Die Bergwacht Füssen blickt auf ein einsatzreiches Jahr 2021 zurück

Viel zu tun hatte die Bergwacht Füssen im vergangenen Jahr. Vor allem im September und Oktober mussten die Wanderern und Bergsteigern helfen. © Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

Schwangau – Ein einsatzreiches Jahr liegt hinter der Bergwacht Füssen. Vor allem im Sommer mussten die Retter Wanderern und Bergsteigern helfen (136 Ausrückungen).

Bei der Jahreshauptversammlung im Schlossbrauhaus Schwangau zog Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer eine positive Bilanz, die trotz enormer Anstrengungen als erfolgreich anzusehen war.



In diesem Jahr soll die 80 Jahr-Feier der Bergwacht Füssen, die 1921 gegründet wurde, nachgeholt werden. Sie fiel wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr aus. © Bergwacht

Für Bruckdorfer war 2021 ein Jahr, in dem die Bergretter oftmals an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stießen. „Wäre der Skibetrieb im Winter 2020/21 nicht ausgefallen, hätten wir sicher einen neuen Rekord an Einsatzzahlen verzeichnen können“, sagte er. Dies sei nur weiterhin zu stemmen, wenn alle Voraussetzungen im Umfeld für die Akteure passen.

Ein Vergleich: 117 Einsätze im Jahr 2012 stehen im Jahr 2021 nicht weniger als 139 Einsätze gegenüber. Spitzenreiter waren dabei die Monate September/Oktober mit 49 Einsätzen. Haupteinsatzgebiet bleibt für die Bergwacht der Tegelberg. Dorthin mussten die Retter im vergangenen Jahr 84 Mal ausrücken. Insgesamt waren die Bergwachtler 1063 Stunden im Einsatz. Die reine Dienstbereitschaft der Bergwacht Füssen liegt pro Jahr bei rund 44.000 Stunden. Bruckdorfer erwähnte auch, dass die Bereitschaft Kaufbeuren mit ihrer Einsatzmannschaft bei insgesamt 43 Einsätzen behilflich war.



Großer Zuwachs bei den Anwärtern

50 aktive Einsatzkräfte stehen der Bereitschaft Füssen für die Dienste zur Verfügung. 18 Anwärter befinden sich in Ausbildung und die Jugendgruppe umfasst zwölf junge Nachwuchskräfte. Ausbildungsleiter Michael Mayer wies darauf hin, dass für die Ausbildung über 2000 Stunden aufgewendet wurden, obwohl diese auch 2021 nur eingeschränkt möglich war. Durch den erfreulich großen Zuwachs bei den Anwärtern erhofft er sich, dass für die Zukunft eine gute Basis für die Bergrettung Füssen geschaffen wird.

Für insgesamt 105 Jahre Mitgliedschaft und Mitarbeit bei der Bergwacht Füssen zeichnen Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer (rechts) und sein Stellvertreter Claudius Wurm (links) Peter Rohwedder (2.v.l.) (40 Jahre), Florian Settele (25 Jahre) und Franz Merkl (40 Jahre) aus. © ed

Lang war die Liste, die Florian Settele als Leiter des Ressorts Einsatz präsentierte. Sie reichte von der Bergung verletzter Gleitschirmfliegen über erschöpfte Klettersteiggeher am Tegelberg, ja sogar zu einem allergischen Schock nach einem Bienenstich am Allatsee wurde die Bergwacht gerufen. Die Liste wies auch eine ganze Reihe von erschöpften Wanderern auf, die sich selbst überschätzt hatten und deshalb gerettet werden mussten. Spektakulär war zudem die erfolgreiche Reanimation einer Frau am Tegelberg, die dank des beherzten Eingreifens der Ersthelfer ihren Herz-Kreislaufstillstand überlebte.



Teure Ausrüstung

Um professionelle Hilfe leisten zu können, muss die Bergwacht gut ausgerüstet sein. Und das ist teuer. „Rund 2000 Euro kostet die Erstausstattung für eine aktive Einsatzkraft“, informierte Markus Albrecht. Auch Ausbildung und Dienstbetrieb – alle Bergretter arbeiten ehrenamtlich – erfordern hohe finanzielle Aufwendungen. Rettungswache, Fahrzeuge, Einsatzmaterial und Versicherungen sowie Kameradschaftspflege machen einen Großteil der Ausgaben aus. Viel davon könne die Bergwacht durch Zuwendungen von Förderern und Spendern abdecken, was sehr erfreulich sei, da nur 40 Prozent aller Mittel aus der Entgeltverteilung der Bergwacht Bayern stammt.

Hannes Bruckdorfer kündigte abschließend an, dass heuer die 80 Jahr-Feier der Bergwacht Füssen nachgeholt werden soll. Sie konnte im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

