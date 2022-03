Die „Münchener Freiheit“ kommt im November nach Füssen

Teilen

Die Band „Münchener Freiheit“ spielt im November in Füssen. © Tim Wilhelm

Füssen - Am Freitag, 18. November, kommt die „Münchener Freiheit“ nach Füssen ins Festspielhaus Neuschwanstein. Ab heute gibt es Tickets im Vorverkauf.

2020 feierte die Kult-Band 40-jähriges Jubiläum. Dabei war es lange still um die „Münchener Freiheit“ . Knapp zwei Jahrzehnte nach dem bis dato letzten großen Erfolg gelang ihr das Comeback. Das Album „Eigene Wege“ erreichte sogar die Top 10 der Charts. 2010 feierte die Band dann 30-jähriges Jubiläum und veröffentlichte neben dem Studioalbum „Ohne Limit“ die Single „Seit der Nacht“.

Ein Jahr später folgte dann der Schock für viele Fans der ersten Stunde: Gründungsmitglied und Frontmann Stefan Zauner verließ die Gruppe. Tim Wilhelm trat daraufhin die Rolle als Sänger an und ist heute der Frontmann der Band. Mitbegründer und Gitarrist Aron Strobel sagte damals „Wir sind noch zu jung, um schon aufzuhören“ und schlugen mit dem charismatischen Sänger Tim Wilhelm ein neues Kapitel auf. 2013 veröffentlichte die Band ihr Album „Mehr“ – das erste Album mit Tim Wilhelm. Es wurde in zwei Versionen veröffentlicht: als normale CD sowie als Limited Edition mit den zehn größten Hits der Münchener Freiheit. 2016 erschien das jüngste Album der „Münchener Freiheit“.

Die Inspiration zu dem Bandnamen holten sich Sänger und Keyboarder Stefan Zauner und Gitarrist Aron Strobel von einem gleichnamigen Café in der bayerischen Metropole. Die „Münchener Freiheit“ war geboren. Zunächst mit Bassist Freddie Erdmann und Schlagzeuger Günter Stolz, bevor sich die endgültige Besetzung formierte: 1983 stießen Michael Kunzi (Bass und Gesang), Alexander Grünwald (Keyboard) und Renard Henry Hatzke (Schlagzeug) als weitere Mitglieder dazu.

Durchbruch mit „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)„

Zu Beginn ihrer Karriere konnte die „Münchener Freiheit“ die ersten Erfolge mit dem Album „Umsteiger“ aus dem Jahr 1982 und „Licht“ aus dem darauffolgenden Jahr feiern. Den ersten richtigen Charterfolg brachte die Single „Oh Baby“. Ende 1985 dann der finale Durchbruch, denn die Single „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ nistete sich nicht nur über mehrere Wochen in den deutschen Charts ein, der Song schaffte es in Österreich und der Schweiz sogar auf Platz eins.

Von da an ging es mit einem Hit nach dem nächsten weiter und Titel wie „Tausendmal du“, „So lang man Träume noch leben kann“ oder „Bis wir uns wiedersehn“ machten die Band um Zauner nicht nur einer breiten Masse bekannt, sondern heimsten auch weitere Chartplatzierungen ein. Von Bayern in die internationalen Hitparaden Ende der Achtziger wagte sich die Band auch auf englischsprachiges Terrain und produzierte das Album „Romancing In The Dark“. Der Schritt sollte sich lohnen, denn die aus dem Album veröffentlichten Singleauskopplungen mischten sich in Norwegen, Frankreich oder Holland in die Top-Ränge der Charts. In den Neunzigern wurde der von Hubert Kah produzierte Song „Liebe auf den ersten Blick“ der große Erfolg der Musiker aus München.

Die Band tritt am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im Festspielhaus Neuschwanstein auf. Tickets ab 49,20 Euro gibt es ab sofort online unter www.allgaeu-concerts.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.