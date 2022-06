Die Mittelschule Vils feiert ihren 50. Geburtstag

Bunte Luftballons mit Wünschen für die kommenden Jahre steigen in den Himmel. © privat

Vils – Ein rundes Jubiläum hat jetzt die Mittelschule Vils gefeiert. Seit 50 Jahren gehen dort Schülerinnen und Schüler dort aus und ein. Das feierte die Schule nun mit einem großen Fest. Dabei stand das Miteinander der Schulgemeinschaft im Vordergrund.

1971/72 zogen die ersten Hauptschüler in die Schule ein, erinnerte Direktor Hannes Hassa in seinem Rückblick. Nach dem Baubeginn, damals war Vils noch eine Expositur der Hauptschule Untermarkt in Reutte, saßen 40 Schüler, 30 Vilser und 10 Pinswanger, in der Klasse. Geheizt wurde mit einem Heutrockner im Keller. Die Pinswanger kamen mit dem Gemeindeschulbus, den der Vilser Nachtwächter fuhr. Mit 26 Jahren war der erste Direktor der Schule, Richard Wasle, der jüngste Direktor Österreichs.



Kinder messen sich bei „Nonsens-Olympiade“

Gefeiert wurde das runde Jubiläum mit einem großen Spielefest. Ausgelost in Gruppen konnten die Kinder zahlreiche Stationen durchlaufen und fleißig Punkte sammeln. Dabei rutschten die Kinder, stemmten Bierkrüge, schleuderten Socken, durchliefen einen Parcours mit Hockeyschläger, spielten Flanky-Ball, transportierten Wasser durch Hindernisse oder stellten ihr Können beim menschlichen Tischfußball unter Beweis. Sieger der „Nonsens-Olympiade“ wurde das Team „Die Ideenlosen“ mit Sara Wetzel, David Prandini, Marie-Lou Corompt, Veit Riemann, Kiaran Frehner, Lea Wachter und Pascal Doser.

Danach stärkten sich die Kinder mit Schnitzelsemmeln. Zum Abschluss des gelungenen Schulfestes durfte noch jeder Schüler und Lehrer einen Geburtstagswunsch und einen Wunsch für die Zukunft der Schule auf einen Zettel mit dem MS Vils Logo schreiben. Diese Wünsche segelten anschließend an biologisch abbaubaren Luftballons in den Vilser Himmel.

