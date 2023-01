Weltrekordversuch im Vilsalpsee

Der Schweizer Apnoe-Taucher Peter Colat will neuen Weltrekord aufstellen

Als einer der bekanntesten Freitaucher der Schweiz plant Peter Colat am 4. Februar im zugefrorenen Vilsalpsee in zwei Disziplinen einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Tannheim – Als einer der bekanntesten Freitaucher der Schweiz konnte Peter Colat bereits 2018 drei Streckenweltrekorde im Apnoe-Tauchen unter Eis aufstellen. Nun plant er am kommenden Samstag, 4. Februar, im zugefrorenen Vilsalpsee in gleich zwei Disziplinen des Apnoe-Tauchens einen neuen Weltrekord aufzustellen und sich im „Buch der Rekorde” zu verewigen.

In gleich zwei Disziplinen des Apnoe-Streckentauchens will Colat erneut die Konkurrenz übertreffen und sich den Eintrag im Buch der Rekorde sichern.



Unter der Eisfläche eines zugefrorenen Sees ohne Sauerstoffflasche zu schwimmen, gestaltet sich für die meisten Menschen wohl als absoluter Albtraum. Für Peter Colat ist dieses Vorhaben jedoch ein freiwilliges Abenteuer.



Bereits 1998 hat der Schweizer den Sport des Freitauchens für sich entdeckt. Dabei handelt es sich um die älteste Form des Tauchens, bei der ohne Atemgerät und mit nur einem Atemzug lange Strecken unter Wasser zurückgelegt werden. Mittlerweile kann der Schweizer Profitaucher, der auch als „Padi Instructor” arbeitet, auf eine Vielzahl von Erfolgen im Tauchsport zurückblicken. Unter anderem auf 15 Gesamt-Siege bei Schweizer Meisterschaften, fünf Gesamt-Siege bei internationalen Wettkämpfen und neun Guinness-Weltrekorde in den Bereichen Statisch, Team und Strecke unter Eis.



Am kommenden Samstag im Februar will Colat sich am zugefrorenen Tannheimer Vilsalpsee nun seiner bisher größten Herausforderung stellen: Zwei neue Weltrekorde möchte der Schweizer im Apnoe-Streckentauchen unter Eis ohne Flossen aufstellen. Vormittags um 11 Uhr will er mit Tauchanzug antreten und am selben Tag um 14 Uhr plant er, sich der Wassertemperatur von ca. einem Grad ohne Anzug zu stellen.

Weil der Vilsalpsee zugefroren ist, sollen in die geschlossene Eisdecke die notwendigen Tauchlöcher im Abstand von mehreren Metern eingeschnitten werden. Damit alles reibungslos abläuft und vor allem für die nötige Sicherheit gesorgt ist, steht ein ausgebildetes Safety- und Helfer-Team von zehn Personen bereit.