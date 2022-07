Der neue Kämmerer Thomas Klöpf spricht im Kreisboten über seinen Wechsel nach Füssen

Von: Matthias Matz

Teilen

Der Herr der Finanzen: Füssens neuer Kämmerer Thomas Klöpf an seinem Arbeitsplatz im Füssener Rathaus. © Matz

Füssen – Obwohl mittlerweile schon ein gewohntes Gesicht in den Sitzungen des Stadtrates sowie des Finanzausschusses, war der offizielle Dienstantritt des neuen Kämmerers Thomas Klöpf erst am gestrigen Freitag. Der Kreisbote hat sich deshalb mit dem 32-Jährigen unterhalten.

Seit fast einem halben Jahr sind Sie mindestens einmal pro Woche als Teilzeit-Kämmerer in Füssen tätig und haben die Verwaltung und finanzielle Situation der Stadt mittlerweile kennen gelernt. Sind Sie sich nach wie vor sicher, am Freitag die Stelle als Kämmerer der Stadt Füssen antreten zu wollen?

Klöpf: (Lacht) „Das bin ich. Ich bereue es nicht, und ich hoffe, dass bleibt auch so! Es ist natürlich eine äußerst spannende Aufgabe mit den Rahmenbedingungen und es kommt ja auch nicht jeder Kämmerer in den Genuss, sich mit Stabilisierungshilfen und der Haushaltskonsolidierung zu beschäftigen. Das ist ein separates Themenfeld, was finanztechnisch sehr spannend ist. Das zu begleiten und in die Prozesse zu integrieren, ist eine Riesen-Herausforderung. Auch die Stadt steht vor einer Riesen-Herausforderung. Wenn sie jetzt nicht den Absprung schafft, dann wird es weitreichende Konsequenzen geben und die Haushalte in den Folgejahren werden nicht mehr genehmigt werden können. Dazu kommt, dass das Umfeld hier wahnsinnig viel Spaß macht, vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen, vor allem mit Hauptamtsleiter Hartl. Es freut mich ganz besonders, dass er sich nochmals umentschieden hat.“

Was hat Sie seinerzeit bewogen, die Stelle anzunehmen? Immerhin war damals schon bekannt, dass die Stadt de facto pleite ist und der Gestaltungsspielraum des Kämmerers somit gegen Null geht.

Klöpf: „Der Gestaltungsspielraum entfaltet sich ja jetzt in der Form, dass wir jetzt nicht mehr für das und das Projekt Geld ausgeben, sondern die Konsolidierung gestalten. Das muss man als Chance sehen, das Ganze strukturell in einer anderen Form aufzubauen. Das ist zwar wahnsinnig zeitaufwendig, aber daran kann man sich auch entlang hangeln und dann durch Prozessveränderungen und Ideen in der Form gestalten, dass die Stadt aus finanzieller Sicht wieder besser dasteht.“

Finanzielle Situation der Stadt ist prekär

Wie stellt sich die aktuelle finanzielle Situation der Stadt aus Ihrer Sicht dar?

Klöpf: „Wirklich hoch prekär! Das muss man so sagen. Zum einen haben wir diese hohe Verschuldung und keinen genehmigten Haushalt für 2021, wodurch sich die Stadt nur mit Kassenkrediten über Wasser hält. Erschwerend zu der dramatischen Finanzsituation kommt zum anderen die aktuelle Preisspirale mit steigenden Energie- und Baukosten sowie steigenden Zinsen. Das erhöht den Fremdkapitalbedarf. Aber wir müssen weniger Kredite aufnehmen, nicht mehr. Das werden große Herausforderungen, wenn man die Pflichtaufgaben wie die Sanierung der Schulen oder den Bau neuer Kindergärten im Blick hat. Die meisten anderen Baumaßnahmen sind ja schon gestrichen oder geschoben worden.“

Was sind nach Ihren bisherigen Erkenntnissen die Ursachen für das Desaster? Die Sanierung der Grund- und Mittelschule allein kann es ja, wie oft dargestellt, nicht sein.

Klöpf: „Bei der Sanierung der Grund- und Mittelschule reden wir von einer investiven Maßnahme und die ist ein richtiger Brocken für eine Stadt mit unserem finanziellen Spielraum. Wenn wir uns aber den Haushalt anschauen, stellen wir fest, dass unser laufender Betrieb kein Geld abwirft. Das ist eine Ursache. Wir müssen uns deshalb zwingend einer Aufgabenkritik stellen, denn diese Masse und Breite an Aufgabenfeldern, die die Stadt betreibt, kann sie sich nicht leisten. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb müssen wir uns überlegen, was wir zukünftig noch betreiben und in welcher Form wir es betreiben wollen. Das wird sicherlich auch mit Kürzungen der Nutzungszeiten oder anderen Qualitätsabstrichen einhergehen. Sonst erreichen wir keine Verringerung der Ausgabenpositionen. An der Einnahmenschraube haben wir ja schon gedreht, etwa beim Eintritt für die Bücherei oder die Museen. Aber wir werden alles durchgehen und auf den Prüfstand stellen müssen.“

Welche Wege aus der Krise sehen Sie oder wird Füssen immer ein Sanierungsfall bleiben?

