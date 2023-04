Bergwacht: Die „Corona-Pause“ ist vorbei

Die Nesselwanger Bergwacht verzeichnet wieder deutlich mehr Einsätze

Zu 95 Einsätzen mussten die 45 ehrenamtlichen Bergretter der Nesselwanger Bergwacht 2022 ausrücken. Das berichtete jetzt Bereitschaftsleiter Willi Hailer.

Nesselwang - 79 der Einsätze entfielen dabei auf den Winter, die restlichen 16 auf den Sommer. Ursache waren hier vor allem die Unfälle von Ski- (41) und Snowboard-Fahrern (17).

Im Jahr 2021 waren die Bereitschaftsmitglieder dagegen lediglich zu 17 Einsätze im gesamten Jahr gerufen worden, was auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen war. „Hier gibt es aber auch starke regionale Unterschiede“, erklärte Hailer. „Laut den Presseberichten waren die Kollegen in Füssen im selben Zeitraum gefordert wie nie“.



Das Einsatzgebiet beschränkt sich dabei nicht nur auf den Hausberg der Marktgemeinde, die Alpspitz, sondern erstreckt sich auch einige Kilometer ins Wertachtal nördlich von Nesselwang. Hier wurde im Januar ein verunglückter Holzarbeiter im schwierigen Gelände versorgt und mit Hilfe des Rettungshubschraubers geborgen und ins Krankenhaus geflogen.



Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen, die bis ins Frühjahr galten, konnten Fort- und Weiterbildungen für die Bergretter auch wieder in Präsenz stattfinden. So sind vier Lawinenhunde in der Bereitschaft im Dienst, welche mindestens die A-Prüfung abgelegt haben.

Zwei Bergretter haben die Weiterbildung zum Canyonretter absolviert und zwei weitere betreuen beim Kriseninterventions-Dienst (KID) Opfer und Angehörige nach schweren Bergunfällen. In der Ausbildung gelten neue Richtlinien für die Luftrettung und eine neue Alarmierungs-App wurde eingeführt.



Mit Inkrafttreten der neuen Richtlinien dürfen nur noch sogenannte AirRescueSpecialists (ARS) und Unterwiesene Einsatzkräfte Luftrettung (UEK) an und mit den Rettungshubschraubern arbeiten. Dafür waren umfangreiche Fort- und Weiterbildungen notwendig, die teilweise im Simulator in Bad Tölz stattfanden. Im Zuge der Ausbildung fand auch ein Besuch im Hangar des Christoph 17 in Durach statt.



Leben gerettet

Im Mai wurde auf Initiative der Bergwacht jeweils am „Haus der Vereine“, am Dienstraum bei der Mittelstation und am Kiosk bei der Bergstation ein AED (automatischer externer Defibrillator) installiert. Ersthelfer retteten mit Hilfe des Geräts bereits kurze Zeit später einem Bergwanderer in der Nähe der Bergstation das Leben, da er einen Herzstillstand erlitten hatte und erfolgreich reanimiert werden konnte.



Den Markt Nesselwang unterstützte die Bereitschaft etwa beim Kinder-Ferienprogramm „Florian“ oder Veranstaltungen wie den Mountain-Men. Am örtlichen Vereinsleben nimmt die Bereitschaft aber auch selbst teil.

Eine Traditionsveranstaltung, die seit mehr als sechs Jahrzehnten von der Bergwacht organisiert wird, ist der Nikolausumzug in der Von-Lingg-Straße. Dafür erhielt die Bereitschaft schon viel Lob. Es steckt aber auch jede Menge Arbeit dahinter. So wurden im vergangenen Jahr 350 Päckchen für die Kleinsten gepackt. „Zum Glück können wir das bisher durch Spenden decken“, berichtete Hailer.



Hinzu kam ein umfangreiches Übungsprogramm. Alexander Gast, Ausbilder der Bereitschaft, berichtete über die Anwärter-Ausbildung sowie die verschiedenen Ausbildungen innerhalb der Bereitschaft. Hubschrauber-Übungen wurden nicht nur am Hausberg, sondern auch im Regionalbereich in Zusammenarbeit mit anderen Bereitschaften abgehalten.

Eine Liftbergeübung fand in Kooperation mit der Alpspitzbahn statt. Und zusammen mit der Feuerwehr hielten die Bergretter im September auf dem Alpspitzweg eine Übung ab, um die Zusammenarbeit im Einsatzfall zu verbessern. „Es ist durchaus realistisch, dass wir in die Lage kommen“, erläuterte Hailer den Hintergrund.

„Es wussten nur wenige Personen von der Übung, aber es dauerte keine fünf Minuten nach der Alarmierung, bis die Feuerwehr mit ihrem ersten Fahrzeug losfuhr.“ Bei dem Szenario war ein mit vier Personen besetzter Pkw auf dem Forstweg verunglückt.