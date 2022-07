Platz für 28 Pferde

Die Pferdeklappe in Reutte feiert mit einem »Tag der offenen Tür« Eröffnung

Von: Hans Nikolussi

Feierliche Durchtrennung des Eröffnungsbandes durch den stellvertretenden Bürgermeister Markus Illmer (v.l.), Hausherrin Nina Schwarzkopf-Hilti, Pfarrer Joemon Varghese und Geschäftsführerin Eva Malle. © Tierschutzverein Österreich

Reutte – Wo seinerzeit internationale Pferdesportturniere stattfanden haben nun Vierbeiner einen „noblen“ Zuhause auf Zeit. Aus dem ehemaligen Gestüt Stegerberg ist eine „Pferdeklappe“ geworden. Jetzt fand die offizielle Eröffnung mit einem „Tag der offenen Tür“ statt.

Rund 300 Menschen feierten nach Angaben der Veranstalter gemeinsam mit dem Österreichischen Tierschutzverein die offizielle Eröffnung dieser in Österreich einmaligen Einrichtung. Bei traumhaft schönem Wetter gab es genug Zeit, sich über (Tierschutz)Pferde auszutauschen, das „Pferdeklappen“-Konzept des Tierschutzvereins vorzustellen und die Zeit am Gestüt Stegerberg zu genießen.



Unter die zahlreichen Besucher aus Nah und Fern mischten sich auch einige prominente Besucher. So folgte etwa der stellvertretende Reuttener Bürgermeister Markus Illmer ebenso der Einladung wie Pastoralassistent Gerhard Kuss und Pfarrer Joemon Varghese. Auch die Hausherrin des Gestüts Stegerberg, Nina Schwarzkopf-Hilti, war da und gab den Zuhörern mit ihrer Erzählung einen Einblick in die Geschichte des Pferdehofs.



Der Friese Jelte gehört zu den Stars des Tages. © privat

Nach der gemeinsamen festlichen Durchtrennung des Eröffnungsbandes boten die Veranstalter ihren zahlreichen Gästen ein buntes Rahmenprogramm. Die „Stars der Manege“ waren dabei Lipizzaner Stute Capriola mit ihrem Hengstfohlen Surprise, Friese Jelte, Minipony Jürgen und all die anderen Klappen-Pferde. Im Rahmen von zwei Vorführungen konnten die Besucher erleben, wie mit den Pferden gearbeitet wird und erfuhren, auf was sowohl bei der Pferdeaufnahme als auch bei der Adoption und dem damit verbundenen Umzug in ein neues Zuhause beachtet werden muss. Auch die beiden Esel Emil und Pauli waren Teil der Präsentation der Schützlinge des Österreichischen Tierschutzvereins.



Platz für 28 Pferde

In einer Gesprächsrunde gemeinsam mit Hofleiterin Ingrid Schätzle und Geschäftsführerin Eva Malle konnte darüber hinaus eine Adoptantin den Zuhörern die Vorzüge eines Tierschutzpferdes näherbringen.

Der Pferdehof bietet neben Boxen und einer großen Halle auch weitläufige Freiflächen. Dazu zählt auch ein großer Offenstall. Zwei große Stalltrakte mit den entsprechenden Boxen bieten Platz für insgesamt 28 Pferde. Die Anlage verfügt zudem über einen Waschplatz, zwei Pferdesolarien, eine Führmaschine, eine Waschküche sowie eine Futterküche mit Medikamentenschrank und ausreichend Lagermöglichkeiten für Halfter, Decken und Ausrüstung. Rundum perfekt also für die Zöglinge.



27 von 28 Plätzen sind aktuell belegt, 18 Tiere konnten vermittelt werden. Die Pferdeklappe ist aber weder Gnadenhof noch Hospiz oder Tierklinik. Es geht nur um die Vermittlung der Tiere. Die „Pferdeklappe“ ist also lediglich ein Zuhause auf Zeit für die Tiere. Jedes neu aufgenommene Pferd wird in der „Pferdeklappe“ tierärztlich untersucht und entsprechend behandelt.

Anhand eines individuellen Sozialbegleitungsplans werden die Schützlinge sorgfältig auf eine Vermittlung vorbereitet, bis sich der richtige Mensch mit dem passenden Zuhause gefunden hat. So erhält jedes Pferd die besten Voraussetzungen für den Start in ein neues, glückliches Pferdeleben. Seit mittlerweile rund einem Jahr besteht das segensreiche Projekt. Pferde, die in die Obhut des Tierschutzvereins gegeben werden, müssen deshalb vermittelbar sein. Das schließt sehr alte oder schwer kranke Pferde aus. In solchen Fällen hilft man den Besitzern jedoch gerne bei der Vermittlung an einen Gnadenhof.



Die Pferdeklappe des Österreichischen Tierschutzvereins ist ein Projekt, das zur Gänze durch Spenden, Fördermitgliedschaften oder ehrenamtliche Mitarbeit getragen wird.