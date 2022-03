Die Fachklinik Allgäu in Pfronten erweitert ihr Angebot um eine psychosomatische Akutstation

Die Alpcura Fachklinik Allgäu liegt am Fuße der Alpen in der Gemeinde Pfronten. Ab 1. April erweitert die Klinik ihr Angebot. © Alpcura Fachklinik Allgäu

Pfronten – Die Fachklinik Allgäu in Pfronten erweitert zum 1. April ihr Angebot um eine psychosomatische Akutstation.

Aktuell verfügt die Fachklinik Allgäu über 187 Rehabilitationsplätze für die Indikationen Psychosomatik und Pneumologie. „Die Psychosomatische Medizin ist nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein wachsender Versorgungsbereich”, teilte Geschäftsführer Andreas Nitsch mit.



Der Bedarf an psychosomatischen Akutbehandlungen steige stetig an. „Wir haben festgestellt, dass es für dringende Akutbehandlung in den Krankenhäusern der Region teilweise sehr lange Wartezeiten gibt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden eine psychosomatische Akutstation für gesetzlich Versicherte in der Fachklinik Allgäu aufzubauen“, erklärt der Geschäftsführer der Fachklinik Allgäu. Die Fachklinik Allgäu möchte damit die Gesundheitsversorgung für die Patienten und Patientinnen im Allgäu verbessern.



Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit hat den Antrag für den Akutbereich nach Angaben der Fachklinik bereits genehmigt und 18 Betten für Akutpsychosomatik im bayerischen Krankenhausplan aufgenommen. Die neue Krankenhausstation soll demnach zum 1. April den Betrieb aufnehmen und Menschen mit psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Belastungsstörungen, Depression oder Traumafolgestörungen behandeln.



Vorbereitungen laufen

Darüber hinaus soll hier auch Menschen geholfen werden, die Schwierigkeiten bei der Bewältigung von körperlichen Erkrankungen haben. „Zum jetzigen Zeitpunkt finden umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen statt, wie die Gewinnung von Fachpersonal und die räumliche und technische Organisation, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten“ berichtet Nitsch. Übergangsweise soll die offene Station im Bestandsgebäude unterkommen.

„Gegenwärtig befinden wir uns in fortgeschrittenen Planungen für einen Erweiterungsbau, in dem unter anderem zukünftig auch die Akutstation unterkommen wird”, ergänzt Nitsch. „Mit der Erweiterung wollen wir die hohe Nachfrage zur Behandlung in unserem Haus besser befriedigen und ein modernes Umfeld für unsere Patienten und Patientinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schaffen“, erläutert der Geschäftsführer abschließend.

kb