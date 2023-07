Die Internatsschule Hohenschwangau feiert an diesem Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen

Für den Schuldirektor Thomas Schauer und die Lehrerin Claudia Geiger ist das Gymnasium Hohenschwangau ein spannender Arbeitsplatz. © Nina Bauer

An diesem Wochenende feiert das Gymnasium Hohenschwangau sein 75-Jähriges bestehen. Los geht es heute mit einem Festakt. Morgen steht ein Schulfest auf dem Programm.

Schwangau - Mit dem Schuljahr 2022/2023 feiert das Gymnasium Hohenschwangau (genannt: HoGau) mit Internat sein 75-jähriges Bestehen. Schulleiter Thomas Schauer freut sich, das Jubiläum gemeinsam mit den rund 770 Schülern, der Lehrerschaft, Freunden und Ehemaligen feiern zu dürfen. Am heutigen Freitag, 14. Juli, beginnt die Feier mit einem Festakt für geladene Gäste. Erwartet wird dazu unter anderem Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW).

Am morgigen Samstag, 15. Juli, gibt es dann ein großes Schulfest für die gesamte Schulfamilie.

Für Thomas Schauer gibt es neben dem Schuljubiläum auch ein persönliches zu feiern. Seit zehn Jahren ist er der Rektor des Gymnasiums. „Was diese Schule so besonders macht, ist das nach der sechsten Stunde mit dem Gong nicht alle Schüler schnell nach Hause gehen. Hier ist immer was los, 24/7 leben und lernen hier junge Menschen.“

Diese Tatsache habe mit dem Internat zu tun, welches von den ersten Tagen an diese Schule und den Schulbetrieb präge, sagt Schauer. Zwar leben von rund 770 Schülerinnen und Schülern aktuell nur 101 im Internat, dieses Gefühl übertrage sich jedoch auf alle.

Jenes Gebäude, auf dem die Internatsschule aufbaute, war eigentlich einmal zu anderem Zweck erbaut worden. Es war im Jahr 1887, als die 20 Zimmer zählende „Villa Schwansee“ ihre Türen für Besucher öffnete. Denn bereits der Wiederaufbau des Hohenschwangauer Schlosses mit dem angelegten Schwanseepark durch Kronprinz Maximilian lockte in den 1830er und 1840er Jahren die ersten Gäste nach Hohenschwangau.

Nach dem Tod Ludwigs II. im Jahre 1886 und der Öffnung des Schlosses Neuschwanstein für Besucher stieg der Andrang stark an. Bald schon wurde die Herberge zum „Hotel Schwansee“ erweitert. Das „erste, größte und komfortabelste Haus am Platze“, wie sich das Hotel in seinem Briefkopf selbst bezeichnete.

Ausbildungsstätte für die Kriegsmarine

Um Soldaten ungefährdet ausbilden zu können, übernahm der Staat 1941 das gesamte Anwesen. Die 2. Marineunteroffiziersvorschule zog ein. Da der Norden Deutschlands durch heftige Fliegerangriffe der Alliierten unter Beschuss stand, fand die Marineausbildung im Allgäu, unter anderem am Alatsee statt. Nahezu 300 Offiziersanwärter erlebten in Hohenschwangau Anfang Mai 1945 das Ende des Krieges.

Bis 1947 fanden zunächst Vertriebene aus den Gebieten im Osten eine vorübergehende Bleibe auf dem Hotelareal. Im selben Jahr noch beschloss die bayerische Staatsregierung die Einrichtung einer „höheren Lehranstalt mit Schülerheim für Knaben … vor allem für Flüchtlingsschüler und Schüler solcher Eltern, die in den Großstädten ausgebombt sind“.

Das Schülerheim bot vor allem Kindern aus Flüchtlingsfamilien eine Unterkunft. Der Internatsbetrieb und der Unterricht begannen im September 1947 mit 251 Schülern (davon 189 im Internat). „Die Not der Menschen war sehr groß. Es gab über 400 Bewerbungen“, so Schauer. 55 Lehrkräfte bewarben sich um Stellen an der neuen Schule. Es waren überwiegend Lehrer, die ihre Heimat verloren hatten. Generell wurden nur Männer eingestellt, da ein Schülerheim für Knaben vorgesehen war. Von Anfang an besuchten allerdings auch Mädchen den Unterricht – als Externe.

