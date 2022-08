Füssen: Neues Stadtfest-Konzept geht auf

Von: Chris Friedrich

Auch die kleinen Festbesucher sind vom künstlerischen Programm des diesjährigen Altstadtfestes begeistert. © Hubert Riegger

Füssen – Das traditionelle Füssener Stadtfest erstmals ohne Bühnen, die als Anlaufstellen dienen – kann ein solches Konzept funktionieren?

Der Kreisbote fragte Besucher in der Altstadt, die am vergangenen Wochenende drei Tage lang zu einer Open-Air-Festmeile geworden war: Haben Sie hier im Angebot vielleicht etwas vermisst?



Über das dreitägige Füssener Stadtfest 2022 lässt sich sagen: das neue Konzept ist aufgegangen. Kritik allein verdient der gute Petrus, der erst am vergangenen Samstag ein traumhaft schönes Wetter genießen ließ. Sonnenschein lockte zu den in der Fußgängerzone Reichenstrße zusätzlich aufgestellten Reihen der Bierbänke.

Am Freitag gegen Mittag schaute der Schwanen-Wirt Florian Pickl zum Himmel überm Brotmarkt und sagte: „Hoffentlich bleibt es trocken.“ Als es zu regnen begann und nicht mehr aufhörte, war Improvisieren angesagt. Das Gasthaus wurde drinnen zur Disko, es wurden Platten aufgelegt. Gäste, die Schutz vor der Nässe suchten, sind im Lokal verwöhnt worden. „Ich habe drinnen Musik gemacht“, erzählt Markus Lipp, der bekannte Zitherspieler.



Auch musikalisch hat die Neuauflage des Stadtfestes viel Interessantes zu bieten. Überall in der Altstadt sind verschiedene Klänge zu hören. © Hubert Riegger

Während zwei Musikanten in einem Hauseingang als Konzertbühne in der Reichenstraße abends vor wenigen Zuhörern aufspielten, schmetterte vorm Kaffehaus von Alex eine größere Gruppe ein bekanntes Lied mit: „Country road, take me home!“ Zu solch früher Stunde wollte natürlich noch keiner, der sich vom Regen die Laune nicht verderben ließ, eine ländliche Straße nach Hause nehmen. Wer sich für einen noch länger dauernden Besuch stärken wollte, wurde von den Altstadtwirten kulinarisch verwöhnt.



Keine Bühne

Was beim Stadtfest in diesem Jahr denn neu sein würde, klang aus dem Mund des Veranstalters bei der Pressekonferenz vorab auf den Punkt gebracht so: die ganze Füssener Altstadt werde zur Open-Air-Festmeile. Das Fest präsentiere die große Vielfalt der Straßenkünstler. Auf den Aufbau einer großer Bühne als zentrale Anlaufstelle werde verzichtet. Und genau so kam es denn auch – und das kam bei den Besuchern und Passanten am Wochenende durchaus gut an.



Überrascht davon war einer der Übernachtungsgäste im Hotel „Hechten“, der zum Verwandtenbesuch angereist war. Der Mann aus Heidelberg ging auf dem Weg zum Bahnhof vorbei an Straßenkünstlern, die vor einer wachsenden Zuschauerschar am Samstag jonglierten und zauberten, Akrobatik war in der Fußgängerzone zu erleben und die erheiternde Kunst der Pantomime. „Da vorne ist ein Riese!“, riefen Buben und Mädchen dem mitwirkenden Stelzenläufer in der Brunnengasse hinterher. „Ganz toll und cool“, fand eine Füssenerin eine durch die Stadt marschierende Jazzgruppe.



„Wir haben eine große Bühne nicht vermisst. Beim Bummel durch die Altstadt war immer wieder Neues zu entdecken. Das hat uns gefallen“, schilderte eine Touristin aus Neuss bei Düsseldorf im vollen Bus zurück in die Unterkunft in Hopfen am See ihr vielen positiven Eindrücke beim diesjährigen Stadtfest.



Positive Bilanz

Zufrieden äußerte sich am Montag auch Sabina Riegger, die das Fest zusammen mit Füssen Tourismus und Marketing (FTM) organisiert hatte. „Wir waren dankbar, dass das neue Konzept so gut angenommen wurde”, so Riegger gegenüber dem Kreisboten. Vorv allem am Samstag und Sonntag sei die Stadt „rappelvoll” gewesen, freute sie sich. Selbst der Regen am Freitagabend habe die gute Stimmung nicht trüben können. Die Leute seien eben in die Lokale gegangen.