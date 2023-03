Der Füssener AWO-Ortsverband muss Miete zahlen

Von: Matthias Matz

Stadtratsentscheidung: Für das 2021 neu errichtete Gebäude muss der AWO-Ortsverband künftig zahlen. © Lukas Gerber

Der AWO-Ortsverband muss künftig Miete für den Familienstützpunkt im Weidach zahlen. Das hat der Stadtrat jetzt mit großer Mehrheit beschlossen.

Füssen – Als der für über fünf Millionen Euro neu gebaute AWO-Kindergarten und mit ihm der AWO-Familienstützpunkt (FSP) im Weidach im Herbst 2021 feierlich eröffnet wurden, war die Freude bei der AWO-Ortsvorsitzenden Brigitte Protschka groß. Von einer Aufwertung des FSP sprach sie seinerzeit in ihrer Eröffnungsrede. Eineinhalb Jahre später muss die Einrichtung um ihre Existenz bangen: Bei drei Gegenstimmen hat der Stadtrat entschieden, dass der AWO-Ortsverband künftig Miete für den FSP an die Stadt zahlen muss.

Um die Einrichtung nicht zu gefährden, beschloss das Stadtparlament eine Staffelmiete. Demnach soll die AWO für die Jahre 2023/24 350 Euro Kaltmiete, 2025 500 Euro und 2026 700 Euro zahlen. Ferner soll sich der Verein verpflichten, künftig auch die tatsächlichen Nebenkosten zu übernehmen und mindestens 500 Euro im Monat an Vorauszahlungen zu leisten.



Voraussetzung für diese geminderte Miete ist, dass sich der AWO-Ortsverband und die Stadt auf einvernehmlich auf eine Ende des laufenden Mietvertrags zum 1. März einigen. Erklärt die AWO sich dazu nicht bereit, wird ab 1. Januar 2024 eine Kaltmiete in Höhe von 700 Euro fällig. Mit diesem Beschluss kommt das Gremium einer Entscheidung des Finanzausschusses vom Januar nach. Dort war nicht gut angekommen, dass die AWO die Räume fast kostenlos nutzt.



Unklare Absprachen

Warum das so ist – immerhin hat die Stadt allein für den FSP laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) 900.000 Euro zahlen müssen – , versuchten Eichstetter und Hauptamtsleiter Peter Hartl zu erklären und gewährten dafür Einblicke in den 20-seitigen Mietvertrag mit der AWO. Einiges blieb dennoch unklar, da Absprachen und Vereinbarungen heute zum Teil nicht mehr ganz nachvollziehbar seien. Eichstetter sprach von „vielen Ungereimtheiten und gefährlichem Halbwissen“ und machte klar, was er vom Stadtrat erwarte: „So ein Vertrag muss auf richtige Beine gestellt werden.“



Der alte Mietvertrag aus dem Jahr 2020 sieht laut Rathauschef zwar vor, dass die Arbeiterwohlfahrt 1750 Euro Kaltmiete und zuzüglich 500 Euro Nebenkostenvorauszahlungen im Monat zahlen muss. Im Zuge einer Kooperationsvereinbarung zwischen Landkreis, AWO und Stadt wurde gleichzeitig aber vereinbart, dass die Stadt zur Unterstützung der AWO die Miete übernimmt, während der Verein lediglich die sogenannten verbrauchsabhängigen Nebenkosten und Vorauszahlungen in Höhe von 250 Euro begleichen muss.



Bislang hat die AWO aber offenbar noch gar kein Geld überwiesen. „Es kann nicht sein, dass die Stadt das Gebäude baut und auch noch die Nebenkosten zahlt“, so Eichstetter. Allerdings liegen anscheinend bislang aber auch noch gar keine Nebenkostenabrechnungen vor, was Jürgen Doser von den Füssener Freien Wählern (FWF) kopfschüttelnd vermuten ließ: „Irgendeiner in einem gewissen Amt muss doch schlafen.“ Mittlerweile habe die AWO aber zugesichert, künftig 500 Euro monatlich für die Nebenkosten zu zahlen.



Vom Tisch war seinerzeit mit dieser Vereinbarung der Kauf des FSP durch den AWO-Bezirksverband als Teileigentum. 640.000 Euro hatten die Arbeiterwohlfahrt geboten. Allerdings hätte der Ortsverband auch dann 1750 Euro Miete zahlen müssen – nur eben an den eigenen Dachverband und mit kräftiger Unterstützung durch die Kommune. Laut Hauptamtsleiter Hartl scheiterte das Vorhaben aber an rechtlichen Bedenken.



Bader will verhandeln

Bürgermeister Eichstetter äußerte durchaus Verständnis für die Annahme der AWO, nichts zahlen zu müssen. Denn das habe tatsächlich jahrelang unter dem SPD-geführten Vorgänger-Stadtrat für den alten FSP in der Spitalgasse gegolten. „Das hat einen Ursprung“, deutete er an, ohne ins Detail zu gehen. Allerdings habe es sich dabei um eine bestehende städtische Immobilie gehandelt. Das Gebäude im Weidach sei dagegen auf Kosten der Stadt neu gebaut worden, somit sei die Situation eine ganz andere – wenn auch klar sei, dass der Ortsverein die vereinbarte Gesamtmiete in Höhe von 2250 Euro nicht werde stemmen können.



Dass die AWO sich künftig dennoch in irgendeiner Form an den Kosten wird beteiligen müssen, darin waren sich fast alle Ratsmitglieder mit dem Bürgermeister einig. Über die Höhe gab es jedoch Diskussionsbedarf. Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) plädierte für eine Verhandlungslösung mit dem AWO-Ortsverband und verzichtete daher darauf, konkrete Zahlen zu nennen.

Barbara Henle von der CSU wunderte sich indes: „Warum unterschreibt man Mietverträge, wenn man weiß, dass man sie nicht einhalten kann?“ Fassungslos war Niko Schulte, Fraktionsvorsitzender von Füssen-Land. „Offenbar rechnet jeder, der baut, damit, dass von der Stadt was zugeschossen wird“, sagte er. „Jeder Rechtsanwalt lacht sich tot bei Vertragsverhandlungen mit uns.“



Ilona Deckwerth (SPD) plädierte hingegen leidenschaftlich dafür, von der AWO auch künftig keine Miete zu verlangen. Stimme der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zu, „wird der AWO der Hals abgeschnürt“. „Das kann der Ortsverein nicht leisten und damit ist der Stützpunkt gefährdet“, betonte sie. Schon die 500 Euro für die Nebenkosten aufzubringen sei ein Kraftakt.



Neben Deckwerth stimmten auch Wolfgang Bader und Anna-Verena Jahn (beide Grüne) gegen den Vorschlag der Verwaltung.

„Wir werden das irgendwie schaffen“ Für die Vorsitzende des AWO-Ortsverbands Brigitte Protschka ist der Stadtratsbeschluss ein Schock, doch sie sagt auch: „Wir werden das irgendwie schaffen.“ Wenige Tage nach der Entscheidung kann sie noch nicht viel sagen: „Das ist ein komplizierter Beschluss und wir werden jetzt erst einmal nach Lösungen suchen müssen.“ Sie will in Gesprächen, unter anderem mit dem Landratsamt, klären, wie es jetzt weiter geht. Doch die Vorsitzende zeigt sich kämpferisch: „Wir werden den Familienstützpunkt nicht aufgeben.“ Berührt habe sie die „Welle an Solidarität“ in den vergangenen Tagen. Viele Bürger seien auf sie zugekommen und hätten ihre Unterstützung angeboten. (rg)