Viele Improvisationen am Anfang

Es handelt sich beim Gymnasium Hohenschwangau um ein staatliches naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium. „Das war immer ein Teil dieser Schule. Begonnen hat alles mit der sogenannten Bauchladenchemie.“ Schauer berichtet, dass es lange Jahre nicht einmal einen Chemiesaal gab. „Die Lehrer haben damals für den Unterricht alles mit sich gebracht und mit Mobiliar improvisiert.“

Internat und die Klassenzimmer, die gleichzeitig teilweise Speisesaal waren, alles befand sich unter einem Dach. Erst nach mehr als zehn Jahren wurde der stark sanierungsbedürftige Altbau ausgebessert und erweitert. Weil die Räumlichkeiten im „Altbau“ für Schule und Internat nicht mehr reichten, folgte der Bau des heutigen Schulgebäudes in den Jahren von 1959 bis 1962.

Eine Sporthalle mit Bühne und eine neue Außensportanlage kamen zeitgleich hinzu. Denn: Hogau ist Stützpunktschule für mehrere Sportarten. Skialpin, Skilanglauf, Sportklettern und Eishockey wie auch Biathlon sind da zu nennen. „Das Sportgelände ist integraler Bestandteil der Schule“, berichtet der Schulleiter.

Dass sich die Förderung lohnt, zeigt sich aktuell am Beispiel von Lena Einsiedler aus Pfronten. Die Langläuferin gehört zum Landeskader des Bayerischen Skiverbands und ist aktuell die beste deutsche Nachwuchssportlerin in ihrer Disziplin.

In den 1980er Jahren wurde wegen der steigenden Schülerzahlen der Heimschul-Campus durch eine zweite Sporthalle und ein Mehrzweckgebäude mit Musiksaal, Bibliothek, Vortragssaal und Kursräumen ergänzt, die Sportanlage im Freien wurde komplett erneuert.

Erweiterungsbau entsteht

Um 2000 kam dann der sogenannte Erweiterungsbau mit neuen, zeitgemäßen Fachräumen für Physik, Biologie und Informatik hinzu. Bis heute wurde immer wieder saniert, modernisiert, aufgestockt und verbessert, damit die Schulräume technisch und optisch den Erfordernissen der Zeit entsprechen.

Von prominenten ehemaligen Schülern kann die Internatsschule ebenfalls zeugen. Einer, der sogar Pate des Gymnasiums ist und das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ins Leben rief, ist der Autor Benedict Wells. Er absolvierte hier 2003 sein Abitur. Im Spitzensport sind hier Katja Seitzinger, Jörg Mayr, Tobias Barnerssoi und Luis Stitzinger zu nennen. Außerdem Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Besondere Unterstützung gibt es in HoGau auch für alle, die Probleme mit dem Lernpensum haben. Aber auch für ausländische Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, die eine besondere Deutschförderung bekommen. Integration sei der Schulfamilie ein großes Anliegen. „Es kommen immer wieder neue junge Menschen die ganz verschiedene Bildungsbiographien mitbringen“, betont Schauer.

Internationale Schule

16 Nationalitäten zählen die Internatsbewohner aktuell. Was HoGau unter den elf staatlichen Internatsschulen in Bayern auszeichnet: Es ist die einzige Einrichtung, die jedes Wochenende geöffnet hat. 30 der insgesamt 83 Lehrkräfte arbeiten auch im Internat mit. Ein weiteres, zusammenschweißendes Element also. „Bereits von Anfang an existiert dieses enge Zusammenspiel zwischen Internat und Schule. Das sorgt für dieses besondere Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch Lebenslang“, betont der Schulleiter.

Besagte, anhaltende Verbundenheit äußert sich im Verein „Alt-Hohenschwangauer Schulgemeinschaft“ (AHSg). Der Verein wurde im Juli 1955 aus der Taufe gehoben und zählt heute rund 450 Mitglieder. Das Schulfest zur Jubiläumsfeier wird für sie auch ein großes Wiedersehen, da coronabedingt die AHSg-Feste und -Versammlungen ausfallen mussten.

Das große Schulfest beginnt am heutigen Samstag um 14 Uhr. „Mit open end. Das wird eine lange Veranstaltung,“ lachte Schauer beim Gedanken daran.

Selma Hegenbarth