Dr. Beatrice Bennert betreibt seit einem Jahr ihre Tierparxis in Hopfen am See

Von: Matthias Matz

Teilen

Hoher Besuch: Zum Einjährigen schaut auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter bei Dr. Beatrice Bennert in Hopfen vorbei. Ihrem Hund Balou scheint`s zu gefallen. © Matthias Matz

Ein Jahr, nachdem sich Dr. Beatrice Bennert mit ihrer eigenen Tierarztpraxis in Hopfen selbstständig gemacht hat, ist für sie klar: „Ich bin gekommen um zu bleiben!“

Füssen – Als Dr. Beatrice Bennert am 1. Februar vergangenen Jahres die Türen ihrer Tierarztpraxis „Wieder Freude mit meinem Tier“ im Hopfener Höhenweg 4 erstmals öffnete, lag eine Zeit der Angst und des Zweifels hinter ihr. Die Entscheidung, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen sei „ein sehr großer Schritt“ gewesen, erinnert sie sich. Ein Jahr später steht für die gebürtige Oberbayerin fest, dass es der richtige war. „Es macht unheimlich Spaß“, so die junge Frau.

Den Entschluss sich am Hopfensee selbstständig zu machen, fasste sie während der Corona-Krise. „Ich habe eigentlich nach einer Praxis zur Übernahme gesucht“, erzählt sie. Dass sie in Hopfen dann eine eigene Tierarztpraxis aufbaute, ist der Schönheit und der Berge des Königswinkels geschuldet, die sie bei einem Ausflug gleich in den Bann zogen. Sich selbst beschreibt sie als mindestens genauso bergverliebt wie die Allgäuer. „Mir war klar: Wenn ich einen Kaltstart hinlege, dann hier!“

Mittlerweile hat sie auch eine Wohnung in Hopfen gefunden und fühlt sich rundum wohl. „Ich nehme mir Zeit zum Ankommen.“ Die braucht sie auch, denn die Praxis erfordere einen hohen Zeitaufwand. Umso glücklicher sei sie, den See und die Berge direkt vor der Haustür zu haben. „Zum Entspannen gehe ich um den See oder auf die Alpe Beichlstein. Ich regeneriere in der Natur.“



Die ersten Monate an der Riviera des Allgäus verbrachte sie damit, ihre 63 Quadratmeter große Praxis einzurichten und die erforderlichen Medikamente zu bestellen. „Ich hatte den Behandlungsraum als erstes fertig, dann den Wartebereich und den OP-Bereich im Februar erst noch mit einem Vorhang abgetrennt.“

Nachdem im April der OP endlich betriebsbereit war, konnte Bennert pünktlich zu Beginn der Touristensaison mit ihrer Arbeit loslegen. Seitdem bietet sie für Hunde, Katzen, Nagetiere sowie Kleintieren aller Art neben der klassischen Kleintiermedizin eine Zahnstation mit modernen Bohreinheiten und Ultraschallreinigung, Infusionen per Infusiomat sowie Gasnarkosen als Ersatz für herkömmliche Spritzen. Hinzu kommen Laboruntersuchungen und Sonografie.



Ausgezeichneter Ruf

Einheimische und unzählige Touristen sind längst begeistert von der „Tierärtzin mit Herz“.Die Rezensionen auf Google sind voll des Lobes für die junge Frau. Vor allem ihre herzliche und einfühlsame Art sowie ihre Fachkompetenz werden geschätzt.



Kein Wunder, schließlich hat Bennert seit jeher eine besondere Beziehung zu Tieren. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen“, erzählt die junge Tierärztin, die ihre Jugend zwischen München und Salzburg verbrachte. Nach Praktika in einer Apotheke und im Tierpark Hellabrunn stand für sie fest, dass sie auch beruflich etwas mit Tieren machen möchte.

Nach einem weiteren Praktikum in einer Tierarztpraxis in Oberhaching war ihr weiterer Weg schließlich vorgezeichnet. Studium und Promotion in Zürich folgten verschiedene Stationen in Bayern.



Neben ihrem Studium der Tiermedizin absolvierte sie ab dem 2. Semester eine Ausbildung zur Hundetrainerin. „Ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt“, sagt sie. Dank dieser Fähigkeiten kann sie unter anderem Trainingspakete für Vierbeiner und ihre Herrchen zur Vorbeugung von Problemverhalten anbieten. Dazu gehören etwa Schleppleinentraining, das richtige Verhalten bei der Begegnung mit anderen Hunden oder ein Anti-Giftköder-Training.

Auch wenn es bereits Probleme mit einem Tier gibt, ist sie zur Stelle. So hilft sie derzeit einer Familie, deren Hund eines der Kinder gebissen hat. „Ich kämpfe darum, dass das Tier in der Familie bleiben kann“, sagt sie.



Mehr Prävention

In ihrem zweiten Jahr in Hopfen will Bennert den Kreis ihrer Stammkunden ausweiten. Dabei helfen soll ihr, dass sie in ihrer Praxis mittlerweile auch moderne Röntgenuntersuchungen anbieten kann. Ferner will sie ihr Beratungsangebot für Tierhalter – Stichwort Prävention – ausbauen. „Generell will ich allen Kleintierbesitzern eine Hilfestellung geben.“

Bis Juni bietet sie deshalb in Zusammenarbeit mit der VHS Füssen verschiedene Info-Veranstaltungen und Erste-Hilfe-Kurse für Haustiere an. Daneben sucht sie nach einem Platz für ihre Hundetherapie, etwa auf dem Gelände des Schäferhundevereins.



Und noch etwas sucht Bennert: eine Tiermedizinische Fachangestellte, die sie vor allem in den Sommermonaten unterstützt. Denn wie gesagt: „Ich bin gekommen um zu bleiben.“