Wie man Vögel am besten füttert

Dr. Lena Heuß (v. l.), Andreas Vogel und Peter Griegel sowie die Mitarbeiterinnen Josefine Jacobs, Christina Braun und Deniz Irlanmaz freuen sich schon auf die ersten Vögel, die der neuen Futterstation im Garten des Seniorenzentrums St. Martin einen Besuch abstatten werden. © Berndt

Bei einem Vortrag im Seniorenzentrum St. Martin informiert der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Senioren über die richtige Fütterung von Vögeln.

Füssen – Sigrid Göltz hat in ihrem 97 Jahren wahrscheinlich schon unzählige Vögel gesehen und kann daher wohl bestätigen, dass heutzutage nicht mehr unbedingt überall der alte Spruch gilt, „Alle Vögel sind schon da“. Das dürfte denn auch beim Seniorenzentrum St. Martin an der Ostlandstraße nicht anders sein. In dessen Garten lassen sich aber immerhin noch einige der im Allgäu heimischen Vögel immer wieder mal sehen. Dies dürfte nicht nur Göltz freuen, wie diese kürzlich nach einem Vortrag zugab, der den vorher erwähnten Spruch zum Titel hatte.

Die Ehrenamtsbeauftragte für Schwaben vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), Dr. Lena Heuß, informierte in ihrem rund halbstündigen Referat dabei knapp 20 Bewohner unter anderem darüber, womit man Vögel am besten füttert sowie „wen man am Futterhaus entdecken kann“. In diesem Zusammenhang stellte sie ihren Zuhörern mehrere heimische Vogelarten vor. Dazu gehören unter anderem Amsel, Buchfink, Spatz, Kohlmeise, Dompfaff, Grünfink, Star und Buntspecht. Darüber hinaus brachte Heuß ihnen mit akustischen Beispielen von Plüschvögeln den unterschiedlichen Gesang der Vögel näher.



Bewohner dürfen Futterstation selbst befüllen

Ferner erklärte Heuß den Zuhörern, warum Vögel überhaupt singen und gab Auskunft über die richtige Fütterung der Tiere, die etwa mit Samen, Körnern, Erdnüssen, Obst und Fett vonstatten gehen sollte. Dazu stellte Dr. Heuß auch im Beisein des stellvertretenden Vorsitzenden des LBV Ostallgäu/Kaufbeuren, Peter Griegel, im Garten des Seniorenzentrums eine Futterstation auf. Diese dürfen von nun an auch die Bewohner selbst befüllen. (lex)