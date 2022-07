Der Kreisbote verlost 3x2 Karten für das Mark Forster-Konzert in Buchenberg

Von: Katharina Knoll

Mark Forster gastiert am 14. August in Buchenberg, das bei Kempten liegt. © Jens Koch

Buchenberg – Am Sonntag, 14. August, tritt Mark Forster um 20 Uhr in der „Allgäu Concerts Arena“ in Buchenberg bei Kempten auf. Der Kreisbote verlost dafür 3x2 Konzerttickets.

Mit über 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows war 2019 ein grandioses Konzertjahr für Mark Forster und seine Fans. Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen. 2022 kommt er nun für ein Konzert nach Buchenberg bei Kempten.



Ob „Chöre“, „Au Revoir“, „Wir sind groß“ oder „Flash mich“ – es gibt kaum einen Song von Mark Forster, der nicht millionenfach gestreamt worden wäre. Ob Musikliebhaber, Fußballfan, Radiohörer oder Fernsehzuschauer – an Mark Forster kommt niemand vorbei. Der gebürtige Pfälzer mit polnischen Wurzeln gehört zu den interessantesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern und Songschreibern.



Nachdem er sein Jura-Studium in Berlin abgebrochen hatte, komponierte er zunächst Jingles für TV-Shows. Das erwies sich als erstklassiges Sprungbrett: Als er die Titelmelodie zu „Krömer – Die Internationale Show” beisteuerte, macht ihn Kurt Krömer glatt zu einem Teil seines Live-Programms. Nach diesen ersten Bühnenerfahrungen folgt 2010 der ersehnte Plattendeal. Zusammen mit dem Rapper Sido wurde Forsters „Au revoir” schließlich zum Charterfolg – die Hitsingle erreicht Rang zwei. Mit den Singles „Flash mich” sowie dem Titeltrack schafft es Forsters zweites Studioalbum „Bauch und Kopf” in die Top 10 der deutschen Charts und erlangt schließlich Doppelplatin-Status.



Der Kreisbote verlost 3x2 Karten

Wer 3x2 Karten für das Mark Forster Konzert in Buchenberg gewinnen will, kann bis einschließlich Mittwoch, 27. Juli, an unserer Verlosung teilnehmen und das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Mark Forster“ ausfüllen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!