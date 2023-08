Doppelschlag: Pfrontener Grenzpolizei beschlagnahmt 30 Kilo Kokain

Von: Matthias Matz

Teilen

Insgesamt 30 Kilo Kokain hat die Grenzpolizei Pfronten im Juli auf der A7 sichergestellt. © Marcus Brandt/dpa

Doppelter Fahndungserfolg der Grenzpolizeistation Pfronten: Bei zwei Kontrollen auf der A7 Mitte und Ende Juli finden die Grenzschützer insgesamt 30 Kilo Kokain.

Pfronten/München – Einmal mehr den richtigen Instinkt bewiesen jetzt die Fahnder der Pfrontener Grenzpolizei (GPS). Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten erst heute Vormittag mitteilte, stellte die GPS bei zwei Kontrollen auf der A7 im Juli insgesamt 30 Kilo Kokain sicher.

Demnach haben Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten am 23. Juli bei einer verdachtsunabhängigen Fahrzeugkontrolle auf der A7 insgesamt elf Kilogramm Kokain gefunden und beschlagnahmt. Einige Tage zuvor, am 15. Juli, waren die Grenzschützer bei einem Kontrollschwerpunkt bereits schon einmal fündig geworden und hatten rund 19 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Für beide Fahrer der mutmaßlichen Schmuggelfahrzeuge hat der zuständige Ermittlungsrichters wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz Untersuchungshaft angeordnet.

Wie die Polizei berichtet, unterzogen Einsatzkräfte der Grenzpolizei Pfronten und Lindau am frühen Abend des 15. Juli einen in Richtung Süden fahrenden VW Touran bei einem Kontrollschwerpunkt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Fahrzeug entdeckten die Grenzschützer insgesamt 19 Pakete à ein Kilogramm Rauschgift. Ein Stofftest reagierte positiv auf Kokain.

Rund eine Woche später, am 23. Juli, wurden die Beamten der GPS Pfronten erneut fündig und konnten – ebenfalls bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle auf der A7 – wieder Rauschgift sicherstellen. Dieses Mal handelte es sich um einen PKW, der gleichfalls in Richtung Süden unterwegs. Als die Grenzpolizei ihn auf Höhe des Rastplatzes „Allgäuer Tor“ einer Kontrolle unterzogen, fanden sie im Inneren des Wagens mehrere Pakete. Das Kokain hatte ein Gesamtgewicht von rund elf Kilogramm.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen (Sicherstellung am 15. Juli) bzw. Staatsanwaltschaft Kempten (Sicherstellung am 23. Juli) übernommen.