Der Skiklub Nesselwang empfängt seinen Olympia-Teilnehmer Philipp Nawrath

Von: Herbert Hoellisch

Die Nachwuchssportler des SK Nesselwang begrüßen Philipp Nawrath (Vordergrund) und Frederik Madersbacher mit einem Spalier. © Hoellisch

Nesselwang – Einen besonderen Empfang hat der Skiklub Nesselwang (SKN) jetzt seinem Olympia-Teilnehmer Philipp Nawrath und Frederik ‚Freddy‘ Madersbacher im Trendsportzentrum Nesselwang bereitet.

Bei strahlendem Sonnenschein empfing der Nachwuchs des SKN mit einem Spalier die beiden Biathleten. Für die musikalisch Begleitung sorgte die Harmoniemusik Nesselwang.



Skiklub-Vorstand Martin Haslach freute sich zusammen mit zahlreichen Gästen und dem Ski Alpin- und Ski Nordisch-Nachwuchs auf die beiden Spitzensportler. „Philipp hat bereits zahlreiche Titel auf bayerischer, deutscher und internationaler Ebene errungen. So war er 2006 in der Altersklasse S13 Bayern-Cup Gesamtsieger, 2007 Bayerischer Meister im Einzel, 2008 wieder Bayern-Cup Gesamtsieger in der Altersklasse S15 und bayerischer Schülermeister im Sprint.“ Weitere Titel folgten in den darauffolgenden Jahren.

Der Biathlet hatte aber auch Rückschläge zu verkraften. 2020 musste Nawrath aufgrund von Verletzungspech in den IBU-Cup zurück, von wo er sich aber wieder in den Weltcup gekämpft hatte. Beim Rennen im schwedischen Östersund im November 2021 schaffte er mit einem sechsten Platz im Zehn-Kilometer-Sprint auf Anhieb die Olympia-Norm. Bei den Olympischen Spielen in Peking landete er heuer mit der deutschen Herren-Staffel auf dem undankbaren vierten Platz, im Mixed-Wettbewerb auf dem fünften Platz und im Massenstart auf dem 23. Rang. In der Gesamtwertung der abgelaufenen Saison erreichte er den 18. Platz.



Zum Training vom Ammersee nach Nesselwang

Eine weite Anreise zum Training in Nesselwang hat Frederik Madersbacher. Der junge Sportler wohnt am Ammersee. Da es dort aber schwierig, ist geeignete Trainingsmöglichkeiten zu finden, fährt er seit fast zwölf Jahren zum Training ins Ostallgäu. In der vergangenen Saison belegte er im Sommer-Biathlon am Arber den ersten Platz im Einzel. Im IBU-Cup erreichte er einen zwölf Platz im Martelltal. Danach fiel er krankheitsbedingt aus und konnte erst wieder bei der Junioren-EM starten. „Hier war er leider chancenlos“, so Martin Haslach. Dafür wurde er bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft Sieger im Einzel und belegte im Sprint den dritten Platz. Bei der Junioren-WM im amerikanischen Soldier Hollow wurde er 26. in der Verfolgung.

„Hubert ‚Hugo‘ Hindelang war und ist wie beim dreifachen Olympia-Sieger Michael Greis und Philipp Nawrath auch einer der Trainer von Freddy Madersbacher und hat damit einen maßgeblichen Teil zu den Erfolgen der Drei beigetragen“, sagte der Vorstand des SKN während des Empfangs. „Hugo ist keiner der gern im Vordergrund steht“, so Haslach weiter.



Auch Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) gratulierte den beiden Athleten zu ihren Erfolgen. „Das ist ein besonderer Tag für Nesselwang“, sagte Joas. „Es ist ein langer Weg von Nesselwang zu den Olympischen Spielen. Du hast Dich im Weltcup etabliert“, sagte der Rathauschef an Nawrath gewandt. Er gratulierte außerdem Freddy Madersbacher zu seinem Deutschen Titel bei den Junioren und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem noch recht jungen sportlichen Weg und beiden viel Glück für die kommenden Jahre.



Viele Nesselwanger Olympioniken

Nesselwang kann bereits eine lange Liste an Olympioniken in der Nordischen Kombination, Langlauf und im Biathlon vorweisen. Den Anfang machte Ludwig Böck (*1902 bis †1960), der 1932 bei den Spielen in St. Moritz an den Start ging und Siebter in der Nordischen Kombination wurde. Sein Sohn Helmut Böck (*1931) war an seinem Geburtstag Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Spiele 1952 in Oslo und auch bei den Spielen 1956 in Cortina d’Ampezzo dabei. Darüber hinaus ist Helmut Böck Ehrenvorsitzender des SKN und war Koordinator beim Bau des 2007 eröffneten Trendsportzentrums.

Als Olympiasieger in der Nordischen Kombination kehrte 1968 Franz Keller (*1945) von Grenoble nach Nesselwang zurück. In Grenoble waren Herbert Hindelang (*1940) im Biathlon und Georg Sutter (*1929 bis †2016) als Bundestrainer Langlauf ebenfalls mit dabei. Vier Jahre später ging Franz Keller auch in Sapporo an den Start. Franz Betz (*1952) zeigte hier ebenfalls sein Können, genau wie 1976 bei den Spielen in Innsbruck im Langlauf. 1995 errang Biathlet Michael Greis (*1976) seinen ersten bayerischen Titel bei den Junioren, ehe er elf Jahre später die erfolgreiche Geschichte der Nesselwanger Olympioniken mit den drei Goldmedaillen in den Disziplinen Einzel, Massenstart und Staffel in Turin krönte. Bei Olympia 2010 in Vancouver war er ebenfalls am Start, erreichte aber keine Top-drei-Platzierung.



Sport und Beruf kombinieren

Beim Empfang dabei war auch Martin Jabinger, sportlicher Leiter am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Bereitschaftspolizei. „Seit 2012 gibt es die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei in Ainring“, so Jabinger. Nawrath und Madersbacher sind beide in dem Programm und haben so die Möglichkeit ihren Sport mit einer polizeilichen Ausbildung zu kombinieren.

Die Ausbildung wird hier auf bis zu fünf Jahre gestreckt, so dass die Sportlerinnen und Sportler genügend Zeit für die Wettkampfvorbereitung haben. „Derzeit haben wir 14 Biathleten in der Förderung und zehn Langläufer“, erläuterte Jabinger. Bereits zehn Sportlerinnen und Sportler wurden seit Bestehen der Spitzensportförderung zu Olympischen Spielen geschickt.

Nach dem offiziellen Empfang hatten die Nachwuchssportler Gelegenheit, den Athleten zahlreiche Fragen zu stellen.