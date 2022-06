Die neue Familienapp für das Ostallgäu und Kaufbeuren geht an den Start

Landrätin Maria Rita Zinnecker und OB Stefan Bosse freuen sich über den Startschuss für die Familienapp. © Landratsamt Ostallgäu

Landkreis – Den Startschuss für die Familienapp Ostallgäu-Kaufbeuren haben jetzt Landrätin Maria Rita Zinnecker und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (beide CSU) gegeben. Sie gibt einen Überblick über die wichtigsten Angebote für Familien in der Region.

Familien erhalten Informationen über Veranstaltungen wie Elternkurse, Informationen zum Rechtlichen und Finanziellen bis hin zu wichtigen Notfallnummern.

„Die neue Familienapp bündelt alle Informationen und Hilfen für Eltern und Kinder in einer digitalen Übersicht. Sie kommt damit genau zur rechten Zeit, denn die Hilfsangebote für Familien sind in den vergangenen Jahren immer zahlreicher geworden“, sagt Landrätin Zinnecker zu dem neuen Angebot.

Allerdings sei auch wichtig, dass diese Angebote unkompliziert gefunden werden. Nur wer ein Angebot findet, nutze es auch, so Zinnecker. Die Entscheidung Kinder zu bekommen, ändere das Leben enorm. Dabei kämen vielen Fragen auf. Die Familienapp helfe nach Angaben des Landratsamtes dabei, darauf schnell die richtigen Antworten zu erhalten.



Gute Zusammenarbeit

„Dass Stadt und Landkreis die Familienapp gemeinsam anbieten, ist ein großer Mehrwert für die Familien”, sagt Bosse. „Eltern aus der Stadt werden so auch über Angebote im Landkreis informiert und umgekehrt. Ermöglicht hat das die außerordentlich gute Zusammenarbeit unserer beiden Familienbildungsstellen. Dafür möchte ich mich – auch im Namen der Familien – ganz herzlich bedanken.“ Diese betreuen die neue Informations-Plattform.



Unter der Internetadresse familienapp-kf-oal.de ist die App mit jedem Internetbrowser zu nutzen. Egal auf welchem Endgerät: Die Inhalte passen sich automatisch der Fenstergröße des Browsers an. Wer bestimmte Inhalte sucht, kann entweder die Suchfunktion nutzen oder findet sie in der entsprechenden Kategorie.

Vorreiter in Schwaben

Die Familienapp wurde laut Landratsamt nach einem Konzept aufgebaut, das bereits in 19 Regionen aus fünf Bundesländern in Deutschland umgesetzt wird. In Schwaben sei man absoluter Vorreiter, weiß Zinnecker. Hier bereite einzig der Landkreis Günzburg ebenfalls eine Umsetzung vor.

kb