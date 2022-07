Der Kreisbote verlost 3x2 Tickets für das Konzert der „Fantastischen Vier“ in Buchenberg

Von: Katharina Knoll

„Die Fantastischen Vier” sind am 13. August auf der Bühne der Allgäu Concert Arena in Buchenberg zu hören. © MORITZ-KUENSTER-MONSTERPICS.DE

Buchenberg – Am Samstag, 13. August, kommen „Die Fantastischen Vier“ ins Allgäu und treten um 20 Uhr in der „Allgäu Concert Arena Kempten/Buchenberg“ auf. Leser des Kreisbote können mit etwas Glück kostenlos dabei sein. Denn unsere Zeitung verlost 3x2 Tickets für das Konzert.

Dass „Die Fantastischen Vier“ unter direkter Sonneneinstrahlung am besten gedeihen, gilt schon seit 1989. Doch damals waren es ganz andere Zeiten. Deutscher Hip-Hop ist längst von der popkulturellen Nische in die Mitte der Bühne gewandert. Hip Hop ist über vierzig Jahre alt, immer noch erfolgreich, genreübergreifend, und die relevanteste Jugendkultur.

Was können die Ober-Oldschooler, die die „Fantas“ nun mal sind, dem alten Onkel Hip Hop denn noch abgewinnen? Die Antwort ist ein Zitat von „Captain Fantastic“: „Hip Hop ist mehr als Pimmel und Image“ („Aller Anfang ist Yeah“). „Die Fantastischen Vier“ besinnen sich auf die traditionellen Tugenden des Sprechgesangs: Wortspiele, Pointen und Reime, gelegentlich durchaus politisch jedoch immer humorvoll. Das ist der Stoff, aus dem die „Fantas“ seinerzeit gemacht wurden. Konzertkarten gibt es online unter www.allgaeu-concerts.de.

Mit etwas Glück können sich Kreisbote-Leser das Konzert jedoch kostenlos anschauen. Wer 3x2 Karten für die Show gewinnen will, kann bis einschließlich Mittwoch, 27. Juli, an unserer Verlosung unter www.kreisbote.de/gewinnspiele/fuessen/ teilnehmen und das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Fanta Vier“ ausfüllen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!