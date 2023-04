Ein nachhaltiges Gebäude

Teilen

Feierliche Eröffnung: Die iwis-Geschäftsführung und Vertreter von Landkreis und Gemeinde freuen sich über den Neubau. © Hunscheidt

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich traf sich die Geschäftsleitung der „iwis“ Gruppe mit Vertretern der Gemeinde und des Landkreises, um das neue Technologiegebäude einzuweihen.

Rieden am Forggensee – In seiner Eröffnungsrede hob Andreas Wagner, Geschäftsführer der iwis smart connect in Rieden, die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Landkreis und den am Bau beteiligten Firmen hervor. In dem 560 Quadratmeter großen Gebäude, das nachhaltig und nach allen ökologischen Gesichtspunkten errichtet wurde, werden künftig Kunden gemeinsam mit den Mitarbeitern neue Projekte planen und realisieren.

iwis versteht sich als Systemlieferant hochpräziser Blech-, Stanz- und Biegetechnik für die Automobil-, IT-, Getriebe-, Medizin-, Kommunikations-, Licht-, Elektronik-, Steuerungs-, Luftfahrt- und Energietechnik. Vor allem im Bereich der Automobilzulieferer sowie bei stromführenden Kontakten für Photovoltaikanlagen sieht sich das Unternehmen als Weltmarktführer in stark wachsenden Märkten.

„So ist dieser Neubau auch ein Spiegelbild unseres Unternehmens“, erklärte Andreas Wagner, „nur wenige hundert Meter von unserem Firmensitz entfernt ist ein nachhaltig geplantes Gebäude in Holzbauweise mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe entstanden“.

Fortschrittliches Unternehmen

Landrätin Rita Maria Zinnecker (CSU) sieht in der Eröffnung einen Festtag für die Gemeinde und das Land und betonte ihren Stolz, solch fortschrittliche Unternehmen im Landkreis zu haben. „Entwicklung und Innovation schaffen Arbeitsplätze“, betonte sie in ihrer Ansprache, in der sie auch ihre Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass sich deutsche Unternehmen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen so positiv entwickeln.



„Mit iwis arbeitet auch eine kleine Gemeinde wie Rieden an der Zukunft“, begann Riedens Bürgermeister Andreas Haug seine Rede, in der er aber auch den Hinweis anbrachte, dass die schnell wachsenden Unternehmen im Ort eine Herausforderung für die Gemeinde darstellen, die erforderliche Infrastruktur zeitnah bereit zu stellen (hh)