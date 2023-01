Der Pfrontener Verein NUZ bleibt auf fünfstelligem Betrag sitzen

Teilen

Die Betreuten werden von dem Pfrontener Verein unter anderem bei der Teilhabe am sozialen Leben unterstützt. © NUZ

Der Verein für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge in Pfronten braucht Unterstützung, weil er Zuschüsse aus der Coronazeit nicht behalten darf.

Pfronten – Die Gelder, die der Verein in der Pandemie als finanzielle Hilfe vom Spitzenverband GKV der Krankenkassen erhalten hat, sind längst ausgegeben. „Es war für uns natürlich ein Schock, als es plötzlich hieß, wir müssen die Mittel zurückzahlen“, sagt Mathias Eckart vom Vereinsvorstand. Es handelt sich um einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Pfrontener Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das soziale und kulturelle Miteinander zu fördern. Dabei setzen die Mitglieder ihr Wissen und Können ein, um hilfsbedürftige Menschen in den Verrichtungen des täglichen Lebens, in der Gesundheitspflege sowie in der Teilhabe am sozialen, kulturellen, politischen und religiösen Leben zu unterstützen.

Während der langen Coronazeit war dies jedoch nur sehr eingeschränkt machbar. Hausbesuche waren über einen längeren Zeitraum gar nicht möglich. Trotzdem, heißt es in einer Mitteilung des Vereins, habe man vor allem über viele Telefonaktionen den Kontakt zu den Betreuten weiter gehalten und so versucht, über Gespräche und Beratungen der drohenden Vereinsamung entgegen zu wirken.

Über die Zuschüsse sei man deshalb sehr froh gewesen und habe diese auch gleich für Betreuungen und Gehaltszahlungen ausgegeben, erklärt Mathias Eckart. Als nun die Rückforderung kam, habe NUZ über einen Widerspruch versucht, diese abzuwenden. Dies sei aber nicht gelungen. Klagen will der kleine Verein nicht, weil er das Kostenrisiko nicht tragen möchte.



Rettung brächten zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit deren Hilfe könnten die Betreuungsangebote ausgebaut werden. Das würde nicht nur den Menschen helfen, die Unterstützung brauchen, sondern auch zusätzliche Einnahmen bringen.

Denn der Verein erhält jährliche Förderungen vom Landesamt für Pflege. Die Höhe der Förderungen richtet sich unter anderem nach der Anzahl der Mitarbeiter.



Spenden willkommen

Diese Förderung war es auch, die nun um den Betrag gekürzt wurde, der aus dem GKV-Fonds geflossen war. Zusätzliche Mitarbeiter würden also die Fördersumme durch das Landesamt für Pflege erhöhen. Derzeit sind es laut Mathias Eckart 48 ehrenamtliche aktive Mitarbeiter, die für NUZ tätig sind, der Verein hat insgesamt 244 Mitglieder.



Selbstverständlich sind auch Spenden willkommen: „Jede kleine Spende hilft“, betont der Vereinsvorsitzende Achim Crede. Er bedankt sich ausdrücklich bei den zahlreichen Sponsoren, die den Verein auch 2022 wieder großzügig finanziell unterstützt haben.



NUZ zieht um

Zu allem Überfluss steht in diesem Jahr auch noch ein Umzug an. Die Räume im Haus „Saltenanne“ stehen ab dem Frühjahr wegen Eigenbedarfs nicht mehr zur Verfügung. Zum Glück konnten aber bereits neue Räume gefunden werden, die der Verein zu gegebener Zeit vorstellen wird.



Trotz allem geht der Vereinsvorstand zuversichtlich ins neue Jahr. Durch die eigene Stärke und mit der Hilfe der Pfrontener, so ist der Vorstand überzeugt, werde man Lösungen finden. Eine Möglichkeit sieht Mathias Eckart auch noch darin, auf Politiker zuzugehen. „Das Problem betrifft ja nicht nur uns, sondern viele Vereine“, sagt er. Man müsste sich also auf politischer Ebene dafür einsetzen, dass die Zuschüsse auch da bleiben dürfen, wo sie gebraucht wurden, da die Verwaltungen ja nur Recht und Gesetz ausführten.



Wer Lust hat, bei NUZ mitzumachen und in dieser schwierigen Situation zu helfen, kann sich gerne bei der NUZ-Einsatzkoordinatorin Brigitte Pal unter der Telefonnummer 0151/25 32 89 06 melden. Weitere Infos zum Verein gibt es im Netzt unter www.nuz-pfronten.de.