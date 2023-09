Vom Naturschützer bis zur Schlossherrin

Von: Matthias Matz

Teilen

Fürsorglich: Tierärztin Regina Kotz versorgt die Kühe auf ihrem Hof. © BR/Tangram International

In dem Film „Daheim in Schwangau“ nimmt Regisseurin Dominique Klughammer die Schwangauer genauer unter die Lupe. Ein Datum für die Ausstrahlung gibt es auch schon.

Schwangau – Die traumhafte Kulisse und die Märchenschlösser begeistern nicht nur die rund 3500 Schwangauer, sondern auch Millionen Touristen jedes Jahr. Folglich steht eine Frage im Mittelpunkt des Films der Dokureihe „Daheim in…“: Wie können die Schwangauer die ursprüngliche Identität ihres Dorfes bewahren? Regisseurin Dominique Klughammer erzählt im Interview, wie sie sich den Schwangauern genähert hat.

Wie sind Sie auf die Protagonisten gestoßen bzw. nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt?

Klughammer: „Zu Beginn der Recherche hat uns der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke bei der Auswahl der Protagonisten sehr unterstützt. Dann kommt oft eins zum anderen, das heißt, jeder kennt jemanden, den man auch anrufen könnte. Schließlich war ich vier Tage vor Ort und habe sehr viele Menschen getroffen. Am Ende habe ich mich in Absprache mit der BR-Redaktion für vier Geschichten entschieden. Grundsätzlich suchen wir für die „Daheim in“-Dokureihe Menschen, die sich für ihren Ort einsetzen und ihn auf ganz unterschiedliche Art und Weise voranbringen. Außerdem sollen Protagonistinnen und Protagonisten möglichst etwas machen, was für uns Filmemacher optisch etwas hergibt. Im Fall Schwangau waren das ein alteingesessener Pferdezucht- und Kutschbetrieb, ein Naturschützer, das Faschingsprinzenpaar und eine ganz besondere Schlossherrin.“

Was würden Sie nach Ihrer Erfahrung mit den Dreharbeiten als die Besonderheit der Schwangauer Bevölkerung bzw. des Dorfes Schwangau bezeichnen?

Klughammer: „Zum einen ist Schwangau einer der schönsten Orte, an denen ich je gedreht habe – und ich habe schon an vielen Orten weltweit gearbeitet! Das ‚Dorf der Königsschlösser‘ hat sich aus meiner Sicht trotz des Massenansturms rund um Neuschwanstein und Hohenschwangau eine sehr ursprüngliche Identität bewahren können. Die Schwangauer sind sich selbst treu geblieben, das merkt man vor allem im Fasching – dann, wenn das Dorf weitgehend unter sich ist.“

Worauf haben Sie als Regisseurin Wert beim Dreh gelegt? Was wollen Sie vermitteln?

Klughammer: „Inhaltlich hat mich vor allem interessiert, wie Schwangau mit der Herausforderung Massentourismus umgeht. Also: Wie können die Schwangauer die Identität ihres Dorfes retten? Wie sind Touristenmassen und Natur in Einklang zu bringen? Außerdem wollte ich vermitteln, was die Bewohner machen, um ihr Dorf für die Zukunft zu rüsten. Unsere „Daheim in“-Reihe ist vergleichsweise aufwendig und hochwertig gedreht, wir schauen also, dass wir Menschen, Tiere und Landschaften bestmöglich ablichten und darstellen. Mit meinen Protagonisten verbringe ich grundsätzlich viel Zeit, um sie kennenzulernen und ihnen somit gerecht zu werden. Und ich verspreche: Für diesen Film haben wir großartige Leute gefunden!“