Die Füssener SPD hat einen neuen Vorstand

Von: Matthias Matz

Teilen

Der neue Vorstand mit der Vorsitzenden des Unterbezirks Ostallgäu und SPD-Stimmkreiskandidatin Hannah Fischer (3.v.l.): Dr. Paul Wengert, Georg Waldmann, Dr. Regina Renner, Tobias Merz, Ilona Deckwerth und Georg Grimm (v.l.). © Ebeling

Die Füssener SPD hat wieder eine Vorsitzende. In den vergangenen Jahren hat mit Georg Waldmann ein Mann die Geschicke des Ortsvereins geleitet.

Füssen – Einen Wechsel an der Vorstandsspitze gab es bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Füssen. Die Füssener Sozialwissenschaftlerin Dr. Regina Renner wurde als Nachfolgerin von Georg Waldmann, der dieses Amt zwei Jahre innehatte, zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Wie ein roter Faden zog sich die Sorge um den sozialen Zusammenhalt in Füssen durch die Versammlung, den mehrere Redner durch die Vorgehensweise der Stadtspitze gefährdet sehen.

Gleich zu Beginn der Versammlung wurde die langjährige Ortsvereinsvorsitzende und Stadträtin Ilona Deckwerth für ihre 40jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Georg Waldmann und Dr. Regjna Renner überreichten ihr die von den Bundes- und Landesvorsitzenden Saskia Esken, Lars Klingbeil, Florian von Brunn, Ronja Endres sowie Georg Waldmann unterschriebene Ehrenurkunde, die SPD-Ehrenbrosche in Silber und Geschenke des Ortsvereins.

Waldmann bezeichnete Deckwerth als unermüdliche Streiterin für soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte und dankte ihr für ihre Geradlinig- und Standfestigkeit sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag sowie für ihre langjährige Tätigkeit als Vorsitzende des Seniorenbeirats Füssen.



In seinem Rechenschaftsbericht legte der scheidende Vorsitzende, der weiter im Vorstand mitwirken wird, die Aktivitäten des Ortsvereins im zurückliegenden Vereinsjahr dar – vom gemütlichen Sommerfest über die monatlichen Stammtische bis zu Ortsterminen etwa am Dreitannenbichl und im Bundesstützpunkt. Kassierer Dr. Paul Wengert konnte von einem erfreulich gestiegenen Kassenstand berichten, der den Ortsverein in die Lage versetze, einen angemessenen Beitrag zur Landtags- und Bezirkstagswahl zu leisten.



Die stellvertretende Mitgliederbeauftragte Ilona Deckwerth gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der Rückgang der Mitgliederzahl durch mehrere Todesfälle und Wegzüge baldmöglichst durch Neueintritte ausgeglichen wird. Männer und Frauen seien im Ortsverein fast gleichstark vertreten; das jüngste Mitglied sei 26 Jahre, das älteste 85 Jahre alt.



In ihrer Vorstellungsrede kritisierte Dr. Regina Renner die Stadtspitze, die ihrer sozialpolitischen Verantwortung vor allem gegenüber Familien mit Kindern nicht gerecht werde. Auch sei kein Plan erkennbar, wohin sich Füssen entwickeln soll. Im Gegensatz dazu wolle sie Perspektiven für eine sozial gerechte Stadtentwicklung erarbeiten.