Rückblick auf eine „langjährige Beziehung“

Die Werksmusik unter Leitung von Kapellmeister Richard Wörle begleitete den Festabend musikalisch. © ed

Insgesamt 3650 Dienstjahre hatten die 115 Arbeitsjubilare im Unternehmen der Plansee Group geleistet, für die sie bei einem Festabend geehrt wurden.

Reutte – Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Köck, der die Ehrungen für 25, 30, 35, 40 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit leitete, dankte den Jubilaren für ihre Treue zum Unternehmen. „Sie haben über Jahrzehnte ihr Wissen und ihre Berufserfahrung in die Firma eingebracht“ sagte Dr. Köck. Zuvor hatte Karlheinz Wex als Sprecher des Vorstands der Plansee Holding AG mit einem Auszug aus der Unternehmenschronik die einzelnen Jahrzehnte seit 1977 geschildert, dem Beginn der ältesten Jubilare bei Plansee.



Der Standort Reutte hatte damals erstmals einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Schilling erwirtschaftet und es wurden erstmals mehr als 150 Lehrlinge ausgebildet. Die Expansion im Bereich der Hartmetalle wurde in den Folgejahren fortgesetzt. 1982, also vor 40 Jahren, wurde die neue Starmaster Beschichtung und das Helimax-Fräswerkzeugprogramm eingeführt.

Ein weiteres prägnantes Jahr war 1992, als Hilde Schwarzkopf das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Reutte bekam und verschiedene Umstrukturierungen in die Wege geleitet wurden und der Kundenservice durch die Einführung von Standardprodukten der „Plansee Express“ weiter ausgebaut wurde. Vor 25 Jahren wurde die Westhalle 4 gebaut und das neue Bildungszentrum eröffnet.2

Veränderungen am Arbeitsplatz

„Hinter diesen geschilderten Daten stehen Veränderungen am Arbeitsplatz, in ihrem täglichen Tun gab es davon genüge – mehr als ich hier aufzählen kann,“ so Wex und er fügte hinzu: „Wir schauen am heutigen Abend zusammen auf eine langjährige Beziehung zurück, die wie ich hoffe, für alle Beteiligten zufriedenstellend war“.

Die bisherigen Erfolge gäben zumindest recht. Das gemeinsame Ziel sei immer gewesen attraktive Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen und damit die Wettbewerbsposition der Plansee Gruppe ständig auszubauen. Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich täglich mit den sich stellenden Herausforderungen auseinandersetzen, seien dabei eine maßgebliche Stütze.

Ökologisch und sozial

In puncto Nachhaltigkeit betonte Wex, dass ein Unternehmen, das nicht nachhaltig agiere, keine 100 Jahre alt würde. Er stellte dabei als Schwerpunkte den attraktiven Arbeitsplatz, eine ökologische und soziale Wertschöpfungskette, die nachhaltige Produkt- und Technologieinnovation sowie die Material- und Ressourceneffizienz in der Produktion in den Mittelpunkt. Er wies weiter auf die umfangreichen Investitionen der gesamten Plansee Gruppe hin, wobei allein auf den wichtigsten und größten Standort Breitenwang/Reutte 60 Mio. Euro entfielen.



Die Grußworte der anwesenden Ehrengäste wiesen übereinstimmend darauf hin, dass die Entwicklung zugunsten der Region entscheidend durch das Unternehmen Plansee geprägt wurde. Das Bekenntnis zum Standort und die umfangreichen Investitionen sowie die Stabilität, gepaart mit eindrucksvollem unternehmerischen Handeln seien für die Wirtschaft im Land Tirol vorbildlich.



Betriebsratsvorsitzender Helmut Lorenz sagte in seiner Ansprache: „Dieser heutige Abend ist der oft seltene Moment des Danksagens, der euch ohne wenn und aber zusteht“. Weiter betonte er, dass die Stärke der Regionalität immer wieder als Garant für Nachhaltigkeit sichtbar sei. Somit sei es erfreulich, dass sich das Unternehmen im Konzern dem Thema Nachhaltigkeit erneut verschrieben hat – dem wohl wichtigsten Zukunftsthema.

Turbulente Zeiten und eine ausufernden Inflation, einhergehend mit einer gravierenden Teuerungsrate, stelle alle, Unternehmen wie Belegschaft, vor ungeahnte Probleme. „Umso wichtiger war es, dass wir uns als Betriebsrat den Forderungen nach höheren Löhnen und damit dem Entgegenwirken der Teuerung angeschlossen habe – denn nur höhere Löhne sind das beste Antiteuerungspaket“, so der Arbeitnehmervertreter. ed