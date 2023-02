Der Hilfsverein NUZ in Pfronten bietet pflegenden Angehörigen Raum, sich auszutauschen

Von: Riccarda Gschwend

Herausfordernd: Wer einen Angehörigen pflegt, ist dankbar für Unterstützung. Beim Treff in Pfronten finden Betreoffene Rat und eine kleine Auszeit. © panthermedia/belchonock

Beim Angehörigentreff des Vereins für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge (NUZ) haben Frauen, die Angehörige pflegen, die Gelegenheit zum Austausch.

Pfronten - Vier Frauen haben sich um den Tisch im Haus „Saltenanne“ in Pfronten-Steinach versammelt, um sich auszutauschen, Rat zu finden und sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Denn der Alltag dieser Frauen ist nicht leicht: Sie alle pflegen einen Angehörigen oder sind seit kurzem nach langen Jahren der Pflege verwitwet. Sie kämpfen mit den Anforderungen des täglichen Lebens und mit Einsamkeit. Hier, beim Angehörigentreff des Vereins für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge (NUZ), haben sie die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten.

Eine Teilnehmerin pflegt ihre 91-jährige Mutter, die zwar noch in ihrer eigenen Wohnung lebt, „aber nichts mehr kann“, wie die Tochter erzählt. Jeden Tag fährt die Pfrontenerin nach Füssen, bringt ihrer Mutter das Frühstück, wäscht und versorgt sie, kocht ihr das Mittagessen – und erfährt dafür wenig Anerkennung. „Ich bin schon eingespannt, aber was soll ich machen?“, sagt sie.

Mitfühlende Worte

Sozialpädagogin Brigitte Pal, die den Treff leitet, findet mitfühlende Worte: „Das ist wie eine Arbeitsstelle.“ Und sie bestärkt: „Du hast es geschafft, dass dein Bruder das Wochenende übernimmt. Das hast du dir erkämpft.“ Die Teilnehmerin ist froh, von ihrer schwierigen Situation erzählen zu können. „Hier kann man reden, das Verständnis ist da. Auch von den anderen.“



Ein großes Thema an diesem Abend ist nicht nur die physische Herausforderung, die eine Pflege mit sich bringt, sondern auch die emotionale Belastung. „Mein Mann hat sich durch die Krankheit verändert“, erzählt eine Teilnehmerin. „Er war am Schluss wirklich bös zu mir.“ Über 60 Jahre seien sie glücklich verheiratet gewesen. „Wir hatten so ein schönes Leben.“

Doch irgendwann wurde der Gatte zum Pflegefall. „Dann war das Glück vorbei“. Da die Kinder weit weg wohnen, war die Wahl-Pfrontenerin auf sich allein gestellt, als es dem Mann zunehmend schlecht ging und er auch aggressiv wurde. Die Hilfe durch NUZ empfand die noch rüstige, aber sehbehinderte alte Dame als Segen. „Die Vernetzung ist wichtig, dafür bin ich so dankbar“, sagt sie.

Schwierige Beziehungsmuster

Nicht nur das Erzählen, auch der Austausch von Tipps spielt beim Angehörigen-Treff eine wichtige Rolle. „Meine Erfahrung ist, dass man mit einer gewissen Entschlossenheit auch mal sagen muss: das ist jetzt so“, sagt eine Frau, die seit zehn Jahren ihren Mann pflegt. Die Teilnehmerin, die sich um ihre 91-jährige Mutter kümmert, hatte berichtet, dass diese sich nichts sagen lasse und hohe Ansprüche ans Essen stelle.

Das scheinen hier alle zu kennen: Die Pflegebedürftigen sind nicht etwa rund um die Uhr dankbar für die Hilfe, die sie von ihren Angehörigen bekommen, sondern schwierige Beziehungsmuster verschärfen sich. „Sie werden unzufrieden und lassen das an einem aus“, meint eine Teilnehmerin, die „rund um die Uhr“ ihren Mann gepflegt hat und dabei keinen Raum mehr für andere Sozialkontakte hatte. „Er wollte immer da sein, wo ich bin.“ Jetzt, nach seinem Tod, leidet die Pfrontenerin an Einsamkeit.



Annemarie Schneider von NUZ, die beim Treff ebenfalls dabei ist, hat gleich einen handfesten Lösungsvorschlag gegen das Alleinsein: demnächst finde ein Friedensgebet in der evangelischen Gemeinde statt. „Wenn du willst, nehm ich dich mit.“



Bei den Pfrontener Angehörigentreffs, die einmal pro Monat stattfinden, gibt es auch immer ein kleines Programm oder ein ganz bestimmtes Thema, mit dem sich die Gruppe beschäftigt. Heute ist die Pfrontener Quartiersmanagerin Ute Becker zu Gast und stellt sich und ihre Arbeit vor. Zum Abschluss des Treffs gibt es noch eine Meditation, die von Annemarie Schneider angeleitet wird. Das soll den Teilnehmerinnen helfen, Kraft zu schöpfen – für den Alltag, der für sie alles andere als einfach ist.

Der Verein • Der Verein für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge im Allgäu (NUZ) fördert das soziale und kulturelle Miteinander und organisiert Dienstleistungen als Art „Generationenvertrag“.

• NUZ e.V. hat es sich zur Aufgabe gestellt, Wissen und Können, Talente, Erfahrungen und Fähigkeiten der Vereinsmitglieder nutzbringend für das Gemeinwohl einzusetzen und damit Menschen, die der Hilfe bedürfen in den Verrichtungen des täglichen Lebens, in der Gesundheitspflege sowie in der Teilhabe am sozialen, kulturellen, politischen und religiösen Leben zu unterstützen und zu fördern.

• Mitgliederstand: 244 Personen, davon 48 Aktive und 88 Nutznießer

• Zum Angebot gehören verschiedenen Projekte wie der „Hoigarte“ und der Treff für pflegende Angehörige. Der Angehörigentreff besteht bisher aus einer kleinen Gruppe und freut sich über neue Teilnehmer. Infos gibt es unter www.nuz-pfronten.de oder bei Brigitte Pal unter Telefon 0151/25 32 89 06, E-Mail brigitte.pal@nuz-pfronten.de.