht dem städtischen Großparkplatz in unmittelbarer Nähe Konkurrenz.

Füssen – Sorgte der Parkplatz „Achmühle“ in der Vergangenheit regelmäßig für rote Zahlen, scheint mittlerweile die Kehrtwende geschafft: Mit einem Umsatz von rund 51.000 Euro lag die Einrichtung als einziger der drei Parkplätze der Stadtwerke im vergangenen Jahr über dem Planansatz. Nach Ansicht der Stadträte im Werkausschuss könnten die Zahlen aber besser sein – wenn sich das Festspielhaus Neuschwanstein an eine vor fünf Jahren getroffene Abmachung halten würde. Das ist aber offenbar nicht der Fall.



Als Manfred Rietzler 2016 das zum wiederholten Male insolvente Festspielhaus am Forggensee übernahm, war die Erleichterung in Füssen groß – und die Verwaltung und Politik nur allzu bereit, dem Investor beim Neuanfang keine Steine in den Weg zu legen.

So genehmigte der Stadtrat im Mai 2017 der damaligen Ludwig Grundbesitz GmbH den Bau eines neuen Parkplatzes direkt am Musiktheaters mit 25 neuen Parkplätzen für Angestellte, 92 Besucherparkplätzen sowie 12 Behindertenparkplätzen – und das in unmittelbarer Nähe zum städtischen Parkplatz „Achmühle“, der seinerzeit ausschließlich für das Festspielhaus gebaut worden war.

Begründet wurde der Antrag durch den neuen Eigentümer mit der geänderten Nutzung des Veranstaltungshauses. Demnach seien vor allem für die neue Gastronomie bei schlechtem Wetter Parkplätze in unmittelbarer Nähe unbedingt erforderlich. Außerdem reiche der Parkplatz „Achmühle“ bei ausverkauften Veranstaltungen nicht für alle Besucher aus.



Warnende Stimmen im Stadtrat gab es zwar schon seinerzeit, doch der damalige Bürgermeister Paul Iacob (SPD) und der frühere Hauptamtsleiter Andreas Rist wischten diese zur Seite. „Das wird nicht zum Nachteil dieser Stadt sein!“, betonte Iacob und kündigte eine Regelung mit dem Veranstaltungshaus an, wonach dieses seinen Parkplatz abends erst öffnen darf, wenn der städtische Parkplatz „Achmühle“ voll ist. Darüber hinaus verpflichtete sich das Festspielhaus, der Stadt jährlich einen Ausgleich zu zahlen. Im vergangenen Jahr belief sich die Höhe der Zahlungen auf insgesamt 36.000 Euro.



Keine Kontrolle?

Mittlerweile scheinen die Befürchtungen einiger Stadträte von damals wahr geworden zu sein: Die Besucher fahren offenbar direkt auf den näher gelegenen Parkplatz des Festspielhauses, dessen Zufahrt lediglich durch eine Ampel geregelt wird. Erst wenn der Festspielhaus-Parkplatz voll ist, werde auch auf der „Achmühle“ geparkt, hieß es vergangene Woche im Werkausschuss. Hinzu kommt: Genau wie die Stadt für ihren Parkplatz verlangt das Veranstaltungshaus für seinen fünf Euro Parkgebühren – für den Besucher bleibt es finanziell also gleich, welchen Parkplatz der nimmt.



CSU-Stadtrat Christoph Böhm kritisierte deshalb, dass die Bilanz der „Achmühle“ besser sein könnte. „Durch das Festspielhaus kommen wir ja in die Miesen. Es hieß, durch die vollen Parkplätze bekommen wir das Geld“, sagte er mit Blick auf den für dieses Jahr erwarteten Erlös in Höhe von 85.000 Euro. Dem gegenüber steht allerdings ein Erbbaurechtsvertrag für die „Achmühle”, der die Stadtwerke jährlich 90.000 Euro kostet.



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sicherte Böhm daraufhin zu, deswegen nochmals mit den Betreibern des Festspielhauses das Gespräch suchen zu wollen. „Da müssen wir doch noch mal tätig werden“, kündigte er an. „Das ist alles nicht optimal.“ Er rechnete vor, dass der Stadt durch den offenen Parkplatz die Einnahmen von rund 80 Autos pro Aufführung entgehen – und das bei etwa 240 Vorstellungen im Jahr.



Höhere Gebühren?

Allein damit wollte sich Böhm aber nicht zufrieden geben. Er verwies auf die getroffenen Vereinbarungen, die nach wie vor gelten würden. Zu besprechen gebe es somit eigentlich nichts, so der Christsoziale. Ähnlich bewertete die Situation Helmut Schauer, Leiter der Stadtwerke. „Das Ärgerliche ist, dass es eine Vereinbarung gibt“, sagte er. Die Stadtwerke hätten schon seinerzeit vor dem neuen Parkplatz gewarnt. „Das ist Gift für die Achmühle.“



Auch Niko Schulte (Füssen-Land) drängte auf eine dauerhafte Lösung, etwa eine Schranke. Er erinnerte daran, dass man dem Parkplatz seiner vor allem zugestimmt habe, um der neuen Gastronomie im Musiktheater auf die Füße zu helfen. Eine andere Lösung könnte darin bestehen, dass das Festspielhaus künftig acht Euro Parkgebühr verlange. „Denn in Ordnung ist das nicht.”



Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF) erinnerte ebenfalls an den ursprünglichen Grund für den Bau des privaten Parkplatzes. „Wir sind damals geködert worden“, sagte sie. „Es ist genauso eingetreten, wie wir es befürchtet haben.“



Ob und wie sich Stadtverwaltung und Festspielhaus einigen werden, werden nun die Gespräche zeigen. Bisher sei es noch zu keiner Terminvereinbarung gekommen, so Bürgermeister Eichstetter im Ausschuss.