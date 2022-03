Der Ritterspielplatz in Pfronten-Ried soll saniert und attraktiviert werden

Von: Alexander Berndt

Es tut sich bereits etwas: Auf dem Ritterspielplatz in Pfronten-Ried ist schon der Startschuss für die Sanierungsarbeiten gefallen. © Berndt

Pfronten – Gut 15 Jahre nachdem der Ritterspielplatz als einer von zwölf Pfrontener Themenspielplätze angelegt worden war, nagt inzwischen der Zahn der Zeit an ihm. Deshalb soll er heuer saniert werden.

Aber nicht nur das hat der Gemeinderat Pfronten in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die beliebte Anlage soll auch um einige Attraktionen ergänzt werden.

Was genau am Ritterspielplatz geplant ist, stellte jetzt der Leiter der Stabsstelle Ortsentwicklung, Jan Schubert, dem Gremium im Pfarrheim St. Nikolaus vor. Die Kosten für die Sanierung und Attraktivierung des Spielplatzes werden sich netto auf gut 75.000 Euro beziehungsweise brutto knapp 90.000 Euro belaufen, informierte Schubert. Allerdings werde sich die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu an der Kostenübernahme beteiligen, fügte der Leiter der Ortsentwicklung hinzu.



So habe die Gemeinde beispielsweise vor, die Zugangsbrücke zu unterfüttern und das Dach der Burganlage zu sanieren. Daneben sollen auch drei Informationstafeln überarbeitet oder ausgetauscht werden, betonte Schubert. Darüber hinaus sollen auf der Anlage unter anderem das dortige Turnierpferd saniert sowie verschiedene Boden- und Gehölzpflegearbeiten vorgenommen werden.



Wissen vermitteln

Speziell die Anziehungskraft des Platzes erhöhen sollen ergänzende Spielgeräte und die Vermittlung von Wissen zu den Themen „Köhlerei“, „Spiele“, „Burgenbau“ und „Transport“. Auch durch das Aufstellen einer Torwächter-Figur am Zugang zur Burg verspricht sich die Gemeinde mehr Zugkraft. Gleiches gilt für die Erneuerung und Erweiterung der Informationen zur Burgenregion Allgäu-Außerfern.

Das Ziel aller Sanierungs- und Attraktivierungsmaßnahmen sei unter anderem, eine „typische Burgensituation im Allgäu im 12./13. Jahrhundert“ darzustellen, burgenkundliches Wissen zu vermitteln sowie einen hochwertigen öffentlichen Raum zu Spiel- und Begegnungszwecken zu gestalten.



Damit setze Pfronten seine „Tradition der Spielplätze fort“, unterstrich schließlich Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste). Der Pfrontener Rathauschef fügte hinzu: „Da möchte man am liebsten nochmal Kind sein.“