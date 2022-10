„Der fliegende Holländer“ kommt nach Füssen

Von: Chris Friedrich

Der Geschäftsführer Königswinkel Kultur gGmbH, Florian Zwipf-Zaharia, in der neu gestalteten Lounge im Festspielhaus zwischen zwei engagierten Damen. Birgit Karle (links) ist Geschäftsführerin des Hauses. Mitarbeiterin Renate Böck setzt sich für Public-Relations ein. © Chris Friedrich

Vom 28. September bis 3. Oktober 2023 dürfen sich Freunde klassischer Musik auf die zweite Ausgabe der „Musikfestspiele Königswinkel 2023“ im Festspielhaus freuen.

Zur Aufführung kommt die Oper „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner, einem engen Vertrauten des bayerischen Märchenkönigs, in einer Koproduktion mit der „Opera Sofia”. Darüber hinaus stehen ein Fest-Konzert sowie weitere hochkarätige Konzertveranstaltungen auf dem Programm.



Nach der hochgelobten Premiere der „Musikfestspiele Königswinkel 2021“ mit „Tristan und Isolde“ musste die zweite Ausgabe heuer pandemiebedingt verschoben werden. Im Herbst 2023 öffnet das Festspielhaus unter dem Mottto „More Europa trough Music 2023” jedoch wieder seine Pforten für Klassikbegeisterte aus der Region, aber auch weitgereiste Gäste. „Bulgarische Sänger sind international sehr gefragt“, erklärte Festivalleiter Florian Zwipf-Zaharia bei der Vorstellung des Programms in der vergangenen Woche die Tatsache, dass die bekannte Wagner-Oper in der Inszenierung der „Opera Sofia” zu erleben sein wird.



Im Zentrum der kommenden Musikfestspiele steht die Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“. 1843 am Königlichen Hoftheater Dresden uraufgeführt, lieferte den Stoff für die Handlung die Geschichte des niederländischen Kapitäns Bernard Fokke, dem es nicht gelang, das Kap der Guten Hoffnung zu umfahren.

So ist er seither verdammt, mit seinem Geisterschiff auf den Weltmeeren zu kreuzen. Jedem, dem sein Schiff begegnet, ist Unglück vorbestimmt. Nur alle sieben Jahre ist es dem Kapitän vergönnt, an Land zu gehen. Findet er dort eine treue Frau, werden er und seine Mannschaft endlich erlöst. Das Werk wird häufig als Richard Wagners Durchbruch zu seinem eigenen Stil angesehen.

Auf die erste Aufführung des Klassikers am Samstag, 30. September, wird um 15 Uhr mit einer Einführung vorbereitet. Der Vorhang im Festspielhaus Neuschwanstein hebt sich dann um 16 Uhr. Bulgarische Spitzenmusiker treten schließlich beim Festkonzert am Montag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr auf der Festspielhaus-Bühne auf.

Zuvor möchte die Festivalleitung ab 10 Uhr Jugendliche im Schulkonzert begeistern. Moderatorin ist Annekatrin Hentschel vom BR. „Damit wird unser Haus dem pädagogischen Auftrag gerecht“, sagte Festspielhaus-Geschäftsführerin Birgit Karle, die im Rahmen der Pressekonferenz Florian Zwipf-Zaharia versicherte: „Wir stehen immer hinter Ihnen und Ihnen zur Seite.“



Es muss betont werden: Um ein solches Festival mit klassischer Musik auf die Beine zu stellen, braucht es Kompetenz und Kontakte – beides hat Zwipf-Zaharia – sowie unerschütterlichen Optimismus. Das Programm (www.musikfestspiele-koenigswinkel.de) besitzt zweifellos Anziehungskraft. Das bewies die Reihe bereits bei ihrer Premiere 2021, als sich Zwipf-Zaharia über einen gelungenen Auftakt der Serie freuen durfte. Gleichwohl hätte er sich für die beteiligten Instrumentalisten und Sänger einen viel größeren Publikumszuspruch gewünscht.



Klartext von Roth

Pressesprecherin Anne Roth redete Klartext bei der Konferenz, als sie die schwierige aktuelle Situation beschrieb: „Eigentlich wären genau heute die zweiten Musikfestspiele Königswinkel gestartet. Im Januar 2022 mussten wir sie wegen der sehr unsicheren Aussichten, die sich leider bestätigt haben, verschieben“, sagte sie.

Mit Blick aufs nächste Jahr baut der Veranstalter auf die Kooperation mit den internationalen Festivals in Prag und Portugal. Gemeinsames Ziel ist, für die anderen Festivals zu werben „Wir wollen Synergieeffekte schaffen und Brücken bauen“, erklärt Zwipf-Zaharia. Entsprechende Kontakte auf der Festivalszene sollen auch nach Frankreich und Schweden entstehen.



Eine Auslastung von 60 Prozent – womit Zwipf-Zaharia vorsichtig rechnet – wäre schon ein Erfolg. Im übrigen fangen die Musikfestspiele Königswinkel 2023, was ihre finanzielle Förderung betrifft, nicht bei Null an. Eine für dieses Jahr bewilligter Betrag im Rahmen der Corona-Hilfeleistungen stellt bis zu 90.000 Euro in Aussicht. Die Auszahlung wurde bis 2023 verlängert und steht dadurch schnell zur Verfügung. Die Schirmherrschaft hat Kultusstaatsministerin Claudias Roth (Grüne) übernommen.