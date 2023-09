90 und noch immer topfit

Auch die Stadt gratuliert: Bürgermeister Maximilian Eichstetter besucht Irmgard Gernand (Mitte) anlässlich ihres 90. Geburtstags. Das Foto zeigt außerdem die Tochter Gernands, Angela Egen, und die Hündin Lea. © Stadt Füssen

Irmgard Gernand aus Füssen hat unlängst ihren 90. Geburtstag gefeiert. Dabei kann die rüstige Seniorin auf ein bewegtes Leben mit vielen Stationen zurückblicken.

Füssen – Irmgard Gernand ist in ihrem Leben viel rumgekommen: Schlesien, Rheinland, Schwangau – um nur einige ihrer Lebensstationen zu nennen. Kürzlich feierte Gernand, die seit 2004 in Füssen wohnt, ihren 90. Geburtstag.

Wie es dazu kam, dass Gernand so viel rumgekommen ist, das wollte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) wissen, als er sie anlässlich ihres Jubeltags besuchte.

Gernand wuchs in Schlesien auf. Im Alter von zwölf Jahren wurde sie und ihre Familie vertrieben, für einige Jahre lebte die Familie im Rheinland. Hier lernte sie ihren späteren Mann kennen und heiratete diesen. Anfang der 1960er Jahre erwarben die Eltern und Gernands Bruder die Pension „Hubertus“ in Schwangau-Horn, das heutige Hotel „Rübezahl“ – Lebensstation Nummer drei.

Nach einem Umzug 1965 nach Rieden, wo Gernand eine Imbissstube betrieb, ging es 1969 wieder zurück nach Schwangau.



Aber auch das „Dorf der Königsschlössser“ sollte nicht ihre letzte Lebensstation werden: Nachdem ihr Mann gestorben war, lernte sie bei einer ihrer Leidenschaften, dem Tanzen, in Bad Wörishofen ihren späteren zweiten Mann kennen.

Ende der 80er-Jahre heiratete das Paar, wodurch es Gernand – Lebensstation Nummer fünf – nach Darmstadt verschlug. Nachdem ihr zweiter Mann ebenfalls verstarb, holte ihre Tochter sie nach Füssen zurück, wo sie seit 2004 lebt.



Gernand sah auch die große weite Welt. Gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann unternahm sie gerne und häufig Reisen. Ob USA, Griechenland oder Spanien – das Geburtstagskind hat viele Länder gesehen.



Eichstetter hörte sich interessiert die Lebensgeschichte Gernands an. „Zum Glück sind Sie auch heute noch topfit“, sagte er an die rüstige Seniorin gewandt. „Ja, ich tue auch was dafür, ich laufe sehr viel mit dem Hund“, antwortete sie.



Gernand hat zwei Kinder, einen Enkel und eine Urenkelin – letztere hält sie – wie ihre Hündin Lea – regelmäßig auf Trab.