Tolles Spektakel auf der Bühne der Alpspitzhalle

Von: Alexander Berndt

Die bestens aufgelegten Darsteller singen und tanzen zu gut einem Dutzend schwungvoller Songs nicht nur gekonnt, sondern punkten auch schauspielerisch. © Alexander Berndt

Dass das Stück „Der kleine Lord“ auch als Musical funktioniert, bewies jetzt das Münchner a.gon Theater in der Nesselwanger Alpspitzhalle.

Nesselwang – Etwa 350 Zuschauer waren kürzlich Zeugen eines Bühnenerlebnisses der besonderen Art in der ausverkauften Alpspitzhalle: Bei der letzten Vorstellung, zu der die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang im alten Jahr eingeladen hatte, erntete das a.gon Theater aus München für seine Inszenierung des weltbekannten Kinderbuches „Der kleine Lord“ viel Applaus. Das Ensemble interpretierte das Stück von Frances Hodgson Burnett als Familienmusical.

Der Beifall der Zuschauer hielt dabei so lange an, dass die Darsteller mit der musikalischen Unterstützung der vierköpfigen Band noch eine kurze tänzerische und gesangliche Zugabe darboten. Die Einlage unterstrich die große Spielfreude, mit der die Protagonisten den gut zweistündigen Abend zu einem mindestens ebenso großen Vergnügen für das Publikum werden ließen.



Unmittelbar vor der spektakulären Bühnenschau drückte die Erste Vorsitzende der Theatergemeinde, Ulrike Rottenburger, ihre Freude über die vielen Zuschauer aus: „Das ist eine tolle Sache!“, sagte sie. Und während sie die Alpspitzhalle als „so was von voll“ bezeichnete, war ihr die Erleichterung darüber anzumerken, dass hier nicht wie in manchen anderen Theatern galt: „Halbvoll ist das neue Ausverkauft.“



Die Besucher, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, sollten nicht enttäuscht werden, was sowohl für die bereits mehrfach verfilmte Geschichte Burnetts als auch die von Stefan Zimmermann speziell inszenierte Bühnenadaption galt.



Brillante Annika Kähler

Hier wie da steht Cedric Errol im Mittelpunkt der Handlung. Die junge Münchner Darstellerin Annika Kähler mimte den Jungen, der zunächst im New York des 19. Jahrhunderts lebt und später zum kleinen Lord Fauntleroy avanciert, brillant in einer Hosenrolle. Errol wächst zunächst in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter (insbesondere gesanglich sehr stark: Maria Helgath) auf, aus denen er im Laufe des Stücks in die Höhen der englischen Aristokratie hinauf katapultiert wird.

ein mürrischer und hartherziger Großvater Graf Dorincourt (großartig verkörpert von Max Volkert Martens) möchte nämlich einen Erben in seinem Geiste aus ihm machen. Cedric knackt jedoch die harte Schale seines Opas, wodurch er ihm bisher kaum gezeigte Wesenszüge wie Freundlichkeit, Mitgefühl und Großherzigkeit entlockt. Hand in Hand werden der alte und der kleine Lord so zu respektablen Aristokraten.



Bestens aufgelegt

Die bestens aufgelegten Darsteller – neben den bereits erwähnten vor allem bemerkenswert John Berggold, Bernadette Süthold, Michael Müller, Alina Sielaff und Richard Peter – singen und tanzen zu gut einem Dutzend schwungvoller Songs nicht nur gekonnt, sondern punkten auch schauspielerisch.

Da darüber hinaus die virtuosen Musiker unter der Leitung von Peter Wegele und Christian Auer den Abend zu einem von Christine Rothacker erstklassig choreographierten künstlerischen Gesamterlebnis machten, erklärten hinterher auch Rottenburgers Söhne Magnus, Quirin und Tizian voller Begeisterung, dass ihnen „Der kleine Lord“ auf der Bühne in Nesselwang „sehr viel Spaß“ bereitet habe.