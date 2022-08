Die gebürtige Weilheimerin Maria Meßner spielt in »Ludwig² – Das Musical« Kaiserin Sisi

Von: Chris Friedrich

Maria Meßner am Forggensee © Peter Neher

Füssen – Einen großen Schritt in ihrer Laufbahn als Musical-Darstellerin macht Maria Meßner in diesem Monat.

Das Festspielhaus Neuschwanstein lädt zu einer weiteren Staffel von Benjamin Sahlers Ludwig-Musicals ein – und Maria Meßner spielt die Kaiserin Sisi. „Da ist absolut meine Traumrolle“, betont sie im Gespräch mit dem Kreisboten.



„Da kommt sie auch schon, die Maria mit der tollen Stimme“, freut sich Dirigent Dr. Konstantinos Kalogeropoulos. Nachdem er Ralph Siegels „Zeppelin – das Musical“ mit seinem live spielenden Orchester begleitet hat, will er es sich in der Lounge gemütlich machen. Er wählt das Sofa.



Treffpunkt mit den beiden Künstlern ist das Festspielhaus: Kalogeropoulos und Meßner arbeiten bei den Musicals im laufenden Programm zusammen – und laden Musikfans darüber hinaus zu eigenen Produktionen wie „Ludwig meets Michael Jackson“ und „Ludwig meets Falco“ ein.

Zu einer ersten Begegnungen mit Maria Meßner kam es bei der Eigenproduktion „Absolute! Musical! Pop!“. Dem stimmgewaltigen Chris Murray stand die gebürtige Weilheimerin in nichts nach. An diesem Abend saß Kalogeropoulos am Flügel. Nach den Songs stand er auf und klatschte Meßner und Murray mit den Zuhörern Applaus.



Meßner – auffällig mit ihrem rotbraunen Haar – kommt hinzu, setzt sich zu „Konsti“ aufs Sofa und beginnt entspannt zu erzählen. „Als Schulkind hatte ich den Wunsch, wie eine Prinzessin aus den Disney-Filmen singend und tanzend durch´s Leben zu gehen“, sagt sie. „Heute darf ich alle diese schönen Mädchen-Rollen auf der Bühne spielen und so geht mein Traum in Erfüllung.“

Starke Bühnenpräsenz

Die erwachsene Meßner ist nicht so groß wie ein Model, aber sie zeigt auf der Bühne eine starke Präsenz, für die sie viel Beifall vom Publik erhält. Zum Beispiel in der Rolle als Hanna Keller, die den Tod ihres Mannes Werner singend betrauert. Kalogeropoulos sagt über die Kollegin: „Sie ist ein unglaublich angenehmer Mensch.“



Meßner fährt, eine Cola trinkend, fort, die Fragen zu beantworten: „Als Künstlerin arbeiten wollte ich, nachdem ich die erste Popstar-Staffel im Fernsehen gesehen habe. Die Herausforderung, Gesang mit Tanz zu kombinieren und dabei coole Outfits zu tragen, hat mir besonders gut gefallen. Wer hätte gedacht, dass ich nun mit Sandy Mölling von den ‚No Angels‘ die Musicalbühne teilen darf.“



Was ihre Ausbildung betrifft, sollte das an der „Abraxas Musical Akademie“ München erworbene Diplom nicht ihre einzige Qualifikation sein. An der Universität „Mozarteum“ Salzburg erwarb sie den akademischen Abschluss Bachelor of Arts.

Vielseitige Darstellerin

Das heißt mit Blick auf die Bühne und mögliche Rollen, die ihr angeboten werden können: „Ich bin als Darstellerin vielseitig, denn ich kann Sopran, Belt und Klassik.“ Weil sich die Einladung ins Festspielhaus zu einer Audition für Bewerber zeitlich nicht in Einklang bringen ließ, bot sie einen anderen Termin an, um ihr Talent zu zeigen – und wurde engagiert.



Zuvor unter anderem besetzt als Barbarina bei den Schlossfestspielen Zwingenberg, ist Meßner seit 2019 Mitglied des Ensembles am Festspielhaus. Partner in den kommenden Ludwig-Aufführungen wird Philipp Stahnke als König Ludwig II. sein.

Eine Rolle als Kaiserin von Österreich hat sie übrigens schon früher gespielt. In „Sissi – Das Musical“ ging sie auf Tournee. „Als Gast von Bühne zu Bühne unterwegs sein, das ist harte Arbeit. Aber wir Darsteller fühlen uns auf Tournee wie eine Familie“, erzählt sie. Ganz stark war sie auch als Graf Zeppelins Gattin Isabella im Meisterwerk von Ralph Siegel,



Kalogeropoulos freut sich gegen Ende des Interviews auf die Roseninsel-Szene im Ludwig-Musical, wenn sich der König mit Sisi trifft.