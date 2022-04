Die Harmoniemusik Füssen begeistert das Publikum mit ihrem Jahreskonzert

Von: Chris Friedrich

Stefan Reggel aus Marktoberdorf dirigiert die Harmoniemusik Füssen vor einer großen Publikumsschar. © Friedrich

Füssen – Anspruchsvoll und so ganz nach dem Geschmack des Publikums war das Programm in acht Teilen, das die Harmoniemusik Füssen am Samstag in der Aula des Gymnasiums Füssen präsentierte.

Stefan Reggel – in der Nachfolge des beliebten Markus Thaler – dirigierte hier sein erstes Jahreskonzert. Drei Jahre bereits proben die Instrumentalisten mit Reggel zusammen. Nun durften sie zeigen, was sie melodisch und rhythmisch alles drauf haben. Sachkundig moderierte Dr. Paul Wengert das Programm, das wohl ganz nach dem Geschmack des Publikums war. Die Zuhörer ließen jedenfalls nur wenige Stühle unbesetzt und spendeten nach guten zwei Stunden langen und starken Beifall im Stehen.



Applaus ernteten zuvor schon einzelne Musikerinnen und Musiker, denen Dirigent Reggel das Zeichen zum Aufstehen gab, nachdem sie in einem der gut interpretierten Stücke eine herausragende Leistung erbracht hatten. Ein solcher spezieller Dank galt zum Beispiel den Trompetern.



Stücke aus verschiedenen Genres

„Songs from the Catskills“ von Johan de Meij war ein Höhepunkt des unterhaltsamen Abends, der Stücke aus verschiedenen Genres bot und dabei das Publikum zu einer musikalischen Weltreise einlud. Angesichts dieses inspirierenden Gebirges im Bundesstaat New York schuf der Komponist ein Werk, das amerikanischen und schottisch-irischen Folksongs „ein neues Gesicht gibt“, wie es im Programmflyer heißt. Fast wie ein experimentelles Hörspiel klang das Stück „Devil`s Tower“ von Thomas Doss, das den ersten Teil abschloss. Man könnte urteilen: es wurde teuflisch gut interpretiert.



Populärer gestaltete sich der Programmteil nach der Pause. Das lag vor allem an Musicalmelodien. Die Füssener Blaskapelle begeisterte mit Jim Steinmans „Tanz der Vampire“. Darüber hinaus kamen die Zuhörer in den Genuss eines Medleys mit den Hits von Frank Sinatra. Wengert wies in seiner Anmoderation darauf hin: die millionenfach verkauften Platten habe der Sänger begleitet von einem Orchester eingespielt.



Nach vorne blicken und an einem Strang ziehen

Zur Einigkeit rief als Gast Gottfried Groß vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) auf, der den für Füssen zuständigen Bezirk leitet. Er forderte dazu auf, „nach vorne zu blicken und dabei an einem Strang zu ziehen“. Weil er die Ehrungen vornahm, richtete sich sein Blick auf 50 Jahre Musikerleben, das Edmund Dopfer an der Trompete aufweist.

Vorbildliche Nachwuchsmusiker hat die Harmoniemusik ebenfalls in ihren Reihen: für ihre erfolgreich abgelegten Prüfungen zeichnete der Bezirksvorsitzende den Saxofonisten Sami Bagci und Trompeter Luca Briemle aus. Dass Bagci beim Konzert nicht mitwirkte und „nur“ in der ersten Reihe saß, lag an seiner noch nicht ganz ausgeheilten Handverletzung, wie der junge Musiker auf Nachfrage des Kreisbote erklärte.

Nicht zuletzt dankte Vereinsvorstand Reiner Schneider – er spielt wie die treuen Mitglieder Stefan Freimüller und Tobias Faßhold die Tuba – einigen Musikern aus der Region, die sich kameradschaftlich für das Konzert zur Verfügung gestellt hatten. So hatte die Harmoniemusik Bedarf am Blasinstrument Horn.