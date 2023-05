Bürgermeister Eichstetter: „Man wird dickhäutiger“

Von: Matthias Matz

Optimistisch: Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter sieht trotz Krisenmodus ein Licht am Ende des Tunnels. © Felix Blersch

Am 1. Mai 2020 trat Maximilian Eichstetter (CSU) das Amt des Füssener Bürgermeisters mitten in der ersten Corona-Welle an. Seitdem kommt der Rathauschef nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus. Im Interview blickt er auf die erste Hälfte seiner Amtszeit zurück und verrät, wie ihn das Amt verändert hat.



Herr Eichstetter, wenn Sie auf die erste Halbzeit Ihrer Amtszeit zurückblicken: Wie haben Sie die ersten drei Jahre erlebt?

Eichstetter: „Das waren, kurz zusammengefasst, sieben Krisen in 36 sehr hektischen Monaten. Es gab viele Themen aufzuarbeiten. Trotzdem bin ich nach wie vor sehr glücklich und optimistisch, voller Freude diesen Job bekleiden zu dürfen. Ich sage immer noch, dass das genau meins ist. Deswegen habe ich mich ja auch explizit gegen eine Kandidatur für den Landtag entschieden. Ich sehe in Füssen viel Potenzial und ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn dieser Tunnel noch viele Kilometer hat.“



Sie sind ja bekanntlich ausgebildeter Feuerwehrmann. Sehen Sie sich angesichts der Situation, in der sich die Stadt befindet, auch als eine Art Feuerwehrmann?

Eichstetter: „Ich sehe mich nicht unbedingt als Krisenmanager, aber schon als jemand, der versucht Strukturen aufzubauen und Ordnung hineinzubekommen. Das sieht man an den Maßnahmen, die wir innerhalb der Verwaltung umgesetzt haben. Wir haben ein Grundkonstrukt aufgebaut, damit man strukturiert arbeiten kann. So, wie sich das eben für ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern eigentlich gehört. Zudem haben wir erstmals ein Investitionsprogramm aufgebaut, damit man eine Übersicht und Planbarkeit für anstehende Projekte bekommt – eine grundlegende Notwendigkeit. Was übrigens der Stadtrat in der Vergangenheit auch öfters gefordert hatte.“



In den vergangenen drei Jahren mussten Sie und der Stadtrat viele unliebsame Entscheidungen wie Gebührenerhöhungen oder Kürzungen bei den Vereinen beschließen. Was war dabei für Sie persönlich die schwierigste Entscheidung?

Eichstetter: „Da gibt es keine einzelne, die ich hervorheben kann, denn das waren alles schwere Entscheidungen. Es gab ganz ganz viele Entscheidungen, wo du dir permanent Gedanken machst: Können wir so vorgehen, denn das ist schließlich ein ganz sensibler Bereich? Prinzipiell werden alle Erhöhungen mehrmals Mal hinterfragt, warum und wie können wir es anders machen. Da stecken dann oft viele Stunden und Tage Arbeit drin.“



Apropos Arbeit. Gerade zu Beginn der Amtsperiode haben Verwaltung und Stadtrat ein beachtliches Tempo vorgelegt. Wie lange dauern denn Ihre Arbeitstage?

Eichstetter: „Prinzipiell habe ich einen zehn bis 12-Stunden-Tag. Da bleibt leider nicht viel Zeit für Privates oder Sport. Aber für dieses Jahr habe ich zwei Wochen Urlaub eingeplant.“



Hat das Amt und seine Belastungen Sie in den drei Jahren persönlich verändert?

Eichstetter: „Natürlich hat mich dieses Amt auch etwas verändert, man wird dickhäutiger, dass musst du dir in diesem Amt einfach aneignen. Man wird für viele Dinge verantwortlich gemacht, mit denen man nichts zu tun hat. Prinzipiell bin ich aber immer noch der gleiche ‚Max‘ wie vorher auch, sehr offen, direkt, transparent und am Ende immer noch einen lustigen Spruch auf Lager. Man darf auch in schwierigen Situationen den Humor nicht verlieren, dass ist unser Antrieb und Motivator.“



Würden Sie mit dem Wissen und der Erfahrung von heute sich noch einmal zur Wahl stellen?

Eichstetter: „Definitiv!“



Und bei den Wahlen in drei Jahren?

Eichstetter: „Ich hoffe, dass ich das dann darf! Mein Wunsch ist, in die Stadtverwaltung eine solide Struktur reinzubekommen. Das schaffen wir aber nicht in sechs Jahren, das ist schlichtweg nicht möglich, auch wegen der langen Laufzeit von Verträgen. Die Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben, darf in sechs Jahren nicht wieder komplett geändert werden. Sonst sind sechs Jahre der Arbeit von allen einfach dahin.“



Wo sehen Sie die Stadt Füssen in drei Jahren?

Eichstetter: „In drei Jahren haben wir in der Verwaltung so weit Strukturen geschaffen, dass unsere rund 250 Mitarbeiter ein ordentliches und gutes Umfeld haben, in dem sie gut arbeiten können. Außerdem werden wir unsere bekannten Fokusthemen weiter bearbeiten und bis dahin mehr oder weniger im Plan sein. Ich hoffe außerdem, dass keine weiteren unvorhergesehenen Krisen kommen und wir die ein oder andere Krise bis dahin final abgehakt haben. Und natürlich werden wir unsere Bauvorhaben wie die Schulsanierung oder den Kindergarten St. Gabriel voranbringen. Dazu kommt der Glasfaserausbau. Ich hoffe, dass wir hier schon 2024/25 richtig durchstarten können.“



Wegen der desaströsen finanziellen Lage kann die Stadt in den kommenden Jahren bekanntlich ja nur das Allernotwendigste leisten. Welche Projekte würden Sie umsetzen, wenn Sie das nötige Geld dafür hätten?

Eichstetter: „Dann würde ich gerne unser Spielplatzkonzept wieder aufnehmen, so wie wir es im Bootshafen begonnen haben. Vorstellbar wäre für mich auch ein Crowdfunding für unsere Spielplätze, damit unsere Kinder und Jugendlichen draußen mehr Zeit verbringen können. Zeitgleich würde ich das Budget für Infrastruktur verdoppeln – sprich mehr Straßenbau, Straßensanierungen und eine Optimierung der Radwegenetzes, damit die Freizeit für uns alle noch schöner gestaltet wird.“