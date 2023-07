D‘Schwanstoaner feiern Sommerfest

Das Dorffest des Trachtenvereins Schwangau steht vor der Tür. © Gemeinde Schwangau

Sie gelten als Höhepunkte im Jahreskalender: die Sommerfeste der Vereine in Schwangau. Am kommenden Wochenende laden „D‘Schwanstoaner“ auf den Festplatz des Schlossbrauhauses Schwangau ein.

Sie gelten ohne Zweifel als echte Höhepunkte im Jahreskalender: die Sommerfeste der Vereine in Schwangau. Am Freitag, 21. und Samstag, 22. Juli, jeweils ab 17.30 Uhr laden „D‘Schwanstoaner“ zu ihrem beliebten Sommerfest auf dem Festplatz-Gelände des Schlossbrauhauses Schwangau ein.

Gefeiert wird an zwei Tagen, wobei es gleich am ersten Tag ab 18 Uhr einen Heimatabend geben wird, den die Musikkapelle Schwangau begleitet. Auf der Bühne sind zahlreiche Mitwirkende, die vor dem Hintergrund des Schwangauer Panoramas ein grandioses Bild ergeben. Dabei werden auch die jüngsten „Plattler“ ihr Können zeigen. Schließlich war das „Platteln“ vor langer Zeit ursprünglich eine Art Werbetanz, mit dem die jungen Burschen den Mädchen auf dem Tanzboden imponieren und auf sich aufmerksam machen wollten. Begleitet wird der Abend von der Musikkapelle Schwangau. Am Samstag wird es ab 18 Uhr ebenfalls ein interessantes Abendprogramm geben.

Der Verein wurde 1909 gegründet und repräsentiert die Kultur und das Brauchtum, die früher und auch heute noch im Ort gelebt werden. Große Höhepunkte der letzten Jahre waren neben der Teilnahme am Gautrachtenfest auch das Mitwirken bei einigen Oktoberfestumzügen in München oder die vielen Ausflüge zusammen mit der Schwangauer Musikkapelle.