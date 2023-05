„Walküre“ kommt ins Füssener Festspielhaus

Königliches Ambiente: Ende September/Anfang Oktober finden im Festspielhaus die zweiten „Musikfestspiele Königswinkel“ statt. © Festspielhaus/Peter Samer

Die zweite Auflage der „Musikfestspiele Königswinkel“ findet vom 28. September bis 3. Oktober im Füssener Festspielhaus statt. Im Mittelpunkt steht ein Wagner-Werk.

Füssen - Nach längerer Planungszeit können die Veranstalter mittlerweile die Besetzungen der Oper und der weiteren Konzerte bekannt geben. Auch größere Veränderungen stehen an.

So wird die eigentlich geplante Opernproduktion „Der fliegende Holländer“ nicht aufgeführt – und zwar aus dispositionellen Gründen, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters Königswinkel-Kultur gGmbH heißt. An Stelle von „Der fliegende Holländer“ wird demnach am 1. und 3. Oktober jeweils um 16 Uhr „Die Walküre“ zur Aufführung kommen.

Hinzu kommt eine Neuauflage des „Ring der Nibelungen“, die im Juli in der „Opera Sofia“ produziert werden soll, um 153 Jahre nach der Uraufführung in München im Füssener Festspielhaus gezeigt zu werden.

In „Die Walküre“ werden nach Angaben der Veranstalter die besten Sänger aus Bulgarien auf der Bühne stehen, die in allen großen Opernhäusern der Welt zu Hause sind: Martin Iliev als Siegmund, Tzvetana Bandalovska (Sieglinde), Biser Georgiev (Wotan), Mariana Tsvetkova (Fricka), Gergana Rusekova (Brünnhild) und der Isländer Bjarni Thjor Kristinsson als Hunding. Die von Plamen Kartaloff inszenierte Produktion wird von Lothar Zagrosek musikalisch geleitet.



Neben der Opernproduktion dürfen sich Freunde klassischer Musik auf ein Chorkonzert am 1. Oktober (11 Uhr) sowie das große Festkonzert am 2. Oktober (19.30 Uhr) freuen, das vormittags allen Schulen geöffnet wird. Gespielt werden Beethovens Ouverture zu „Fidelio“ und das 4. Klavierkonzert mit Margarita Oganesjan. Dazu kommt Mendelssohns berühmte 4. Symphonie, die „Italienische“: Dirigent ist Lothar Zagrosek, der auch „Die Walküre“ dirigieren wird.



Drei Kammerkonzerte

Zu den drei geplanten Kammerkonzerten in den wunderschönen Kirchen des Königswinkels kommen in aller Welt auftretende Kammermusiker: das „Schumann Quartett“ in die Seeger St. Ulrich Pfarrkirche (28. September), das „Henschel Klavier Trio“ in die St. Nikolaus Kirche in Pfronten (29. September), der Organist Hansjörg Albrecht in die Füssener St. Mang Kirche (30. September) und Christoph Poppen mit Musikern seines portugiesischen Festivals in die St. Johann Baptist Kirche im Steingadener Welfenmünster (30. September).



Internationale Partner

„Königswinkel Klassik“ hat zusammen mit den beiden internationalen Festivals „Prague Easter Festival“ und „Festival Internacional de Música de Marvão 2023“ den Europäischen Festivalverbund „More Europe through Music“ unter dem Patronat von Excellenz Luís de Almeida Sampaio, Ambassador of Portugal, gegründet, teilt die Königswinkel-Kultur GmbH ferner mit.

Die auf mehrere Jahre angelegte Kooperation umfasse nicht nur die gegenseitige Bewerbung, sondern auch eine synergetische Zusammenarbeit in vielen Bereichen. In diesem Rahmen seien darüber hinaus gemeinsame Kammerkonzerte, sowie ein Künstleraustausch geplant.