Klöpf: „Der Sanierungsprozess geht sicherlich fünf Jahre aufwärts. Ich denke, in fünf Jahren kann man ein erstes Resümee über die kurzfristigen Maßnahmen ziehen. Dann haben wir ja aber auch noch die langfristigen Maßnahmen und Verträge, in denen wir stecken. Das heißt, Änderungen können erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Trotzdem gibt es Konsolidierungsmaßnahmen und Potenziale, die die Stadt schon vorher nutzen kann. Da kommen wir dann aber zum politischen Willen und dem Durchhaltevermögen, Dinge umzusetzen, die nicht angenehm sind. Es macht zum Beispiel niemandem Spaß, Vereinszuschüsse zu kürzen. Aber ganz klar ist: Freiwillige Aufgaben müssen wir in Zukunft auf den Prüfstand stellen.“

Auf die Transparenz kommt es an

Als Beobachter hatte man in der Vergangenheit häufig den Eindruck, der Stadtrat hat den Ernst der Lage noch nicht wirklich erkannt und scheut vor unpopulären Entscheidungen zurück. Welche Erwartungen haben sie an das Kommunalparlament?

Klöpf: „Transparenz ist das A und O. Der Stadtrat muss voll informiert sein. In der Vergangenheit wurde wohl nicht immer alles gegenüber dem Stadtrat offen gelegt, Stichwort Prüfberichte. Dann hat der Stadtrat natürlich auf einer anderen Basis entschieden. Wir haben deshalb vor einzuführen, dass auf jeder Beschlussvorlage ein Passus mit den finanziellen Auswirkungen und den haushaltsrechtlichen Würdigungen steht, damit der Stadtrat die Entscheidungen nicht immer nur mit dem Sachverhalt verknüpft, sondern auch den finanziellen Auswirkungen. Und natürlich muss der Konsolidierungswille vom Stadtrat ausgehen, denn er ist ja das Sprachrohr der Bevölkerung. Von daher ist natürlich die Erwartung da, dass im Gremium der Konsolidierungswille erkennbar ist und auch nicht davor zurückgeschreckt wird, unpopuläre Entscheidungen zu treffen.“

Welche Rolle wollen und werden Sie im Konsolidierungsprozess spielen?

Klöpf: „Meine Aufgabe wird sein, dass Konsolidierungskonzept abzugleichen und immer auf dem Laufenden zu halten. Die Stadt ist auch aufgefordert, das Konzept immer zum 31. März fortzuschreiben. In diesem Fortschreibungsprozess wird es meine Aufgabe sein, mit den Fachabteilungen im Haus immer wieder vorzubringen und einzufordern, dass gewisse, vom Stadtrat abgesegnete Dinge, auch umgesetzt werden. Das Ziel sollte dabei natürlich sein, die größten Probleme angesichts der Zeitknappheit anzugehen. Es werden außerdem in den kommenden Jahren sicherlich auch neue Punkte aufkommen, wo noch Einsparungen oder Mehreinnahmen erzielt werden können.“

Keine Scheu vor deutlichen Worten

Es heißt, Sie hätten keine Scheu, auch Vorgesetzten gegenüber Ihre Meinung unverblümt kund zu tun. Stimmt das?

Klöpf: „Ja, das ist korrekt (lacht). Wichtig ist aber immer, dass man dabei sachlich bleibt und ein vernünftiges Miteinander pflegt. Ich bin kein Freund von Cholerikern. Das ist nicht meine Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Aber man darf auch mal, wenn etwas nicht passt, das auch sagen und bei gewissen Positionen anbringen. Das werde ich auch künftig machen.“

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Eichstetter und Hauptamtsleiter Hartl?

Klöpf: „Von meiner Seite her sehr vertrauenswürdig. Ich hoffe, dass das so bleibt.“

Wie ist Ihr bisheriger Eindruck von Ihrem neuen Arbeitsumfeld und den neuen Kollegen?

Klöpf: „Sehr positiv! Da gilt mein Dank für die Unterstützung, die ich hier erfahre, an die Mitarbeiter. Es ist ein tolles Team und es macht wirklich Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Aber wir wissen auch um die Problematik hinsichtlich noch unbesetzter Stellen, gerade an gewissen Schlüsselpositionen, wo wir froh wären, noch den ein oder anderen qualifizierten Mitarbeiter für uns gewinnen zu können.“

Wo sehen Sie die Stadt finanziell am Ende der laufenden Legislaturperiode?

Klöpf: „Da sehe ich die Stadt noch mitten im Konsolidierungsprozess, wo man erste Erfolge sicherlich ernten kann. Vieles wird abhängig sein von der Entwicklung unserer Verschuldung und den großen Baumaßnahmen wie Schule und Kindergärten, wo doch noch einiges vage ist. Diese zwei Dinge werden im investiven Bereich wichtig sein. Aber das eigentliche Thema ist, unsere Hausaufgaben im laufenden Betrieb zu machen.“

Wir danken Ihnen für das Danke für das Gespräch!