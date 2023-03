Nesselwang rüstet die Beleuchtung um

Von: Herbert Hoellisch

Teilen

Mit halber Kraft voraus: Bis morgens um 5 Uhr können die neuen LED-Straßenlampen in Nesselwang auf 50 Prozent Leistung gedimmt werden. © Matthias Matz

Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen will Nesselwang den Stromverbrauch um zwei Drittel senken. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Nesselwang - Die Marktgemeinde will ihre Straßenbeleuchtung komplett auf energiesparende LED-Lampen umstellen. Dafür müssen noch 326 der insgesamt 430 Lichtpunkte im Ort umgerüstet werden, erläuterte Hauptamtsleiter Helmut Straubinger in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats in der vergangenen Woche.

„Nach Rücksprache mit dem Allgäuer Überlandwerk (AÜW) könnten wir den Jahresverbrauch von 95.000 Kilowattstunden auf rund 32.000 senken“, betonte Straubinger. „Das entspricht einer Einsparung von nahezu zwei Drittel.“ Eine Umstellung durch das AÜW sei zwar möglich, aber das Kemptener Unternehmen werde die Kosten auf die Kommune umlegen, erläuterte Straubinger weiter.

Die neue LED-Beleuchtung kann in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens auf 50 Prozent der Helligkeit reduziert werden, „was sich in der Helligkeit fast nicht bemerkbar macht, aber im Verbrauch deutlich“, berichtete der Hauptamtsleiter weiter. Möglich mache dies eine individuelle Ansteuerung der Lampen. „Wir könnten so ganze Viertel oder Straßen komplett abschalten oder dort die Helligkeit spezifisch regeln.“

Welche staatlichen Fördertöpfe angezapft werden können, werde derzeit von der Verwaltung geprüft. „Bis zu 50 Prozent Förderung sind möglich“, so Straubinger. Das Förderprogramm laufe noch zwei Jahre. Je nach Ausführungsvariante werde die Umrüstung die Marktgemeinde etwa 270.000 Euro kosten.



Auf die technischen Details ging Bauamtsleiter Christoph Uhl ein. „Die derzeit noch verwendeten Natrium-Dampf-Lampen haben einen Energieverbrauch zwischen 50 bis 70 Watt, die neuen LED-Lampen liegen im Verbrauch zwischen 14 bis 20 Watt“, erklärte er.

Erfolgen könne die Umstellung auf LED zum einen durch die sogenannte Plug-In-Lösung, bei der lediglich der Beleuchtungskörper ausgetauscht wird. Die zweite Variante sieht einen kompletten Austausch des Kopfes vor. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, die Lampen gezielt anzusteuern und so die Helligkeit exakt zu regulieren, weshalb die Verwaltung diese Lösung bevorzuge.



Weniger Intensität

Auch die Ratsmitglieder favorisierten diese Lösung, wie sich in der anschließenden Debatte zeigte. So bat Bernhard Schmölz (Freie Wähler – FW) um eine weitere Reduzierung der Helligkeit. Er wohne im Umfeld einer neuen LED-Lampe und empfinde die Lichtintensität als störend, berichtete er. Bauamtsleiter Uhl sagte dazu, dass „das LED-Licht subjektiv als viel heller empfunden als das Licht der Natrium-Dampf-Lampen“. Dies hänge mit der Lichtfarbe zusammen.



CSU-Gemeinderat Wolfgang Köberle (CSU) befürwortete die eigenfinanzierte Lösung und die Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten. „Bei der Einsparung von nahezu 63.000 Kilowattstunden im Jahr haben sich die Kosten für uns in acht bis zehn Jahren amortisiert“.



Andrea Allgaier von den Freien Wählern bat darum, bei der Anschaffung auf die Lichtfarbe zu achten. „Um 2400 bis 2700 Kelvin wird als angenehm empfunden und ähnelt dem Licht der Natrium-Dampf-Lampen mit ihrer gelblichen Lichtfarbe“.



Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) fasst die Anregungen aus dem Kommunalparlament zusammen: „Die Umstellung soll so schnell als möglich erfolgen, auch wenn wir die Kosten hierfür nicht im Haushalt berücksichtigt haben“. Die Vorteile einer eigenfinanzierten Umstellung würden wegen der hohen Einsparung und die dadurch schnelle Amortisation sowie der staatlichen Fördermöglichkeiten überwiegen. Und zu guter letzt, so der Nesselwanger Rathauschef: „Durch die separate Dimmung der Lampen wird die Lichtverschmutzung reduziert“.