„Derblecken“ in Schwangau: Walter Sirch schenkt der Prominenz ein

Von: Alexander Berndt

Wortgewandt und scharfzüngig: „Fastenprediger“ Walter Sirch gießt beim „Schneiderhanser“ seinen Spott über die politische Prominenz aus. © Alexander Berndt

Während woanders am Aschermittwoch alles vorbei ist, ist in Bayern nach dem Fasching noch längst nicht Schluss mit lustig. So beim Salvatoranstich in Schwangau.

Schwangau - Oft herzhaft laut Lachen durften daher am Mittwoch die Besucher des 39. Salvator-Anstichs, der im Keller des Hotel „Helmer“, auch bekannt als „Schneiderhanser“, über die Bühne ging.

Neben dem braun-güldenen Gerstensaft mit einem Alkoholgehalt von stolzen 7, 9 Prozent von einer Münchner Großbrauerei sorgte dabei im Mitteldorf vor allem der weithin bekannte „Fastenprediger“ Walter Sirch für große Fröhlichkeit und heitere Stimmung unter den zahlreichen Besuchern. Zu diesen gehörte vor allem die politische Prominenz des Landkreises wie der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) oder die Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU) und Bernard Pohl (FW).

Proppevoll ist der Keller im „Schneiderhanser“, wenn „Fastenprediger“ Walter Sirch ans Pult tritt. © Alexander Berndt

Einen Tag nach dem Kehraus waren neben den heimischen Bundes- und Landtagsabgeordneten unter anderem auch Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) und Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU der Einladung von Hausherr Martin Helmer zum traditionellen Salvatoranstich im „Schneiderhanser“ gefolgt.

Hausherr Helmer begrüßte darüber hinaus die ehemaligen Rathauschefs Reinhold Sontheimer (Schwangau, CSU), Paul Iacob (Füssen, SPD) und den Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee, Georg Guggemos, im Publikum. Sie alle freuten sich, als der Schwangauer Rathauschef Stefan Rinke (CSU) das 56 Liter fassende Eichenholzfass mit einem einzigen Schlägelschlag fachmännisch anzapfte und anschließend Brauereivertreter Andreas Kieswetter beim Einschenken der ersten Gläser mit dem süffigen Saft half.

Zur musikalischen Begleitung durch die „Brotzeitmusik“ und zum geselligen Verzehr von Brezen bekamen einige von ihnen danach gehörig ihr Fett weg, nachdem Walter Sirch vor seiner Derblecker-Rede dazu ermuntert hatte: „Trinken wir zuerst mal!“



Trost für Zinnecker

Tatsächlich blieb manchmal kein Auge trocken bei den Besuchern, denen das Lachen aber womöglich hin und wieder im Halse stecken blieb. Immerhin nahm Sirch beim „Derblecken“ den einen oder die andere schonungslos auf die Schippe. So ließ er etwa die „schwarze Soße“ der CSU genauso verbal auf der Zunge zergehen, wie er der Landrätin seinen Trost dafür aussprach, dass der Schwangauer Bürgermeister sich „nicht für Anordnungen aus Marktoberdorf“ interessiere.

Einer Anregung des Landratsamts leistete die Gemeinde laut Sirch dann aber dennoch Folge, indem sie ihr örtliches Schlossbrauhaus für den Fall eines Blackouts zum „Leuchtturm“ auserkoren hatte – aber nur, weil Rinke der Meinung sei: „Wenn wir keinen Strom haben, haben wir dort wenigstens Bier.“



Passend zu dessen Profession nahm Sirch zudem „Schnapsbrenner“ Michael Schroll aufs Korn, hinsichtlich dessen Whisky er Pfarrer Guggemos fragte: „Wie schmeckt der denn im Vergleich zum Messwein?“ Und schließlich nahm er die Stadt Füssen auf die Schippe, die die heimliche Hauptstadt des Allgäus sei, „mit Bergen, Seen und Problemen“. Demgemäß sei die Lechstadt denn auch „in vielen Dingen Vorreiter, nicht bloß bei Schulden“, betonte der Fastenprediger.



Den Trinkspruch zum Abschluss von Sirchs Rede und zum Auftakt für die folgenden Stunden dieses feucht-fröhlichen Tages verkündete schließlich Pfarrer Guggemos. Dieser lautete: „Trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu.“