Gründer der „Kinderkrebshilfe Königswinkel“: „Ein wahrer Alltagsheld“

Hohe Auszeichnung: Bezirkstagspräsident Martin Sailer (links) überreicht Dr. Rainer Karg in Salgen die „Sieben-Schwaben-Medaille“ für seine Verdienste um das Gemeinwohl in Schwaben. © Daniel Beiter/Bezirk Schwaben

Er rief die Kinderkrebshilfe Königswinkel ins Leben und ist Präsident des Vereins. Dafür zeichnete der Bezirk Schwaben Dr. Rainer Karg jetzt aus.

Landkreis – Seit 23 Jahren helfen Dr. Rainer Karg und die Kinderkrebshilfe-Königswinkel Familien mit erkrankten Kindern und Jugendlichen. Mit seinem Engagement leistet der Allgemeinmediziner zudem einen wichtigen Beitrag zur Versorgung junger Krebspatienten in Schwaben. Der Bezirk würdigt dieses Engagement jetzt mit der „Sieben-Schwaben-Medaille“.

Seit 2000 unterstützt Dr. Rainer Karg mit der Kinderkrebshilfe-Königswinkel schwabenweit Kliniken und Familien mit krebskranken Kindern. Mehr als vier Millionen Euro an Spendengeldern sind in dieser Zeit zusammengekommen. „Ihr Engagement lässt sich nicht allein in Zahlen ausdrücken – es ist unbezahlbar“, würdigte Bezirkstagspräsident Martin Sailer den 75-Jährigen jetzt im Rahmen einer Sitzung des Bezirkstags in Salgen. „Es ist Ihnen stets gelungen, andere für den guten Zweck zu begeistern. Sie sind ein Vorbild für uns alle.“



Die Anregung für die Verleihung der „Sieben-Schwaben-Medaille“ an Dr. Karg kam von Johann Fleschhut (FW), Bezirksrat und stellvertretender Bezirkstagspräsident. „Bis heute ist Herr Dr. Karg der Motor und Präsident der Kinderkrebshilfe-Königswinkel e.V. Sein außergewöhnliches Engagement ist eine großartige Erfolgsgeschichte und sein Einsatz für ein so existenzielles Thema ist herausragend. Er verdient auch weiterhin unsere volle Unterstützung“, sagt Fleschhut.



Lob von Lax

Auch die Füssener Bezirksrätin Ursula Lax (CSU) wurde als langjährige Wegbegleiterin von Karg in die Entscheidungsfindung einbezogen und befürwortete diese ausdrücklich. Lax betont: „Dr. Karg war und ist im Füssener Raum eine anerkannte Persönlichkeit und als echter, so genannter Dorf- und Landarzt ein wahrer Alltagsheld.“



Hilfe für Betroffene

Wenn ein Kind an Krebs oder Leukämie erkrankt, bedeutet das für Familien neben seelischen und sozialen Belastungen oft auch finanzielle Schwierigkeiten. Die Kinderkrebshilfe Königswinkel hilft Betroffenen bei den anfallenden Kosten, die etwa durch Verdienstausfälle, Wohnungsumbauten, Therapie, Familienwochenenden oder Beerdigungen entstehen. Die Initiative unterstützt mit Spenden außerdem Kinderkliniken in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen sowie das Schwäbische Kinderkrebszentrum am Universitätsklinikum Augsburg.



Mit seiner Auszeichnung würdigt der Bezirk Dr. Rainer Kargs Einsatz als Gründer und Präsident der Kinderkrebshilfe. Der Geehrte hat sich zudem auch außerhalb seines Vereins stets um das Gemeinwohl verdient gemacht: Der 75-Jährige kümmerte sich nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl etwa jahrelang um strahlengeschädigte Kinder und engagierte sich ehrenamtlich als sportärztlicher Betreuer. Für sein großes ehrenamtliches Engagement erhielt Dr. Rainer Karg bereits in der Vergangenheit Auszeichnungen wie etwa die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste 2014.