Die ARA Flugrettung in Reutte feiert rundes Jubiläum

Von: Hans Nikolussi

Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren absolvierte die ARA Flugrettung, die am Bezirkskrankenhaus Reutte stationiert ist, 17.753 Einsätze. © Michael Haefner/ARA Flugrettung

Reutte/Ehenbichl - Ihr 20-jähriges Bestehen im Außerfern hat jetzt die „ARA Flugrettung“ gefeiert. Ihre Ausrüstung wie der Hubschrauber RK-2 ist hochmodern.

Ehenbichl – Alles was Rang und Namen im Bereich der Blaulichtorganisationen, in der Verwaltung und in der Politik im Außerfern hat, war am vergangenen Samstag bei der Jubiläumsfeier des Rettungshubschraubers „RK2“ am Areal des Bezirkskrankenhauses vor Ort. Das schlechte Wetter trübte die Feierlaune des Publikums, das zahlreich erschienen war, etwas, trotzdem nutzte die Bevölkerung ausgiebig die Möglichkeit, den „Hubi“ kennen zu lernen.



Im August 2001 gründete das Rote Kreuz Kärnten und die DRF Luftrettung das gemeinnützige Unternehmen „ARA Flugrettung“. Ein Jahr später startete der RK-2 im Außerfern am Flugplatz Höfen. Nachdem ein Jahrhunderthochwasser das Gastspiel des RK-2 dort beendet hatte, siedelte er im August 2005 auf das Areal des Bezirkskrankenhauses Reutte in Ehenbichl über. Zwei Jahre später bezog die ARA-Crew ihre Räumlichkeiten im Haus der Gesundheit, 2008 wurde der heutige Hangar errichtet.



Trotz schlechten Wetters kommen zahlreiche Besucher zur Jubiläums-Feier. © Hans Nikolussi

Einen Meilenstein in der Geschichte der ARA Flugrettung stellt das Jahr 2018 dar. Top-moderne H145 aus dem Hause Airbus ersetzten die beiden Hubschrauber-Muster BK 117, die bis dahin ihren Dienst im Außerfern verrichteten. Dieses Hubschrauber-Muster ist bis heute in der professionellen Flugrettung das Maß aller Dinge und wird auch als „fliegende Intensivstation“ bezeichnet.

Der Hubschrauber verfügt über zwei Turbinen mit je 800 PS Leistung, kann schneller steigen und mehr Last befördern als das Vorgängermodell. Der ummantelte Heckrotor sorgt zudem für mehr Sicherheit und drückt auch die Lärmbelastung. Am Bord ist eine Vier-Mann-Besatzung.

Das Fluggerät verfügt über einen Vier-Achsen-Autopilot, ein Wetterradar und eine vollumfassende Nachtflugausstattung. Die Reichweite liegt bei rund 700 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von über 260 km/h überwindet die H145 größere Distanzen in kurzer Zeit. Das zeichnet den Hubschrauber vor allem bei zeitkritischen Krankentransporten von Intensivpatienten zwischen Kliniken aus.



Einsätze bei Nacht

Fünf Stationspiloten, fünf Notärztinnen, zehn Notärzte, fünf Notfallsanitäter (Winschoperator), elf Flugretter und ein Stationsleiter bilden den Kern der Mannschaft am Stützpunkt beim Bezirkskrankenhaus Reutte in Ehenbichl.



Im Herbst 2019 nahm die ARA Flugrettung mit dem RK-2 den Nachtflugbetrieb auf. Nun steht der Notarzthelikopter täglich bis spät in die Nacht für eine notfallmedizinische Versorgung zur Verfügung.



Den vorläufigen Höhepunkt der ARA-Erfolgsgeschichte in Reutte markiert der 14. Juni 2021: An diesem Tag gab die Flugsicherheitsbehörde „Austro-Control“ der ARA nach einem Demo-Flug in Reutte als erstes ziviles Flugrettungsunternehmen in Österreich und Deutschland grünes Licht, Windenbergungen auch bei Nacht vornehmen zu dürfen – ein echter Meilenstein in der Geschichte der alpinen Flugrettung.

„Wir haben der Bevölkerung der Region enorm viel zu verdanken. Deswegen wollen wir mit jenen Menschen, die in diesen 20 Jahren ein Stück des Weges mit uns gegangen sind, an diesem Tag gemeinsam feiern“, freut sich Stationsleiter Michael Schweiger. Die Bilanz, die die rot-weiß-roten Flugrettungs-Profis beim runden Geburtstag ziehen, ist eindrucksvoll: 17.753 (Stand 29. August 2022) Einsätze absolvierten sie und retteten dabei unzählige Menschenleben. Aus der Leistungsbilanz für das Jahr 2021 geht hervor: Sport- und Freizeitunfälle machen mehr als die Hälfte der Einsätze aus, internistische Notfälle schlagen mit zwanzig Prozent zu Buche, Verkehrsunfälle lediglich mit sieben Prozent.



ARA-Geschäftsführer Thomas Jank äußerte zum Geburtstag lediglich einen Wunsch: „Mögen unsere Crews auch weiterhin immer wohlbehalten von allen Einsätzen zurückkehren.“

Mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage machte Jank jedoch auch auf eine problematische Entwicklung aufmerksam: „Die Einsatzzahlen klettern nach oben, fast alle Kosten steigen, doch die verantwortlichen Kostenträger passen ihre Pauschalen nicht oder nur unzureichend an. Für die enormen Mehrkosten durch die explodierenden Treibstoffpreise gab es beispielsweise bis dato noch von keiner Seite Unterstützung.“