Der Nikolaus hoch zu Ross

Der Heilige Nikolaus kam auf einem Kaltblüter. © Hoenisch

Nesselwang – Nach zwei Jahren Zwangspause fand er wieder statt: der Nesselwanger Nikolausumzug. Bereits seit 1959 wird er von der Bergwacht-Bereitschaft der Ostallgäuer Marktgemeinde durchgeführt. Auch in diesem Jahr hatten wieder viele freiwillige Helfer im Vorfeld die Bereitschaft beim Packen der 350 Päckchen unterstützt.



Der Heilige Nikolaus (Max Spieß) wurde hoch zu Ross und begleitet von den Rupprechten in die Von-Lingg-Straße geführt. Hier warteten mehrere hundert Nesselwanger mit ihren Kindern. Mit dabei hatte der Nikolaus einen Wagen, auf dem drei kleine Engel bei den Säcken saßen, in denen die Geschenke waren. Ebenfalls dabei waren mehrere Mitglieder der Bergwacht-Bereitschaft, die bei der Verteilung der Päckchen unterstützten. In seiner Ansprache wandte sich Nikolaus an die Kleinsten, aber auch an ihre Eltern.

Gleich zu Beginn wollte er wissen, wer den schon auf dem Nesselwanger Hausberg war. Zahlreiche Hände gingen nach oben, wurden aber deutlich weniger als er wissen wollte, wer denn zu Fuß hoch gelaufen sei. „Mehr raus in die Natur an die frische Luft und nicht ständig am Handy oder vor dem Fernseher verbringen“, mahnte der Heilige. Er richtete sich aber auch an die Eltern, die ein Vorbild für ihre Kinder sein sollten.



Musikalisch begleitet wurde der Umzug von der Harmoniemusik Nesselwang unter der Leitung von Dirigent Helmut Wittmann. Zum Ende spielten die Musiker noch ein altes Schlaflied, das von Johannes Brahms vertont wurde: „Guten Abend, gute Nacht“ von Clemens Brentano und Achim von Arnim.



Bevor er wieder weg ritt, dankte Nikolaus allen Beteiligten und Helfern. Im Besonderen galt sein Dank der Harmoniemusik, der Feuerwehr, welche den Bereich absperrte, der Wasserwacht Nesselwang, welche mit Glühwein und Punsch die Wartezeit verkürzte und dem Fohlenhof Sengmüller aus Pfronten, die ein Süddeutsches Kaltblut zur Verfügung stellten, sowie allen Spendern, welche die zahlreichen Päckchen ermöglichten.

Einige Päckchen, die noch übrig waren, wurden vom Nikolaus am nächsten Tag im Heilig-Geist-Stift an Bewohner und das Personal der Pflegeeinrichtung übergeben, die sich sehr darüber freuten. Willi Hailer, Leiter der Bergwacht-Bereitschaft Nesselwang zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. „Es war wieder schön, dass der Umzug statt finden konnte, die vielen glücklichen Gesichter von den Kindern und Erwachsenen zu sehen.“ (hoe)