Tourismus in Nesselwang: Es fehlen klassische Gasthöfe

Von: Herbert Hoellisch

Steigende Zahlen: Nesselwang wird bei Touristen wieder zunehmend beliebter. © Wolfgang Zwanzger/panthermedia

In Nesselwang freut man sich über steigende Übernachtungszahlen. Ein strukturelles Problem ist: Es gibt zu wenig Gasthöfe und Ferienwohnungen.

Nesselwang – Über steigende Tourismuszahlen, die sich langsam wieder dem Vor-Corona-Niveau annähern, berichtete Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) jetzt im Gemeinderat. „Das Tourismusjahr 2022 wurde von einem guten Winter eingeleitet. Veranstaltungen kehrten langsam wieder in den Jahreskalender zurück, waren aber noch von einem Nachholbedarf geprägt“, resümierte er.

Durchschnittlich kamen knapp 99.000 Gäste in den Jahren von 2017 bis 2020 nach Nesselwang, im Jahr 2021 waren es nur 70.960. „Das schwächste Jahr aller Zeiten“, so der Bürgermeister. 2022 konnten dafür wieder fast 115.000 Urlauber im Ort begrüßt werden. Die durchschnittliche Verweildauer fiel auf 3,5 Nächte, „was auf viele Kurzzeitaufenthalte hindeutet.“

Die Gäste blieben insgesamt mehr als 320.400 Nächte, was einen neuen Rekord bedeutete. „Tendenziell bleiben die Gäste mehr in Ferienwohnungen, was zu einem strukturellen Problem führt. Die klassischen Gasthöfe fehlen einfach bei uns im Ort“, bedauerte Joas.



Die Kommune stellte sich allerdings einem Trend entgegen. Während im Allgäu 5,4 Prozent weniger Übernachtungen gezählt wurden, stiegen im Ort diese um ein Prozent gegenüber 2019 an. Zwei Drittel der Gäste kommen in den Sommermonaten, ein Drittel kommt im Winter. Nach wie vor kommt der Hauptteil der Gäste (55 Prozent) aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Der Hauptort (182.974 / +47 Prozent) und im Feriendorf Reichenbach (56.645 / +19 Prozent) sind die meisten Gästeankünfte zu verzeichnen – mit steigender Tendenz.

Großer Wirtschaftsfaktor

Stark aufgeholt haben die Orte Lachen und Attlesee (47.559 / +54 Prozent) und Schneidbach mit Niederhöfen (9675 / +76 Prozent). Den größten Anteil bei den Unterkünften haben hier die Hotels mit einem Anteil von mehr als 35 Prozent, gefolgt von den gewerblichen Ferienwohnungs-Vermietern (Anteil 20,3 Prozent) und den privaten Vermietern (Anteil 13,1 Prozent). Der Wohnmobil-Stellplatz unterhalb der Alpspitzbahn hat einen Anteil von 10,6 Prozent.

Der Tourismus hat im Ort einen hohen Wirtschaftsfaktor. So werden nach Berechnungen eines Münchener Instituts etwa 36 Millionen Euro aus dem Tourismus generiert. Mittlerweile wird auch die Abhängigkeit vom Tourismus berechnet.

„Hier ist die Tourismusintensität das Ergebnis aus der Anzahl der Übernachtungen geteilt durch die Einwohnerzahl“, erläuterte Joas die Zahlen. „Werte über 200 gelten als touristische Monokultur und deuten auf eine hohe Abhängigkeit vom Tourismus hin“. Der Wert für Nesselwang liege bei 82, was auf eine diversifizierte Wirtschaft hindeutet.



Heuer sind mehrere Großveranstaltungen in der Alpspitzhalle und im Trendsportzentrum geplant. So soll das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ wieder in den Ort kommen. Zudem sollen zum Erhalt des Prädikats als Luftkurort auch zwei Terrainwege ausgewiesen werden. Im Bereich Marketing ist ein neues Klassifizierungskonzept geplant. „Wir wollen in die Zukunft investieren und übernehmen unsere Auszubildende in der Tourist-Information.“

Zudem soll wieder ein Ausbildungsplatz angeboten werden. Ein Ziel für die Digitalisierung ist die Möglichkeit der Direktbuchung der Urlaubsunterkunft von der Homepage der Marktgemeinde, auf der sich der interessierte Gast zuvor informiert hat. „Wir profitieren von der Allgäu GmbH mit der Wandertrilogie, der Radrunde und der Marke Allgäu“, stellte der Rathauschef fest.



Prominente werben

Höhepunkt war im vergangenen Jahr der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, der seinen Urlaub in Nesselwang verbrachte und so bundesweit für zusätzliche kostenfreie Werbung für den Ort sorgte. Ein Interview mit dem dreifachen Olympiasieger Michael Greis in seiner Heimatgemeinde für die Sportschau, „ist durch seine große Reichweite durch nichts zu ersetzen“. Ein weiterer sportlicher Werbeträger ist der Biathlet Philip Nawrath, der den Schriftzug seiner Heimatgemeinde gut zu sehen auf dem Gewehrschaft trägt.



Im Feriendorf Reichenbach wurde ein Pumptrack für die Einheimischen und Gäste gebaut, der großen Anklang findet. Der Alpspitzcoaster fährt sein mehr als einem Jahr am Nesselwanger Hausberg.



Der Bürgermeister dankte dem Team der Tourist-Information sowie allen Vermietern und Gastronomen.