Die »Motorrad Freunde Trauchgau« feiern ihr 30-jähriges Bestehen

Wer innerhalb von zwei Stunden die meisten Runden dreht, kommt ganz oben aufs Treppchen. © Nina Bauer

Trauchgau – Mit ihrer zweitägigen Veranstaltung „30 Jahre MFT Fete“ haben die „Motorrad Freunde Trauchgau“ nun ihre Jubiläumsfeier nachgeholt. Den zahlreichen Besuchern präsentierten sie eine gelungene Veranstaltung.

So viel Gaudi gab’s auf dem Wertstoffhof Trauchgau noch nie: Während sich am Freitagabend die Sommerhitze als anhaltender Wolkenbruch entlud, war das Festzelt voll. Zwei Jahre lang hatte der örtliche Verein – die „Motorrad Freunde Trauchgau“ – seine 30 Jahr-Feier aufgrund von Corona verschieben müssen, doch nun konnte er alles nachholen.



Als Auftakt stand ein spannender Motorsägen-Wettbewerb auf dem Programm, der nicht nur jene mitriss, die sowieso „Benzin im Blut“ haben: Wie bei einem Rennen wurden vorab die Regeln erklärt, dann ließen die Teilnehmer ihre Maschinen warmlaufen, um schließlich in einem Duell Mann gegen Mann (bzw. Frau) anzutreten.

Auf das Kommando „Auf die Plätze – fertig – gib Gas!“ heulten die Motoren auf. Manch einer erwischte einen schlechten Start, während sein Gegenüber voranpreschte und drauf und dran war, den Durchgang für sich zu entscheiden: Schon fiel die erste Scheibe des dicken Baumstamms zu Boden! Doch der Gegner holte auf, konnte sogar im Schlusssprint noch furios vorbeiziehen. Aber wurde auch korrekt gesägt? Unterhaltsam war der Wettbewerb mit 15 Teilnehmern und einer Teilnehmerin auch deshalb, weil die unterschiedlichsten Motorsägen am Start waren – vom ausladenden Arbeitsgerät aus dem Forstbetrieb bis hin zum kleinen Akku-Modell.



Positive Zwischenbilanz

Nach der Siegerehrung und der Versteigerung der Baumstämme im Publikum gestaltete DJ Richy das musikalische Programm des ersten Abends. Die erste Zwischenbilanz der „Motorrad Freunde Trauchgau“ war durchweg positiv, zumal sie diesen Zulauf zwar erhofft, aber aufgrund des schlechten Wetters nicht mit ihm gerechnet hatten.



Als die Motorrad Freunde Trauchgau 1990 ihren Verein gründeten, war der Name schnell gefunden, der es auf den Punkt bringt. Bis heute ist das Motorrad das verbindende Kettenglied. Das prägnante Clublogo – ein Motocross-Fahrer vor einem Bergpanorama – verweist auf die motorisierten Anfänge des Clubs, als die meisten Mitglieder auf groben Stollenreifen unterwegs waren.

Heute ist die eine oder andere Straßenmaschine hinzugekommen – die Gaudi ist sozusagen variantenreicher geworden. „Wir haben sogar eine Mopedgruppe gebildet, die mit ihren kleinen Oldtimern Ausfahrten macht“, berichtet Georg „Gegge“ Echtler, Gründungsmitglied und viele Jahre erster Vorstand. Aber dieser Zweig sei unabhängig vom Club entstanden. Denn eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft sei der Besitz eines Motorrads mit mindestens 250 ccm Hubraum. Des weiteren sollte man aus dem Ort stammen. Die „Motorrad Freunde Trauchgau“ verstehen sich indes als lockerer Verbund, ähnlich einer Motorradkette: fest vereint und dennoch flexibel, dabei immer gut geölt.



Spannendes Rennen

Heute ist ihr Schlachtruf „Gib Gas! Gib Gas! Gib Vollgas!“ nach wie vor aktuell. Angesichts des zunehmenden Straßenverkehrs gilt dieser Appell zwar nicht unbedingt für die Landstraße, aber um einen Verein über drei Jahrzehnte lang fortzuführen, hilft es hin und wieder „aufzudrehen“ und neue Wege einzuschlagen. „Gott sei Dank haben wir auch Jüngere im Club“, freut sich Gegge Echtler, „die mit Leidenschaft dabei sind“.

Längst sind die „Motorrad Freunde“ kein reiner Männerbund mehr, von den 62 Mitgliedern seien auch vier Damen im Club. Gemeinsam fährt man auf Treffen, sitzt gemütlich beisammen oder veranstaltet eben eine zweitägige Jubiläumsfeier wie die am vergangenen Wochenende: Hatte es am Vorabend noch in Strömen geregnet, so zeigte sich der Samstag von seiner sonnigsten Seite.

Am Nachmittag startete dann ein sehenswertes Mofarennen, zu dem sich zahlreiche Teams angemeldet hatten. Man entdeckte die unterschiedlichsten Zweiräder der letzten fünfzig Jahre, alle vereint durch die Hubraumbegrenzung von maximal 50 ccm: Vom historischen Garelli-Mofa, über die Klassiker von Hercules, von der Renn-Zündapp bis zum Kymco-Automatikroller. Teams von je zwei Fahrern mussten im selbst gewählten Wechsel einen kurvenreich abgesteckten Parcours auf privatem Gelände absolvieren – wer innerhalb von zwei Stunden die meisten Runden drehte, gewann.



Manche Teams brachten eine gehörige Portion Ehrgeiz mit an den Start, doch die Gaudi war allgegenwärtig, zumal die Rundenmessung nicht mittels elektronischem Transponder erfolgte. Stattdessen wurde, wie einst am Skilift, eine Karte an der Kontrollstation gezwickt. In der Nachmittagssonne wurde es für die Fahrer zwar zunehmend anstrengend, doch der Wettkampf verlief durchweg reibungslos.



Großer Zuspruch

Dies war auch der Professionalität des Veranstalters zu verdanken, wo ein Rädchen ins andere griff und alle geltenden Coronaregelungen eingehalten wurden. Peter Unterreiner, der als erster Vorstand selbst mitgefahren war (wie viele andere MFT-Mitglieder auch), konnte mit diesem Event mehr als zufrieden sein. So viel Zuspruch seitens der Teilnehmer, so viel Begeisterung seitens der zahlreichen Zuschauer hatten er und seine Clubkollegen wahrlich nicht erwartet.



Dabei standen nach der Siegerehrung am Abend noch zwei Konzerte auf dem Programm: „Jack and the Whitebears“ servierten knackigen Rock, danach traten „Dopamin“ als „Böhse Onkelz“-Coverband auf. Ein klassischer Verbrennungsmotor läuft ja bekanntlich am besten, wenn alle Teile auf einander abgestimmt sind und die Mischung passt. Dies ist den „Motorrad Freunden Trauchgau“ mit ihrer 30 Jahr-Feier gelungen.

Elmar Schalk