Füssen: Warnung vor falschen Wasserprobenehmern

Von: Matthias Matz

Die Stadtwerke Füssen warnen vor falschen Mitarbeitern, die sich in Füssen als Wasserprobennehmer Zutritt in Häuser verschaffen wollen. © Symbolfoto: Panthermedia/Gudella

Füssen - Die Stadtwerke Füssen warnen aktuell vor falschen Wasserwerk-Mitarbeitern, die sich als Wasserprobennehmer ausgeben.



In Füssen haben sich Unbekannte als angebliche Probenehmer ausgegeben. Unter dem Vorwand, das Trinkwasser untersuchen zu wollen, versuchten die Fremden ins Haus zu gelangen. Das teilen die Stadtwerke auf ihrer Homepage mit.



Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass das Füssener Trinkwasser laufend überwacht wird und in einwandfreier Qualität ist. „Die Wasserproben werden nicht in privaten Haushalten genommen“, heißt es wörtlich in der Mitteilung.

Arbeiten des Wasserwerks erfolgen zudem grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Zudem weist das Stadtwerke der Stadt Füssen darauf hin, dass sich Mitarbeiter durch einen Dienstausweis ausweisen können.



Im Zweifel besteht jederzeit die Möglichkeit zur Rückfrage bei den Stadtwerken Füssen unter der Telefonnummer 08362/300 29 00 (während der Geschäftszeiten) oder unter der 24-Stunden-Notfallnummer 08362/300 29 00.