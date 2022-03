Darmkrebs-Vorsorge: Dem Tod von der Schippe gesprungen

Werner Hacker erkrankte an Darmkrebs. © privat

Füssen - „Herr Doktor, ich glaube Ihnen kein Wort.“ Mit diesen Worten reagierte Werner Hacker aus seine Darmkrebs-Diagnose. Wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland über 62.000 Menschen an Darmkrebs. Etwa 24.000 Menschen sterben daran. Das könnten deutlich weniger sein, wenn mehr Menschen zur Darmkrebsvorsorge gehen würden. Deshalb wollen im Darmkrebsvorsorge-Monat März deutschlandweit Ärzte, Apotheker und Reformhäuser darüber informieren. Wie wichtig das Thema Früherkennung ist, hat der Füssener Werner Hacker am eigenen Leib erfahren. Im Kreisbote spricht er über seine Geschichte.

Als ich mit meinem Pressebüro von Mannheim nach Füssen umgezogen bin, lag ein Schwerpunkt der Berichterstattung als Freier Journalist auf medizinischen Themen. Ich schrieb zum Beispiel über High-Tech-Prothesen, die an der Fachklinik Enzenzberg vorgestellt wurden, und durfte dank Chefarzt Dr. Martin Hinterseer bei einer Patienten schonenden kardiologischen OP zuschauen.

Wenn ich mir in den Jahren ab 2005 überhaupt Gedanken über meine eigene Gesundheit machte (ich rauchte meist zwei Schachteln Zigaretten am Tag und hörte gemeinsam mit meiner Frau Marika von einem Tag auf den anderen mit der Raucherei auf), dann war es das Herz. Das lag daran: Mein Vater und sein älterer Bruder Fritz waren noch am Tag ihres für uns unbegreiflichen Todes gut gelaunt: der Infarkt hatte sich nicht angekündigt – er trat plötzlich ein.

Über Darmkrebsvorsorge hatte ich bestimmt – jedes Jahr im März – über ein Dutzend Berichte geschrieben. Selbst zur Vorsorge zu gehen, kam mir aber nicht in den Sinn. So konnte sich der Krebs, ohne irgendwelche Schmerzen zu verursachen, in meinem Darm entwickeln.

Mit Darmkrebs ist hier Krebs im Dickdarm gemeint. Die Erkrankung entsteht, indem sich Wucherungen bilden. Diese sogenannten Darmpolypen bilden sich in der Schleimhaut des Dickdarms. Aber längst nicht alle Polypen entwickeln sich zu Krebs – und wenn sie es tun, dauert es viele Jahre. Ich war also schon lange schwer erkrankt – ohne es zu ahnen.



Daher ging ich im November 2019 sorglos zum Arzt, wollte ein Rezept haben, weil mein starker Husten meiner Frau den Schlaf raubte. Bei der Terminvereinbarung entschloss ich mich für einen Gesundheitscheck: Herz und Kreislauf, Blut und was dabei noch alles anfällt. Bei einem weiteren Termin in der Hausarztpraxis sollten die Ergebnisse der (Labor-)Untersuchungen in aller Ruhe besprochen werden.



Es kam anders.



Ich saß meinem Arzt gegenüber wie auf glühenden Kohlen. Dann schob ich meine Befürchtungen zur Seite: Wie konnte ich erkrankt sein, wenn mir nichts wehtat? Da konnte der Arzt noch so besorgt auf mich schauen. „Auffällige Blutwerte“: Dr. Christian Laubender nahm den Laborbericht zum Anlass, mir eine Darmkrebsvorsorge zu empfehlen.



Naive Haltung

Darmkrebs entwickelt sich klammheimlich. Das wusste ich 2019 nicht. Ich habe 100 Prozent Vertrauen zu den mir bekannten Ärzten, aber zur Koloskopie bei Chefarzt Dr. Dominik Müller an der St. Vinzenz Klinik Pfronten trat ich in dem Bewusstsein an, hier eigentlich nur Zeit zu verschwenden. Entsprechend meiner naiven Haltung kommentierte ich den mir mit Empathie mitgeteilten Befund, dass mein Darm mit Tumoren befallen war, mit dem Satz: „Herr Doktor, ich glaube Ihnen kein Wort.“

Ungläubig, was mir widerfahren sein sollte, trat ich dann doch auch zum Beratungsgespräch bei den Chirurgen in Kempten an. Zuvor hatte ich mich Untersuchungen mit moderner Medizintechnik unterzogen. Die mir vorgelegten Bilder aus dem betroffenen Darmtrakt veränderten meine kurzsichtige Einstellung total. Es gab keinen Zweifel mehr: Wenn ich überleben wollte, musste ich unters Messer. Die Ärzte hatten bei der Beratung aber eine gute Nachricht: Früh erkannt, lässt sich die bösartige Erkrankung, die nicht weh tat, meist erfolgreich behandeln.



Die von mir zuerst so argwöhnisch in Kauf genommene Rettungskette funktionierte perfekt: Neun Tage nach der OP, bei der mein Dickdarm stark gekürzt worden war, weil die Tumore sich hier verteilt hatten, holte mich mein Freund Sepp Kößler, der mich auch zur Darmspiegelung gefahren hatte, an der Kemptener Klinik ab. War ich furchtlos, als die Pfleger mein Krankenbett zur Operation schoben, so hatte ich einen fürchterlichen Bammel vor der ersten Nachsorge sechs Monate nach dem Klinikaufenthalt.



Keine Chemo nötig

Ich bin wieder gesund und zähle drei Mal täglich exakt fünf Tropfen aus dem Fläschchen mit einer speziell für mich hergestellten Opium-Tinktur. „Meine Medizin“ lähmt den bei der OP kurierten Darm still und leise. Ich kann, wie ich es gewohnt bin, die Toilette zum Stuhlgang aufsuchen. Eine Chemo-Therapie oder ein künstlicher Ausgang blieben mir erspart.

Patienten auf „meiner Station”, die zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Darmerkrankung in die Klinik eingeliefert worden waren, mussten sich gegen des aggressiven Krebs weiter behandeln lassen. Jährlich verlieren 24.000 Menschen diesen Kampf. Durch die meist nur 20-minütige, kaum belastende Voruntersuchung wird Leben gerettet.



Daran, dass ich dem Tod von der Schippe gesprungen war, erinnert heute eine Narbe auf meinem Bauch, die ich dem OP-Schnitt zu verdanken habe. Wie die Chirurgen mitteilen, kann bei Patienten ein solcher Eingriff auch per Schlüsselloch-Technik vorgenommen werden – was dann kaum OP-Spuren hinterlässt.



Es erscheint dann alles im Rückblick vielleicht nur wie ein böser Traum.